День ангела Ольги: лучшие поздравления и яркие открытки

Искренние стихотворные строки и красивые картинки с Днем ангела для всех Ольг.

Сегодня, 17 июля, свой День ангела отмечают все представительницы прекрасного пола по имени Ольга.

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Всего в течение года Ольги отмечают именины несколько раз. А сегодняшний праздник посвящен равноапостольной княгине Ольге, которая правила Киевской Русью после смерти мужа князя Игоря. Именно она одной из первых на Руси предприняла попытку обратить народ к православию.

Не забудьте в этот день поздравить близких, знакомых и коллег, названных именем Ольга. Полезными здесь станут красивые открытки и теплые слова, которые собрал УНИАН.

С Днем ангела Ольги – стихотворные поздравления и открытки

***

Для Ольги поздравления

Я соберу в букет.

Хочу, чтоб их хватило

Тебе на сотню лет.

Чтобы судьба дарила

Любовь, и поминутно.

Чтоб в доме твоем было

Всегда тепло, уютно.

Чтоб счастье было рядом,

Чтоб ангелы хранили.

Желаю, чтобы в жизни

Все-все тебя любили.

***

Пусть каждый день наполнится

Улыбками, успехом.

Пусть будешь, Оля, золотце,

Везучим человеком.

Желаю, чтоб ни облака

Не видно было в небе,

Сундук добра без воздуха

Был полон до предела.

Очаг семьи чтоб теплым был,

Спокойным, ярким, нежным.

Чтоб между близкими был мир,

Царила безмятежность.

***

Тебе желаю, Оля, много

Удачных, ярких, светлых дней,

А также счастья неземного,

Чтоб мир царил в душе твоей!

Здорова будь, свежа, румяна

И с каждым годом расцветай!

Всегда любима будь, желанна,

И словно солнышко, сияй!

***

Поздравляю тебя, Оленька!

Этот день сегодня твой.

Пусть удача струйкой тоненькой

Освещает путь земной.

Пусть любовь тебя сетями

В бури страсти унесет,

Пусть заполнит чудесами

И на сердце свет прольет.

Пусть душа твоя лучистая

Счастье тянет, как магнит,

А судьба мечтания чистые

В жизнь скорее воплотит.

***

Милая Оленька, поздравляю тебя с твоим праздником. Хочу пожелать тебе ясного неба и яркого солнышка, попутного ветра и иногда - тёплых капелек дождя. Оставайся такой же доброй и милой, красивой и любимой, желанной и счастливой, радостной и неотразимой.

***

Оля, Оленька, Ольгуня,

Ты собою хороша.

Ты красотка и милашка,

Счастьем светится душа.

Пожелаю тебе, Ольга,

Мира, света и любви.

Чтобы радовало лето,

Весело, легко живи!

Счастья много и достатка

Пожелать хочу тебе,

И дороги ровной, гладкой,

И везения в судьбе!

***

Ольга, желаем везенья без края.

Пусть ангел за руку тихонько ведет.

Живите, как в детстве, легко и играя,

Пусть счастье огромное скоро найдет.

Здоровья желаем, ведь лишним не будет,

Еще пусть деньжата текут к вам рекой.

Пускай всё плохое дорогу забудет

В ваш дом, где царят мир, любовь и покой.

***

В этот прекрасный денек, Олечка, хочу пожелать тебе море позитива, ярких красок и радужного настроения! Пусть счастье переполняет твое доброе сердечко! Улыбайся как можно чаще, словно солнечный лучик! Желаю тебе крепкого здоровья, всех земных благ и вечного цветения души и тела!

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