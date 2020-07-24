День ангела Ольги: что это за праздник и как поздравить именинницу?

24 июля, отмечается день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Сегодня, 24 июля, отмечается день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги.

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День ангела Ольги: история праздника

В церковном календаре именины Ольги отмечены 6 раз. А это обозначает, что именно столько женщин вошло в историю христианства как великие мученицы.

24 июля - эта дата, наиболее почитаемая в православной церкви, и посвящена княгине Ольге — жене князя Олега. Ольга была крещена в Византии. Княгиня активно проповедовала христианскую веру на Руси, воздвигала православные кресты, строила храмы, искореняла языческие нравы. Умерла она в 965 году. Все верующие почитают великую княгиню. 24 июля - это день ее смерти.

Также помимо 24 июля Оли также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября.

Кто такая княгиня Ольга

История святой равноапостольной княгини Ольги драматична и исполнена глубокого значения для всех верующих. Ольга была супругой великого князя киевского Игоря. После его убийства древлянами она жестоко покарала убийц супруга, стала во главе Киевского княжества и отдала все силы служению ему.

С именем Ольги связан приход христианства в Киевскую Русь. В 954 году княгиня совершила паломничество в Царьград (Константинополь), где приняла святое крещение, имя ей было наречено Елена, а крестным отцом стал император Константин Багрянородный. Вернувшись, она стала возводить первые храмы и проповедовать христианское учение. И хоть давалось это с трудом, она обратила в веру многих людей.

Даже ее внук, князь Владимир, впоследствии крестивший Русь, принял крещение именно по ее примеру. Княгиня Ольга стала христианкой первой из руських правителей, сделав это еще до Крещения Руси. Православные чтут память об этой мудрой правительнице и созидательнице культуры Киевской Руси.

Поэтому День княгини Ольги всегда праздновали с большим почетом, а до наших дней дошла традиция поздравлять тех, кто носит имя Ольга, с именинами.

Значение имени Ольга

Ольга – достаточно распространенное имя среди восточных славянских народов, оно имеет свою древнюю историю и связано с именами знаменитых женщин своего времени.

Это женское имя имеет две версии своего происхождения. Первая, к которой склоняется большинство историков, — скандинавская.

«Ольга» произошло от «Хельга», что в переводе с древнескандинавского означает «святая», «светлая», «священная».

Вторая версия менее распространенная. По ней считается, что имя Ольга имеет древнеславянские корни и происходит от таких слов, как «Вольга», «Волх». Эти слова означают примерно «солнечная», «хорошая», «великая».

Поздравления с Днем ангела Ольги

Упрямо следуй за мечтою

И верь, что солнце навсегда

На небе, в сердце. За тобою,

Следят ещё и небеса.

Всегда стремись, а мы поможем

Всегда вершину выбирай.

Ты лучше становиться сможешь,

И гордость будет через край.

Пускай любимый человечек

Твоя отрада и любовь,

Всегда согреет и обнимет,

И будет ждать тебя домой.

И Ольга значится «святая»,

Твори же добрые дела.

За них воздастся, пусть не сразу,

Но будет счастлива душа.

Олечка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

***

Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее и желаем

Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,

Немного упрямой, но с чистой душой,

Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,

А мы дружно вместе привет шлем большой.

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