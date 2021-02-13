Сегодня отмечают свои именины обладательницы красивого и гордого имени.

Сегодня отмечают свои именины девушки с именем Виктория. Это имя с латинского переводится как "победа". Виктория - это уверенная в себе и целеустремленная женщина. Она трудолюбивая и очень ответственная. Она может быть капризной и ревнивой, но очень преданна своей семье и любимому мужчине.

Поздравления с Днем ангела Виктории

Виктория, тебя поздравить

Мы с днем ангела хотим,

Немного теплых строк оставить.

И будет пусть неповторим

Любой день для тебя, родная!

Пусть жизнь лишь радость принесет!

И пусть твой ангел охраняет

Тебя от бед всех круглый год!

С днем ангела поздравить, Вика,

От души тебя спешу.

Пусть тебя всегда направит

Он на нужную тропу.

Помогает непременно,

От ошибки оградит.

Ангельским благословеньем

От несчастья защитит!

Виктория – ты символ победы,

Пусть убегают от тебя в бессилье беды,

Пусть каждый день приносит яркие мгновенья,

Пускай отличным будет настроенье.

Живи, как в сказке, не унывай,

Горя и беды никогда не знай,

Пускай удача улыбается тебе,

Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела нет,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет!

Викуся, жизнью наслаждайся,

Успех улыбкой привлекай.

В себе ничуть не сомневайся,

Ты все сумеешь, так и знай!

Не зря Виктория — «победа»,

Удача, знай, в твоих руках.

Будь в счастье чудное одета,

Пусть радость носит на руках!

Не зря тебя Викторией зовут —

Ты даже нехотя, но всё же побеждаешь.

Родные тебя любят, берегут,

Да ты сама, конечно, это знаешь.

Виктория, пускай твои глаза

Искрятся лишь от счастья. Улыбайся!

А если ненароком вдруг слеза —

Это соринка, и не сомневайся!

Ты сильная, но женственность твоя

Тобой нас заставляет любоваться.

Мы поздравляем искренне тебя!

Желаем жить и жизнью наслаждаться.

Виктория, пусть наши поздравления

Тревогу снимут, радость призовут.

Не будет пусть причины для волнения.

Тебя веселье, радость пусть найдут

И в жизни пусть поселятся навеки.

Здоровья тебе, целей достигай.

Ты будь довольным жизнью человеком,

Пусть будет жизнь твоя как будто рай —

Полна любви и ярких впечатлений.

Успеха — он тебе необходим!

Пусть будет позитив, а не сомнения,

Всегда путеводителем твоим.

Именины Виктории / фото telegraf.com.ua

Милая Виктория, от души поздравляю тебя! Великолепных дней, Интересных событий, Красивых историй, Трепетных чувств, Обворожительной красоты, Разносторонних увлечений, Истинных побед, Ясных горизонтов впереди. Пусть удача и любовь всегда остаются твоими неизменными спутниками по жизни.

Поздравляю добрую и милую, непобедимую и самую красивую Викторию. Я тебе хочу пожелать быть по жизни всегда победительницей, добиваться любой цели, стремиться к своей мечте и идеалу, быть всегда великолепной и неповторимой, жить с искренним счастьем в душе и любовью в сердце.

***

Поздравляю, Виктория! Желаю всегда оставаться самим очарованием, желаю в любом окружении пользоваться достойным вниманием и уважением. Пусть для тебя, Викуля, жизнь приготовит ещё много приятных сюрпризов. Пусть у тебя всегда хватает энергии и сил, энтузиазма и уверенности для покорения намеченных вершин. Счастья тебе, Виктория, любви и богатства!

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Автор: Екатерина Пулатова