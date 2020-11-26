Этот праздник широко отмечается только в Канаде и США, однако широко известно во всем мире.

В США и Канаде в каждый четвертый четверг ноября отмечают большой праздник - День благодарения (The Thanksgiving Day). В Америке этот государственный праздник встречают с всенародными гуляниями и костюмированными парадами. В 2020 году День благодарения в США будут отмечать 26 ноября. У канадцев праздник припадает на второй понедельник октября.

История праздника День благодарения

История праздника связана с английскими переселенцами, которые в 1620 году прибыли на новый американский континент на корабле "Мэйфлауэр". Более половины переселенцев погибли в первую зиму от холода и болезней. С наступлением весны выжившие основали Плимутскую колонию, что стало началом заселения европейцами Северной Америки.

Читайте такжеЧерная пятница 2020 в Украине - лучшие акции, история и интересные фактыВыращивать урожай и обрабатывать землю европейцев научило коренное население - американские индейцы. Губернатор колонистов в ноябре 1621 года устроил большой пир, на который были приглашены спасшие колонистов индейцы. Это был первый в истории День благодарения.

В следующие 150 лет праздник отмечали неофициально. После становления независимости США президент Джордж Вашингтон предложил сделать День благодарения национальным праздником и отмечать его 26 ноября.

Дата праздника была изменена на четвертый четверг ноября президентом Линкольном. Его рекомендацию выполняли не все Штаты. А в 1941 году Рузвельт подписал билль, который установил официальную дату праздника.

Традиции Дня благодарения

В этот день американские семьи собираются вместе за праздничным столом. Все родственники благодарят Бога за все хорошее, что случилось в этом году. В праздничном меню обязательно присутствует запеченная индейка, клюквенный соус и яблочный сидр. Именно так, по мнению некоторых историков, питались переселенцы на первом пиру с индейцами.

Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2021: интересные и оригинальные идеиЗабавной традицией Дня благодарения является помилование индейки. На лужайке у Белого дома в присутствии президента двум индюшкам (национальной индейе и вице-индейке) зачитывают указ о помиловании, после чего птиц отправляют жить в зоопарк, где они проживут до смерти. Кандидатов для помилования выбирают американцы путем голосования.

На день Благодарения принято делать добрые дела, раздавать обеды беднякам и жертвовать на благотворительность. В этот день открывается период больших рождественских распродаж. По всей стране проводятся костюмированные парады и выступления знаменитостей.

День благодарения в Украине

В Украине День благодарения с 2017 года неофициально отмечается 20 сентября. Этот праздник не связан с американским и является преемником славянского Праздника жатвы. Наши предки в честь окончания сельскохозяйственных работ благодарили Бога за урожай, достаток в семье и хорошее здоровье. В современный день Благодарения также принято обращаться к Богу с благодарностями за все хорошее и пожеланиями здоровья и счастья для всей семьи.

Поздравления с Днем благодарения

Сегодня День благодарения,

Сказать «спасибо» мы должны

За мир, за добрые мгновения,

За блага все, что нам даны!

Желаю всем тепла, уюта,

Здоровья, бодрости заряд!

И пусть вам каждая минута

Несет гармонию и лад!

***

В день благодарения

Желаю вдохновения,

Во всех делах везения,

Огромного терпения!

Пусть краски осени ярки,

В душе тепло горит,

Дни безмятежны и легки,

Судьба благоволит!

В День благодарения

Я благодарю

Всевышнего за мир,

Который я люблю.

Родителям спасибо

Сегодня я скажу,

Что жизнь мне подарили,

Которой дорожу.

В день этот благодарность

Я передам друзьям,

За то, что по земле

Я иду не сам.

Я своим любимым

Спасибо говорю,

За то, что разделили

Со мной судьбу свою.

И от всех живущих

Скажу я в этот праздник,

Спасибо тебе, Господи,

За наш мир прекрасный.

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Автор: Екатерина Пулатова