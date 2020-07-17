День ангела Ольги: лучшие поздравления и яркие открытки
Сегодня, 17 июля, свой День ангела отмечают все представительницы прекрасного пола по имени Ольга.
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Всего в течение года Ольги отмечают именины несколько раз. А сегодняшний праздник посвящен равноапостольной княгине Ольге, которая правила Киевской Русью после смерти мужа князя Игоря. Именно она одной из первых на Руси предприняла попытку обратить народ к православию.
Не забудьте в этот день поздравить близких, знакомых и коллег, названных именем Ольга. Полезными здесь станут красивые открытки и теплые слова, которые собрал УНИАН.
С Днем ангела Ольги – стихотворные поздравления и открытки
***
Для Ольги поздравления
Я соберу в букет.
Хочу, чтоб их хватило
Тебе на сотню лет.
Чтобы судьба дарила
Любовь, и поминутно.
Чтоб в доме твоем было
Всегда тепло, уютно.
Чтоб счастье было рядом,
Чтоб ангелы хранили.
Желаю, чтобы в жизни
Все-все тебя любили.
***
Пусть каждый день наполнится
Улыбками, успехом.
Пусть будешь, Оля, золотце,
Везучим человеком.
Желаю, чтоб ни облака
Не видно было в небе,
Сундук добра без воздуха
Был полон до предела.
Очаг семьи чтоб теплым был,
Спокойным, ярким, нежным.
Чтоб между близкими был мир,
Царила безмятежность.
***
Тебе желаю, Оля, много
Удачных, ярких, светлых дней,
А также счастья неземного,
Чтоб мир царил в душе твоей!
Здорова будь, свежа, румяна
И с каждым годом расцветай!
Всегда любима будь, желанна,
И словно солнышко, сияй!
***
Поздравляю тебя, Оленька!
Этот день сегодня твой.
Пусть удача струйкой тоненькой
Освещает путь земной.
Пусть любовь тебя сетями
В бури страсти унесет,
Пусть заполнит чудесами
И на сердце свет прольет.
Пусть душа твоя лучистая
Счастье тянет, как магнит,
А судьба мечтания чистые
В жизнь скорее воплотит.
***
Милая Оленька, поздравляю тебя с твоим праздником. Хочу пожелать тебе ясного неба и яркого солнышка, попутного ветра и иногда - тёплых капелек дождя. Оставайся такой же доброй и милой, красивой и любимой, желанной и счастливой, радостной и неотразимой.
***
Оля, Оленька, Ольгуня,
Ты собою хороша.
Ты красотка и милашка,
Счастьем светится душа.
Пожелаю тебе, Ольга,
Мира, света и любви.
Чтобы радовало лето,
Весело, легко живи!
Счастья много и достатка
Пожелать хочу тебе,
И дороги ровной, гладкой,
И везения в судьбе!
***
Ольга, желаем везенья без края.
Пусть ангел за руку тихонько ведет.
Живите, как в детстве, легко и играя,
Пусть счастье огромное скоро найдет.
Здоровья желаем, ведь лишним не будет,
Еще пусть деньжата текут к вам рекой.
Пускай всё плохое дорогу забудет
В ваш дом, где царят мир, любовь и покой.
***
В этот прекрасный денек, Олечка, хочу пожелать тебе море позитива, ярких красок и радужного настроения! Пусть счастье переполняет твое доброе сердечко! Улыбайся как можно чаще, словно солнечный лучик! Желаю тебе крепкого здоровья, всех земных благ и вечного цветения души и тела!
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