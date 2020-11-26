В США и Канаде в каждый четвертый четверг ноября отмечают большой праздник - День благодарения (The Thanksgiving Day). В Америке этот государственный праздник встречают с всенародными гуляниями и костюмированными парадами. В 2020 году День благодарения в США будут отмечать 26 ноября. У канадцев праздник припадает на второй понедельник октября.
История праздника День благодарения
История праздника связана с английскими переселенцами, которые в 1620 году прибыли на новый американский континент на корабле "Мэйфлауэр". Более половины переселенцев погибли в первую зиму от холода и болезней. С наступлением весны выжившие основали Плимутскую колонию, что стало началом заселения европейцами Северной Америки.
Читайте такжеЧерная пятница 2020 в Украине - лучшие акции, история и интересные фактыВыращивать урожай и обрабатывать землю европейцев научило коренное население - американские индейцы. Губернатор колонистов в ноябре 1621 года устроил большой пир, на который были приглашены спасшие колонистов индейцы. Это был первый в истории День благодарения.
В следующие 150 лет праздник отмечали неофициально. После становления независимости США президент Джордж Вашингтон предложил сделать День благодарения национальным праздником и отмечать его 26 ноября.
Дата праздника была изменена на четвертый четверг ноября президентом Линкольном. Его рекомендацию выполняли не все Штаты. А в 1941 году Рузвельт подписал билль, который установил официальную дату праздника.
Традиции Дня благодарения
В этот день американские семьи собираются вместе за праздничным столом. Все родственники благодарят Бога за все хорошее, что случилось в этом году. В праздничном меню обязательно присутствует запеченная индейка, клюквенный соус и яблочный сидр. Именно так, по мнению некоторых историков, питались переселенцы на первом пиру с индейцами.
Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2021: интересные и оригинальные идеиЗабавной традицией Дня благодарения является помилование индейки. На лужайке у Белого дома в присутствии президента двум индюшкам (национальной индейе и вице-индейке) зачитывают указ о помиловании, после чего птиц отправляют жить в зоопарк, где они проживут до смерти. Кандидатов для помилования выбирают американцы путем голосования.
На день Благодарения принято делать добрые дела, раздавать обеды беднякам и жертвовать на благотворительность. В этот день открывается период больших рождественских распродаж. По всей стране проводятся костюмированные парады и выступления знаменитостей.
День благодарения в Украине
В Украине День благодарения с 2017 года неофициально отмечается 20 сентября. Этот праздник не связан с американским и является преемником славянского Праздника жатвы. Наши предки в честь окончания сельскохозяйственных работ благодарили Бога за урожай, достаток в семье и хорошее здоровье. В современный день Благодарения также принято обращаться к Богу с благодарностями за все хорошее и пожеланиями здоровья и счастья для всей семьи.
Поздравления с Днем благодарения
Сегодня День благодарения,
Сказать «спасибо» мы должны
За мир, за добрые мгновения,
За блага все, что нам даны!
Желаю всем тепла, уюта,
Здоровья, бодрости заряд!
И пусть вам каждая минута
Несет гармонию и лад!
***
В день благодарения
Желаю вдохновения,
Во всех делах везения,
Огромного терпения!
Пусть краски осени ярки,
В душе тепло горит,
Дни безмятежны и легки,
Судьба благоволит!
В День благодарения
Я благодарю
Всевышнего за мир,
Который я люблю.
Родителям спасибо
Сегодня я скажу,
Что жизнь мне подарили,
Которой дорожу.
В день этот благодарность
Я передам друзьям,
За то, что по земле
Я иду не сам.
Я своим любимым
Спасибо говорю,
За то, что разделили
Со мной судьбу свою.
И от всех живущих
Скажу я в этот праздник,
Спасибо тебе, Господи,
За наш мир прекрасный.
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