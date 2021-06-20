20 июня церковь чтит память святой мученицы Валерии, которая пострадала за веру во время гонений на христиан в Римской империи. Девушку пытали, чтобы она отвергла Христа, но она отказалась. В день памяти святой свои именины празднуют все девушки с именем Валерия. С латинского это имя означает "сильная", "здоровая".
Валерия - очень непредсказуемая девушка. Её настроение часто меняется, она не любит рутину и скуку. Эта девушка имеет необычные увлечения и очень любит животных. Валерия очень творческая личность, любит изготовлять вещи своими руками. Хорошо подбирает подарки и любит радовать близких.
Поздравления с именинами Валерии
Валерия, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
***
С днем ангела, Лерочка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами тебя, родная!
***
Лера сегодня всё для тебя,
И солнце, и небо и звёзды,
И конечно стих от меня,
Строки нежные, будто бы розы,
Ведь сегодня Ангела день,
Именины, праздник прекрасный,
Пусть печаль прочь, как с солнышком тень,
Пусть день будет счастливый и ясный!
В именины твои, Лера,
Я тебе желаю веры!
Веры в мир и в чудеса,
Чтоб всегда твои глаза
И искрились, и смеялись,
Чтобы слезы не касались,
Ты всегда красивой будь,
О плохом же — позабудь.
***
Твое имя сулит здоровье,
Обаянью предела нет.
В именины тебе с любовью
Я желаю счастливых лет!
Все тебя знают, Лера, сильной,
Ну не девушка — просто мечта!
Будь такой, как сейчас, красивой,
Пусть реальностью станет мечта!
Лера, каждый день пускай
Жизнь напоминает рай!
Пусть всегда тебе везет
И за поворотом ждет
Нереальная удача,
Пусть глаза твои не плачут,
Ведь день ангела настал —
Значит, мир прекрасней стал!
***
Дорогая Лера, поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
***
Дорогая моя Валерия. Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются вниз.
***
Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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