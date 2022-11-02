День ангела Артема отмечается несколько раз в году, в том числе и 2 ноября.

Несколько дней в году, в том числе и 2 ноября, обладатели имени Артем отмечают свой День ангела. Сегодня церковь чтит память великомученика Артемия Антиохийского. Этот святой восстал против пыток епископов, за что его самого казнили.

2 ноября все Артемы принимают поздравления от родных и близких. В эту дату они могут помолиться великомученику Артему и попросить у него покровительства.

Что означает имя Артем

Имя Артем по одной из версий произошло от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды. По другой версии значение имени Артем - "крепкий", "здоровый", "сильный". Артем - уверенный в себе мужчина, который хорошо знает, чего он хочет от жизни. Он является негласным лидером на работе и в семье, а в любовных отношениях очень придирчив к избраннице.

С Днем ангела Артема - стихи и проза

Артему счастья я желаю,

Тебя сегодня поздравляю,

Ты никогда не унывай,

И все обиды забывай,

Сегодня нужно веселиться —

Ведь празднику недолго длиться,

Пусть именины радуют,

Друзья дарами балуют!

***

В День ангела тебе, Артёмка,

Желаю счастья и успеха.

Звучало чтобы имя громко,

И дом всегда был полон смеха.

Здоровья крепкого желаю,

Друзей вернейших, настоящих.

Чтоб было вечеров немало

Любовью, милый мой, пьянящих.

***

Пусть, Артём, хранит тебя судьба,

Ангел пусть тебя оберегает.

Имя ведь какое у тебя!

"Невредимый"! Имя не обманет!

Ты уравновешен, объективен,

И тебе любой по силам труд.

Будь здоров, подтянут и спортивен,

Пусть дела к успехам приведут!

***

Артему в жизни покорится

Любое дело иль задача.

Так пусть же лучшее свершится,

Благословит тебя удача!

В день именин прими признание

И искренние поздравления.

Успеха в каждом начинании,

И в личной жизни — лишь везения!

***

Артем, хочу тебе удачи

В день ангела я пожелать,

И жизненные все задачи

Легко и без забот решать.

Везенья я тебе желаю,

И много счастья всей душой,

Тебя, Артем, я поздравляю,

Успех шагает за тобой!

***

Желаю счастья я, Артем,

Чтобы гостей был полон дом,

Пусть в именины будет жарко,

Чтобы отпраздновал ты ярко.

***

С днем рождения, Артём,

Будет в жизни всё путем —

И здоровье, и богатство —

Будет всё тебе даваться!

Пусть улыбка озаряет

Каждый день твое лицо.

Пусть судьба твоя не знает

Ни глупцов, ни подлецов!

***

Поздравляю с днем ангела, Артем! Пусть все твои самые заветные желания сбудутся, все у тебя в жизни сложится как надо, а впереди будут только хорошие, радостные и счастливые дни! Здоровья, позитива и всеобъемлющей удачи!

***

С праздником, Артем! Пусть жизнь складывается как пазл, который состоит из добра, успеха, любви и море ярких впечатлений. Всего самого наилучшего тебе и твоим близким, живите в достатке, любви и благополучии!

***

Артём, поздравляю тебя от души и желаю побед на всех фронтах, улыбок и интуиции, будь всегда в хорошем настроении и не останавливайся перед трудностями. Желаю любви и счастья!

***

Артем, я хочу тебе пожелать, чтобы в любой ситуации ты выходил победителем, королем, главой, на которого можно ровняться. Пусть все решения, принятые тобой, будут верными и ведут твой путь к победам!

Картинки и открытки с Днем ангела Артема

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