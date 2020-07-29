День Юлии - лучшие поздравления в картинках и стихах

Юлия с достоинством принимает любовь от окружающих и отвечает взаимностью.

Юлия - это восточноевропейское женское имя, которое происходит из древнегреческого или с латыни. Древнегреческий вариант означает «пушистая», «волнистая», а латинский – «июльская» или «та, что из рода Юлиев».

Именины Юлии

Юлия с достоинством принимает любовь от окружающих и отвечает взаимностью. В некоторых ситуациях она долго не может решиться на какой-либо шаг. Она упряма, не любит учиться, но понимает, что образование необходимо, поэтому в учебу вкладывает все свои силы.

Взрослой Юлия становится мудрой. Внешне она всегда нежная и утонченная, однако иногда бывает капризной, знает себе цену. Несмотря на свою эмоциональность, она умеет сдерживать эмоции, когда это необходимо. Юлия достаточно воспитана и манерна.

Положительные черты

Юля одарена уникальным чувством юмора и острым умом. Для Юлии характерна наблюдательность и находчивость. Девушка с этим именем способна проявлять такую изворотливость, что всегда "выйдет сухой из воды".

Отрицательные черты

Юлия склонна к риску, авантюрам, спекуляциям, к принятию поспешных решений, к несдержанности и раздражительности. Основная опасность для Юлии - нежелательные знакомства, из-за которых она может попасть в беду раньше, чем почувствует неладное.

Личная и семейная жизнь

Юлия не терпит подчинения ее воли, когда на нее давят, а также необходимости ломать свои взгляды и привычки. Она не сможет удовлетвориться ролью домохозяйки - неуемные эмоции, запертые в четырех стенах, могут представлять собой довольно взрывоопасную силу или же вызовут у Юлии депрессию и отвращение ко всему.

Карьера

У Юлии жизнелюбивый и подвижный характер, что помогает ей в карьере. Она умеет добиваться своего, бывает требовательной и стойкой, и у нее может быть немало недоброжелателей и врагов, однако друзей у Юлии тоже много. Юлия часто умеет зажигать окружающих своим энтузиазмом, а ее излишняя напористость в большинстве случаев сглаживается веселостью и склонностью к юмору. Хотя иной раз и ей не мешает быть поспокойнее.

Лучшие поздравления с Днем Юлии

Юлия, очень особенная,

Звездочкой в небе свети.

Счастлива будь и влюбленная,

Искрами в жизни гори!

Юлечка, великолепна ты,

Нежности робкой полна.

Пусть все свершается светлое,

Жизнь будет счастья полна.

Юлия, Ангел с небес сошел

И средь земли ты живешь.

Пусть все сбывается светлое,

О чем мечтаешь и ждешь!

***

Юлечка! Твой день в году один

Светлых, славных, добрых именин!

Самая родная в мире ты

Мы несем подарки и цветы!

Стройную, веселую, любя,

Воспеваем в одах мы тебя

И желаем счастья и добра

Юлии - ура, ура, ура!

***

Юлечка, шлю поздравленья!

Ждет тебя пускай везенье,

Драйв, веселье и кураж,

Праздничный ажиотаж.

Я желаю море счастья

И подарочков прекрасных.

Принимай свой поздравок,

Радует пусть как цветок!

***

Твой пушистый и задорный,

Озорной веселый нрав,

Будет всякому угодный,

Всякий будет чтить устав.

Бережливость, экономность,

Это Юля твой конек,

Каждый гость, забыв про скромность,

Забежит на огонек.

Теплота, уют и ласка,

У тебя в дому царит,

И не жизнь, а просто сказка,

Когда Юлечка рулит.

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