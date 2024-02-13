Свои именины Светланы и Светочки отмечают три раза в год, в том числе и 13 февраля по новому церковному календарю.

Светлана - одно из самых красивых и популярных женских имен в Украине. Светланка, Светик, Лана - так ласково называют обладательниц этого имени. Именины у Светланы бывают всего три раза в год, один из дней ангела приходится на 13 февраля. Как красиво можно поздравить с Днем ангела Светланы и что пожелать в этот замечательный праздник - в нашей подборке вы найдете авторские открытки и теплые слова.

Что означает имя Светлана

Имя Светлана происходит от славянских слов - "свет" и "лан", то есть, "земля". Также есть версия, что Светлана означает "светлая душа".

Когда день ангела Светланы

Как уже говорили, Светлана отмечает свои именины трижды в год. Интересно, что в христианских святцах нет святых по имени Светлана, и девушек, которые в миру носят его, крестят под именем Фотиния. День ангела Светланы по церковному календарю выпадает в такие даты:

Видео дня

26 февраля по старому стилю и 13 февраля по новому стилю - день памяти преподобной Фотинии (Светланы) Палестинской;

2 апреля по старому стилю и 20 марта по новому стилю - почитают мученицу Фотинию (Светлану) Римскую;

- почитают мученицу Фотинию (Светлану) Римскую; 16 ноября по старому стилю и 3 ноября по новому - мученицы Фотинии (Светланы).

Даты памяти святых, а вместе с ними и даты именин сдвинулись на 13 дней раньше в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. Поэтому 13 февраля отмечают именины Светланы по новому стилю и 26 февраля - день ангела Светланы по старому стилю.

Поздравления с Днем ангела Светланы

Светлана, ты неотразима.

Умна, красива, позитивна.

Пусть ангел светлый принесет

тебе счастливый, добрый год.

***

Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, стремиться к своим целям и верить в свою мечту, всегда добиваться успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе!

***

Светлана, твое имя светлое, как ты.

Пусть исполняются надежды и мечты,

Не покидает пусть здоровье никогда,

Будут успешными недели и года.

Чудесных дней, мгновений тебе ясных,

И настроения каждый день прекрасного,

Чтобы невзгоды, горести, печали

Тебе ни разу в жизни не встречались!

***

Светочка, с Днем ангела! Пусть, как и годится твоему имени, твоя жизнь всегда будет наполнена светом и теплотой, а главное, - чтобы свет любви и доброты никто не мерк в твоем сердце. Поздравляю!

***

Света, Светочка, Светлана,

Самый светлый человек,

Будь счастливой постоянно,

Будет добрым пусть твой век.

Пусть во всех делах сердечных

Будет радость и покой,

И удача бесконечно

Ходит следом за тобой!

***

Светлана! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был светлым и безоблачным, чтобы в доме всегда царило понимание, уют и благополучие, и никакие невзгоды не портили твоего доброго настроения. С именинами!

***

От всей души желаю, Света,

Чтоб жизнь твоя всегда была

Медовой, сладкой, как конфета,

Чтоб ты от радости цвела!

Пусть солнце, Светочка, сияет

Лишь для тебя и дарит свет!

Пусть будет все, чего желает

Твое сердечко много лет!

***

Принимай поздравления с Днем ангела, Светлана! В этот чудесных день хочу пожелать как можно больше позитива, радости и искренних улыбок. Пусть твое сердце никогда не знает печалей, а все горести обходят твой дом самой дальней дорогой.

***

Желаю, дорогая Света,

Тебе здоровья, много сил!

Всегда любовью будь согрета,

Чтоб радость каждый день дарил!

Осуществляй мечты, стремления,

Будь хороша всегда собой,

Лови от жизни наслаждение

И озаряй мир добротой!

***

Светик, солнышко родное,

Счастье будет пусть большое.

Будет пусть удача рядом,

Принесет успех в награду.

Пусть здоровье не подводит,

Пусть богатство в дом приходит.

Пусть в душе царит покой,

Будь хранима ты судьбой.

День ангела Светланы - картинки

***

***

***

***

Ранее мы рассказывали, когда праздники в Украине и выходные дни в феврале 2024.

Вас также могут заинтересовать новости: