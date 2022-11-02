Несколько дней в году, в том числе и 2 ноября, обладатели имени Артем отмечают свой День ангела. Сегодня церковь чтит память великомученика Артемия Антиохийского. Этот святой восстал против пыток епископов, за что его самого казнили.
2 ноября все Артемы принимают поздравления от родных и близких. В эту дату они могут помолиться великомученику Артему и попросить у него покровительства.
Что означает имя Артем
Имя Артем по одной из версий произошло от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды. По другой версии значение имени Артем - "крепкий", "здоровый", "сильный". Артем - уверенный в себе мужчина, который хорошо знает, чего он хочет от жизни. Он является негласным лидером на работе и в семье, а в любовных отношениях очень придирчив к избраннице.
С Днем ангела Артема - стихи и проза
Артему счастья я желаю,
Тебя сегодня поздравляю,
Ты никогда не унывай,
И все обиды забывай,
Сегодня нужно веселиться —
Ведь празднику недолго длиться,
Пусть именины радуют,
Друзья дарами балуют!
***
В День ангела тебе, Артёмка,
Желаю счастья и успеха.
Звучало чтобы имя громко,
И дом всегда был полон смеха.
Здоровья крепкого желаю,
Друзей вернейших, настоящих.
Чтоб было вечеров немало
Любовью, милый мой, пьянящих.
***
Пусть, Артём, хранит тебя судьба,
Ангел пусть тебя оберегает.
Имя ведь какое у тебя!
"Невредимый"! Имя не обманет!
Ты уравновешен, объективен,
И тебе любой по силам труд.
Будь здоров, подтянут и спортивен,
Пусть дела к успехам приведут!
***
Артему в жизни покорится
Любое дело иль задача.
Так пусть же лучшее свершится,
Благословит тебя удача!
В день именин прими признание
И искренние поздравления.
Успеха в каждом начинании,
И в личной жизни — лишь везения!
***
Артем, хочу тебе удачи
В день ангела я пожелать,
И жизненные все задачи
Легко и без забот решать.
Везенья я тебе желаю,
И много счастья всей душой,
Тебя, Артем, я поздравляю,
Успех шагает за тобой!
***
Желаю счастья я, Артем,
Чтобы гостей был полон дом,
Пусть в именины будет жарко,
Чтобы отпраздновал ты ярко.
***
С днем рождения, Артём,
Будет в жизни всё путем —
И здоровье, и богатство —
Будет всё тебе даваться!
Пусть улыбка озаряет
Каждый день твое лицо.
Пусть судьба твоя не знает
Ни глупцов, ни подлецов!
***
Поздравляю с днем ангела, Артем! Пусть все твои самые заветные желания сбудутся, все у тебя в жизни сложится как надо, а впереди будут только хорошие, радостные и счастливые дни! Здоровья, позитива и всеобъемлющей удачи!
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С праздником, Артем! Пусть жизнь складывается как пазл, который состоит из добра, успеха, любви и море ярких впечатлений. Всего самого наилучшего тебе и твоим близким, живите в достатке, любви и благополучии!
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Артём, поздравляю тебя от души и желаю побед на всех фронтах, улыбок и интуиции, будь всегда в хорошем настроении и не останавливайся перед трудностями. Желаю любви и счастья!
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Артем, я хочу тебе пожелать, чтобы в любой ситуации ты выходил победителем, королем, главой, на которого можно ровняться. Пусть все решения, принятые тобой, будут верными и ведут твой путь к победам!