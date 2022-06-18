День ангела Павла отмечается несколько раз в году, в том числе и 18 июня. В эту дату все Павлы принимают поздравления от родных и друзей. Сегодня мужчины с таким именем могут обратиться с молитвой к своему ангелу-хранителю, и небеса обязательно услышат их. А рожденного в эту дату мальчика можно назвать Павлом, чтобы у него была счастливая судьба.
Имя Павел обладает сильной энергетикой и необычным характером. Значение имени Павел с латинского - "маленький", "небольшой", "младший". Это очень настойчивый и целеустремленный мужчина. Он умеет добиваться своих целей, при этом сохраняя хорошие отношения со знакомыми. Павел бывает легкомысленным и небрежным к себе, но о близких он всегда заботится.
Поздравления с Днем ангела Павла в стихах и прозе
Паша, я желаю счастья,
Чтобы был здоров всегда,
Побеждал в любви и жизни,
Не грустил чтоб никогда.
Чтобы были с тобой рядом
Твои верные друзья,
И несла тепло и радость
Бесподобная семья.
***
Будь всегда успешным, Павел
И уверенным в себе,
Чтобы рейтинг ты возглавил
Всех счастливчиков в судьбе!
Пусть, как птицы в свой скворечник,
Деньги в твой карман летят,
И удаче бесконечной
Будешь ты безумно рад!
***
От всей души желаю, Павел,
Чтоб ты был счастлив и здоров!
Чтоб позади легко оставил
Всех конкурентов и врагов.
Чтоб взвешен был ты и неспешен,
Чтоб достигал и побеждал,
Чтоб ты богат был и успешен,
И восхищенье вызывал!
***
Поздравляем, милый Паша,
Дом пусть будет полной чашей,
Жизнью, Павел, наслаждайся,
Бедам тяжким не сдавайся,
Желаем много-много денег
И восхитительных побед,
Всегда, Павлуша, будь при деле,
После себя оставь ты след!
***
Тебя я, Павел, поздравляю,
Мужества и смелости тебе,
Больших взлетов пожелаю,
Ярких моментов больше в судьбе.
Смелых решений и слов волевых,
Крепких объятий и верных друзей,
Побед, конечно же, больших,
А жить чтоб было веселей.
***
Поздравляю, Павел, Вас!
И хочу вам пожелать,
Чтоб карьера удалась,
Чтобы все дела "на пять",
Чтобы счастье в руки шло,
Чтоб попутный ветер дул,
Чтоб всегда во всём везло
И никто не обманул.
***
С днем рождения, Павло,
Чтоб тебе всегда везло.
Чтоб девчонки обожали.
На работе уважали.
Чтобы всегда был смелым.
В любом деле будь умелым.
Счастья, радости, добра.
Чтоб обходила всякая хандра.
***
Будь всегда успешным, Павел,
Под себя судьбу прогни,
Чтобы из твоих лишь правил
Состояли теперь дни!
Планы все, что зародились
В подсознанья глубине,
Сбыться чтоб поторопились,
И ты в них был на коне!
***
Достоин лучшего ты, Паша,
И добиваешься всего,
Ты — наше счастье, гордость наша,
Ты не боишься ничего!
***
Поздравляю, Павел. Желаю при малых усилиях, но при гениальных идеях добиваться огромных успехов. Желаю всегда знать, чего ты хочешь. Желаю уверенно шагать навстречу счастливым мечтам. Здоровья тебе, Паша, энергии, оптимизма и на всякий случай удачи.
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Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с лёгкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.
***
Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
***
Павел, я желаю тебе, чтобы каждое твое решение было взвешенным, обдуманным и приносило тебе только счастье и успехи. Не бойся взлетать, покорять и открывать что-то новое. Пусть лишь падений никогда не будет.