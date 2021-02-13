Сегодня отмечают свои именины девушки с именем Виктория. Это имя с латинского переводится как "победа". Виктория - это уверенная в себе и целеустремленная женщина. Она трудолюбивая и очень ответственная. Она может быть капризной и ревнивой, но очень преданна своей семье и любимому мужчине.
Поздравления с Днем ангела Виктории
Виктория, тебя поздравить
Мы с днем ангела хотим,
Немного теплых строк оставить.
И будет пусть неповторим
Любой день для тебя, родная!
Пусть жизнь лишь радость принесет!
И пусть твой ангел охраняет
Тебя от бед всех круглый год!
С днем ангела поздравить, Вика,
От души тебя спешу.
Пусть тебя всегда направит
Он на нужную тропу.
Помогает непременно,
От ошибки оградит.
Ангельским благословеньем
От несчастья защитит!
Виктория – ты символ победы,
Пусть убегают от тебя в бессилье беды,
Пусть каждый день приносит яркие мгновенья,
Пускай отличным будет настроенье.
Живи, как в сказке, не унывай,
Горя и беды никогда не знай,
Пускай удача улыбается тебе,
Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.
Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела нет,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет!
Викуся, жизнью наслаждайся,
Успех улыбкой привлекай.
В себе ничуть не сомневайся,
Ты все сумеешь, так и знай!
Не зря Виктория — «победа»,
Удача, знай, в твоих руках.
Будь в счастье чудное одета,
Пусть радость носит на руках!
Не зря тебя Викторией зовут —
Ты даже нехотя, но всё же побеждаешь.
Родные тебя любят, берегут,
Да ты сама, конечно, это знаешь.
Виктория, пускай твои глаза
Искрятся лишь от счастья. Улыбайся!
А если ненароком вдруг слеза —
Это соринка, и не сомневайся!
Ты сильная, но женственность твоя
Тобой нас заставляет любоваться.
Мы поздравляем искренне тебя!
Желаем жить и жизнью наслаждаться.
Виктория, пусть наши поздравления
Тревогу снимут, радость призовут.
Не будет пусть причины для волнения.
Тебя веселье, радость пусть найдут
И в жизни пусть поселятся навеки.
Здоровья тебе, целей достигай.
Ты будь довольным жизнью человеком,
Пусть будет жизнь твоя как будто рай —
Полна любви и ярких впечатлений.
Успеха — он тебе необходим!
Пусть будет позитив, а не сомнения,
Всегда путеводителем твоим.
Именины Виктории / фото telegraf.com.ua
Милая Виктория, от души поздравляю тебя! Великолепных дней, Интересных событий, Красивых историй, Трепетных чувств, Обворожительной красоты, Разносторонних увлечений, Истинных побед, Ясных горизонтов впереди. Пусть удача и любовь всегда остаются твоими неизменными спутниками по жизни.
Поздравляю добрую и милую, непобедимую и самую красивую Викторию. Я тебе хочу пожелать быть по жизни всегда победительницей, добиваться любой цели, стремиться к своей мечте и идеалу, быть всегда великолепной и неповторимой, жить с искренним счастьем в душе и любовью в сердце.
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Поздравляю, Виктория! Желаю всегда оставаться самим очарованием, желаю в любом окружении пользоваться достойным вниманием и уважением. Пусть для тебя, Викуля, жизнь приготовит ещё много приятных сюрпризов. Пусть у тебя всегда хватает энергии и сил, энтузиазма и уверенности для покорения намеченных вершин. Счастья тебе, Виктория, любви и богатства!
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