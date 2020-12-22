Сегодня, 22 декабря, отмечается День святой Анны. Праздник установлен в память о непорочном зачатии праведной Анной Пресвятой Богородицы.
Читайте такжеДень Святой Анны: история, приметы и запреты праздникаВ народе у праздника много названий: Зачатие, Анна Темная, Анна Холодная, Анна Зимняя, Анны, зачатия Пресвятой Богородицы.
К тому же в этот день поздравительные слова с Днем ангела звучат в адрес всех женщин, названных именем Анна. УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки по случаю их именин.
С Днем ангела Анны – стихи и открытки
***
Анна значит "благодать",
Ты привыкла окружать
Своих близких теплотой,
Обладая добротой,
Как у феи неземной!
Будь счастливой в праздник твой
И в любой другой денек
Пусть добро вперед ведет!
***
Моя самая любимая Анюта,
Пусть все мечты сбываются твои!
Желаю, чтобы каждая минута
Тебе дарила много счастья и любви!
Пускай улыбка на лице твоем сияет,
И твой всегда звенит веселый смех!
Пусть позитив тебя, Анюта, вдохновляет
Всегда во всем лишь только на успех!
***
С днем ангела, Анюта,
В жизни всё пусть будет круто:
Дом, работа и семья —
Всем на зависть жизнь твоя!
Пусть карьера ввысь стремится,
Что задумаешь — свершится,
А каждый в жизни день грядущий
Будет лучше предыдущего!
***
Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!
Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой милой, доброй, нежной
И словно солнышко, сверкай!
***
Ты так прекрасна, милая Анюта,
Пускай блестят от радости глаза,
И дарит счастье каждая минута,
А сердце всегда верит в чудеса!
Пусть явью станут все твои мечты,
Чтобы улыбка на лице твоем сияла!
Тебе желаю безупречной красоты,
Чтоб ты, как будто роза, расцветала!
***
Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,
Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.
Настоящих тебе, преданных друзей,
А еще любви душе твоей! С Днем ангела!
***
Поздравляю тебя, Анна!
Жизнь пусть будет многогранна,
Пусть везет в карьере, в жизни,
Пусть хватает оптимизма.
Будут пусть курорты, шопинг
В лучших бутиках Европы.
Желаю денег, дом, машину
И очень щедрого мужчину!
Поздравления с Днем Анны в прозе и картинках
***
Анна, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе ощущения легкого головокружения от полноты достатка и добрых событий. Пусть мир приносит тебе приятные сюрпризы и радости. Здоровья, терпимости, любви, искренности и оправданных надежд!
***
Анечка, прими мои поздравления. Желаю бодрой быть и смелой, непредсказуемой и загадочной, целеустремлённой и настойчивой, удивительной и потрясающей, постоянно счастливой и всегда любимой. Будь благородной Анной для окружающих и милой Анечкой для близких людей.
***
Милая Анюта, от чистого сердца поздравляю тебя и пожелать хочу чудесной погоды и радостного настроения, великих возможностей и больших достижений в жизни, отменного здоровья и бравой удачи, неугасаемого счастья жизни и верной любви.
***
Дорогая наша Анна, ты самая прекрасная и чудесная, не позволяй себе в этом сомневаться. С днем ангела тебя! И пусть все, чего ты желаешь, будет в твоих руках, все чего ждешь - сбудется, а успех сопровождает тебя всегда и во всем. Куда бы ты ни пошла и за что бы ни взялась.
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