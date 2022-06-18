В день ангела Павла обладатели этого мужественного имени получают поздравления с именинами.

День ангела Павла отмечается несколько раз в году, в том числе и 18 июня. В эту дату все Павлы принимают поздравления от родных и друзей. Сегодня мужчины с таким именем могут обратиться с молитвой к своему ангелу-хранителю, и небеса обязательно услышат их. А рожденного в эту дату мальчика можно назвать Павлом, чтобы у него была счастливая судьба.

Имя Павел обладает сильной энергетикой и необычным характером. Значение имени Павел с латинского - "маленький", "небольшой", "младший". Это очень настойчивый и целеустремленный мужчина. Он умеет добиваться своих целей, при этом сохраняя хорошие отношения со знакомыми. Павел бывает легкомысленным и небрежным к себе, но о близких он всегда заботится.

Поздравления с Днем ангела Павла в стихах и прозе

Паша, я желаю счастья,

Чтобы был здоров всегда,

Побеждал в любви и жизни,

Не грустил чтоб никогда.

Чтобы были с тобой рядом

Твои верные друзья,

И несла тепло и радость

Бесподобная семья.

***

Будь всегда успешным, Павел

И уверенным в себе,

Чтобы рейтинг ты возглавил

Всех счастливчиков в судьбе!

Пусть, как птицы в свой скворечник,

Деньги в твой карман летят,

И удаче бесконечной

Будешь ты безумно рад!

***

От всей души желаю, Павел,

Чтоб ты был счастлив и здоров!

Чтоб позади легко оставил

Всех конкурентов и врагов.

Чтоб взвешен был ты и неспешен,

Чтоб достигал и побеждал,

Чтоб ты богат был и успешен,

И восхищенье вызывал!

***

Поздравляем, милый Паша,

Дом пусть будет полной чашей,

Жизнью, Павел, наслаждайся,

Бедам тяжким не сдавайся,

Желаем много-много денег

И восхитительных побед,

Всегда, Павлуша, будь при деле,

После себя оставь ты след!

***

Тебя я, Павел, поздравляю,

Мужества и смелости тебе,

Больших взлетов пожелаю,

Ярких моментов больше в судьбе.

Смелых решений и слов волевых,

Крепких объятий и верных друзей,

Побед, конечно же, больших,

А жить чтоб было веселей.

***

Поздравляю, Павел, Вас!

И хочу вам пожелать,

Чтоб карьера удалась,

Чтобы все дела "на пять",

Чтобы счастье в руки шло,

Чтоб попутный ветер дул,

Чтоб всегда во всём везло

И никто не обманул.

***

С днем рождения, Павло,

Чтоб тебе всегда везло.

Чтоб девчонки обожали.

На работе уважали.

Чтобы всегда был смелым.

В любом деле будь умелым.

Счастья, радости, добра.

Чтоб обходила всякая хандра.

***

Будь всегда успешным, Павел,

Под себя судьбу прогни,

Чтобы из твоих лишь правил

Состояли теперь дни!

Планы все, что зародились

В подсознанья глубине,

Сбыться чтоб поторопились,

И ты в них был на коне!

***

Достоин лучшего ты, Паша,

И добиваешься всего,

Ты — наше счастье, гордость наша,

Ты не боишься ничего!

***

Поздравляю, Павел. Желаю при малых усилиях, но при гениальных идеях добиваться огромных успехов. Желаю всегда знать, чего ты хочешь. Желаю уверенно шагать навстречу счастливым мечтам. Здоровья тебе, Паша, энергии, оптимизма и на всякий случай удачи.

***

Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с лёгкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.

***

Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

***

Павел, я желаю тебе, чтобы каждое твое решение было взвешенным, обдуманным и приносило тебе только счастье и успехи. Не бойся взлетать, покорять и открывать что-то новое. Пусть лишь падений никогда не будет.

Поздравления с Днем ангела Павла в картинках и открытках

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