В День ангела Максима стоит поздравить обладателей этого имени красивым стихом или яркой открыткой.

Несколько раз в году православные верующие отмечают День ангела Максима. В такие даты церковь чтит святых с именем Максим, а мужчины с таким именем могут обратиться к своему святому тезке и попросить у него покровительства. В День именины Максима стоит поздравить близких с этим именем с Днем ангела - им будет очень приятно.

Когда День ангела Максима 2023 по старому стилю

По старому (юлианскому календарю) верующие отмечают День ангела Максима 27 мая. В этот день церковь чтит мученика Максима из Малой Азии. Святой известен тем, что отказался поклоняться языческим богам не смотря на приказ императора. За приверженность к христианству его подвергли мукам, но он всё равно не отрекся от Бога. В итоге мученика казнили.

Когда День ангела Максима 2023 по новому календарю

24 мая на архиерейском соборе ПЦУ проголосовала за переход на новый православный календарь. Состоится он 1 сентября 2023, когда начнется церковный год.

Видео дня

По современному (новоюлианскому) календарю День ангела Максима отмечается 14 мая.

Значение и характер имени Максим

Имя Максим произошло от римского родового имени Maximus и означает "величайший". Максим - это очень упрямый и довольно вспыльчивый мужчина, но ради близких он готов пойти на уступки. Он обладает аналитическим умом и часто выбирает профессию, связанную с числами. Он поздно вступает в серьезные отношения и нередко впервые женится после 30 лет.

Поздравления и картинки с Днем ангела Максима 2023

Максим, тебя я поздравляю,

И силы я тебе желаю,

Чтоб всех свернул в бараний рог,

Чтоб друг всегда в беде помог.

Чтоб было мужества вагон,

В кармане — денег миллион.

Нет страха — нет и неудачи!

Купить желаю тебе дачу.

***

Я тебе, Максим, желаю

И веселья, и здоровья,

Чтобы дни все согревали

Самой искренней любовью!

***

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог,

Рядом движутся в пути.

***

С днем ангела, Максим!

Пусть на всё хватает сил,

Пусть сбываются мечты,

Пусть счастливым будешь ты!

Пусть любовь придет большая,

Радостью наполнит дни.

Пусть горят, не угасая,

В глазках счастья огоньки.

***

С праздником тебя, Максим!

Пожелаю много сил.

Радуйся рассветам новым,

Будь удачливым, здоровым.

Пусть любовь сопровождает,

Горя в жизни не бывает.

Ангелы хранят от бед,

Чтоб жить в счастье много лет.

***

Хочу, Максим, тебя поздравить,

И много счастья пожелать,

И в радости, чтоб мог прославить,

День этот, в множестве похвал.

Пусть тёплые слова струятся,

Как будто, быстрая река,

И пусть исполнится мгновенно,

Твоя заветная мечта!

***

Поздравляю с Днем ангела! Будь счастливым и успешным, дорогой Максим! Пускай тебе всегда везет в жизни. Пусть удача всегда сопровождает тебя на жизненном пути. Будь здоровым и жизнерадостным!

***

Максим, поздравляю тебя с твоим Днем ангела! Пусть не только твой верный телохранитель тебя оберегает от несогласий, но и судьба не посылает препятствий. Пусть все у тебя удается без лишних усилий, пусть окружают только радушные люди, а мечты становятся реальностью!

***

Максим, с именинами! Пусть каждый твой шаг сопровождается радостью и смехом, а каждый новый день добавляет тебе силы и мужества. Никогда не переставай верить в себя, в свой потенциал, в свои цели, в свою личность, и все будет в порядке. Поздравляю!

***

Поздравляю тебя с Днем ангела, Максим! Я хочу в этот день тебе пожелать красивой жизни, полной ярких идей, радостных событий, увлекательных путешествий, верных друзей, искренней любви, неизменной удачи, стабильного благополучия и великого счастья.

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