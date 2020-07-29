День Юлии - лучшие поздравления в картинках и стихах
Юлия - это восточноевропейское женское имя, которое происходит из древнегреческого или с латыни. Древнегреческий вариант означает «пушистая», «волнистая», а латинский – «июльская» или «та, что из рода Юлиев».
Именины Юлии
Юлия с достоинством принимает любовь от окружающих и отвечает взаимностью. В некоторых ситуациях она долго не может решиться на какой-либо шаг. Она упряма, не любит учиться, но понимает, что образование необходимо, поэтому в учебу вкладывает все свои силы.
Взрослой Юлия становится мудрой. Внешне она всегда нежная и утонченная, однако иногда бывает капризной, знает себе цену. Несмотря на свою эмоциональность, она умеет сдерживать эмоции, когда это необходимо. Юлия достаточно воспитана и манерна.
Положительные черты
Юля одарена уникальным чувством юмора и острым умом. Для Юлии характерна наблюдательность и находчивость. Девушка с этим именем способна проявлять такую изворотливость, что всегда "выйдет сухой из воды".
Отрицательные черты
Юлия склонна к риску, авантюрам, спекуляциям, к принятию поспешных решений, к несдержанности и раздражительности. Основная опасность для Юлии - нежелательные знакомства, из-за которых она может попасть в беду раньше, чем почувствует неладное.
Личная и семейная жизнь
Юлия не терпит подчинения ее воли, когда на нее давят, а также необходимости ломать свои взгляды и привычки. Она не сможет удовлетвориться ролью домохозяйки - неуемные эмоции, запертые в четырех стенах, могут представлять собой довольно взрывоопасную силу или же вызовут у Юлии депрессию и отвращение ко всему.
Карьера
У Юлии жизнелюбивый и подвижный характер, что помогает ей в карьере. Она умеет добиваться своего, бывает требовательной и стойкой, и у нее может быть немало недоброжелателей и врагов, однако друзей у Юлии тоже много. Юлия часто умеет зажигать окружающих своим энтузиазмом, а ее излишняя напористость в большинстве случаев сглаживается веселостью и склонностью к юмору. Хотя иной раз и ей не мешает быть поспокойнее.
Лучшие поздравления с Днем Юлии
Юлия, очень особенная,
Звездочкой в небе свети.
Счастлива будь и влюбленная,
Искрами в жизни гори!
Юлечка, великолепна ты,
Нежности робкой полна.
Пусть все свершается светлое,
Жизнь будет счастья полна.
Юлия, Ангел с небес сошел
И средь земли ты живешь.
Пусть все сбывается светлое,
О чем мечтаешь и ждешь!
***
Юлечка! Твой день в году один
Светлых, славных, добрых именин!
Самая родная в мире ты
Мы несем подарки и цветы!
Стройную, веселую, любя,
Воспеваем в одах мы тебя
И желаем счастья и добра
Юлии - ура, ура, ура!
***
Юлечка, шлю поздравленья!
Ждет тебя пускай везенье,
Драйв, веселье и кураж,
Праздничный ажиотаж.
Я желаю море счастья
И подарочков прекрасных.
Принимай свой поздравок,
Радует пусть как цветок!
***
Твой пушистый и задорный,
Озорной веселый нрав,
Будет всякому угодный,
Всякий будет чтить устав.
Бережливость, экономность,
Это Юля твой конек,
Каждый гость, забыв про скромность,
Забежит на огонек.
Теплота, уют и ласка,
У тебя в дому царит,
И не жизнь, а просто сказка,
Когда Юлечка рулит.
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