Светлана - одно из самых красивых и популярных женских имен в Украине. Светланка, Светик, Лана - так ласково называют обладательниц этого имени. Именины у Светланы бывают всего три раза в год, один из дней ангела приходится на 13 февраля. Как красиво можно поздравить с Днем ангела Светланы и что пожелать в этот замечательный праздник - в нашей подборке вы найдете авторские открытки и теплые слова.
Что означает имя Светлана
Имя Светлана происходит от славянских слов - "свет" и "лан", то есть, "земля". Также есть версия, что Светлана означает "светлая душа".
Когда день ангела Светланы
Как уже говорили, Светлана отмечает свои именины трижды в год. Интересно, что в христианских святцах нет святых по имени Светлана, и девушек, которые в миру носят его, крестят под именем Фотиния. День ангела Светланы по церковному календарю выпадает в такие даты:
- 26 февраля по старому стилю и 13 февраля по новому стилю - день памяти преподобной Фотинии (Светланы) Палестинской;
- 2 апреля по старому стилю и 20 марта по новому стилю- почитают мученицу Фотинию (Светлану) Римскую;
- 16 ноября по старому стилю и 3 ноября по новому - мученицы Фотинии (Светланы).
Даты памяти святых, а вместе с ними и даты именин сдвинулись на 13 дней раньше в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. Поэтому 13 февраля отмечают именины Светланы по новому стилю и 26 февраля - день ангела Светланы по старому стилю.
Поздравления с Днем ангела Светланы
Светлана, ты неотразима.
Умна, красива, позитивна.
Пусть ангел светлый принесет
тебе счастливый, добрый год.
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Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, стремиться к своим целям и верить в свою мечту, всегда добиваться успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе!
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Светлана, твое имя светлое, как ты.
Пусть исполняются надежды и мечты,
Не покидает пусть здоровье никогда,
Будут успешными недели и года.
Чудесных дней, мгновений тебе ясных,
И настроения каждый день прекрасного,
Чтобы невзгоды, горести, печали
Тебе ни разу в жизни не встречались!
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Светочка, с Днем ангела! Пусть, как и годится твоему имени, твоя жизнь всегда будет наполнена светом и теплотой, а главное, - чтобы свет любви и доброты никто не мерк в твоем сердце. Поздравляю!
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Света, Светочка, Светлана,
Самый светлый человек,
Будь счастливой постоянно,
Будет добрым пусть твой век.
Пусть во всех делах сердечных
Будет радость и покой,
И удача бесконечно
Ходит следом за тобой!
***
Светлана! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был светлым и безоблачным, чтобы в доме всегда царило понимание, уют и благополучие, и никакие невзгоды не портили твоего доброго настроения. С именинами!
***
От всей души желаю, Света,
Чтоб жизнь твоя всегда была
Медовой, сладкой, как конфета,
Чтоб ты от радости цвела!
Пусть солнце, Светочка, сияет
Лишь для тебя и дарит свет!
Пусть будет все, чего желает
Твое сердечко много лет!
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Принимай поздравления с Днем ангела, Светлана! В этот чудесных день хочу пожелать как можно больше позитива, радости и искренних улыбок. Пусть твое сердце никогда не знает печалей, а все горести обходят твой дом самой дальней дорогой.
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Желаю, дорогая Света,
Тебе здоровья, много сил!
Всегда любовью будь согрета,
Чтоб радость каждый день дарил!
Осуществляй мечты, стремления,
Будь хороша всегда собой,
Лови от жизни наслаждение
И озаряй мир добротой!
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Светик, солнышко родное,
Счастье будет пусть большое.
Будет пусть удача рядом,
Принесет успех в награду.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть богатство в дом приходит.
Пусть в душе царит покой,
Будь хранима ты судьбой.
День ангела Светланы - картинки
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