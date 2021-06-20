Сегодня празднуется День ангела всех девушек с прекрасным именем Валерия.

20 июня церковь чтит память святой мученицы Валерии, которая пострадала за веру во время гонений на христиан в Римской империи. Девушку пытали, чтобы она отвергла Христа, но она отказалась. В день памяти святой свои именины празднуют все девушки с именем Валерия. С латинского это имя означает "сильная", "здоровая".

Валерия - очень непредсказуемая девушка. Её настроение часто меняется, она не любит рутину и скуку. Эта девушка имеет необычные увлечения и очень любит животных. Валерия очень творческая личность, любит изготовлять вещи своими руками. Хорошо подбирает подарки и любит радовать близких.

Поздравления с именинами Валерии

Валерия, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

***

С днем ангела, Лерочка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами тебя, родная!

***

Лера сегодня всё для тебя,

И солнце, и небо и звёзды,

И конечно стих от меня,

Строки нежные, будто бы розы,

Ведь сегодня Ангела день,

Именины, праздник прекрасный,

Пусть печаль прочь, как с солнышком тень,

Пусть день будет счастливый и ясный!

В именины твои, Лера,

Я тебе желаю веры!

Веры в мир и в чудеса,

Чтоб всегда твои глаза

И искрились, и смеялись,

Чтобы слезы не касались,

Ты всегда красивой будь,

О плохом же — позабудь.

***

Твое имя сулит здоровье,

Обаянью предела нет.

В именины тебе с любовью

Я желаю счастливых лет!

Все тебя знают, Лера, сильной,

Ну не девушка — просто мечта!

Будь такой, как сейчас, красивой,

Пусть реальностью станет мечта!

Лера, каждый день пускай

Жизнь напоминает рай!

Пусть всегда тебе везет

И за поворотом ждет

Нереальная удача,

Пусть глаза твои не плачут,

Ведь день ангела настал —

Значит, мир прекрасней стал!

***

Дорогая Лера, поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

***

Дорогая моя Валерия. Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются вниз.

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

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Автор: Екатерина Пулатова