Лучшие поздравительные слова и картинки в день именин Анны.

Сегодня, 22 декабря, отмечается День святой Анны. Праздник установлен в память о непорочном зачатии праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Читайте такжеДень Святой Анны: история, приметы и запреты праздникаВ народе у праздника много названий: Зачатие, Анна Темная, Анна Холодная, Анна Зимняя, Анны, зачатия Пресвятой Богородицы.

К тому же в этот день поздравительные слова с Днем ангела звучат в адрес всех женщин, названных именем Анна. УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки по случаю их именин.

С Днем ангела Анны – стихи и открытки

***

Анна значит "благодать",

Ты привыкла окружать

Своих близких теплотой,

Обладая добротой,

Как у феи неземной!

Будь счастливой в праздник твой

И в любой другой денек

Пусть добро вперед ведет!

***

Моя самая любимая Анюта,

Пусть все мечты сбываются твои!

Желаю, чтобы каждая минута

Тебе дарила много счастья и любви!

Пускай улыбка на лице твоем сияет,

И твой всегда звенит веселый смех!

Пусть позитив тебя, Анюта, вдохновляет

Всегда во всем лишь только на успех!

***

С днем ангела, Анюта,

В жизни всё пусть будет круто:

Дом, работа и семья —

Всем на зависть жизнь твоя!

Пусть карьера ввысь стремится,

Что задумаешь — свершится,

А каждый в жизни день грядущий

Будет лучше предыдущего!

***

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И словно солнышко, сверкай!

***

Ты так прекрасна, милая Анюта,

Пускай блестят от радости глаза,

И дарит счастье каждая минута,

А сердце всегда верит в чудеса!

Пусть явью станут все твои мечты,

Чтобы улыбка на лице твоем сияла!

Тебе желаю безупречной красоты,

Чтоб ты, как будто роза, расцветала!

***

Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,

Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.

Настоящих тебе, преданных друзей,

А еще любви душе твоей! С Днем ангела!

***

Поздравляю тебя, Анна!

Жизнь пусть будет многогранна,

Пусть везет в карьере, в жизни,

Пусть хватает оптимизма.

Будут пусть курорты, шопинг

В лучших бутиках Европы.

Желаю денег, дом, машину

И очень щедрого мужчину!

Поздравления с Днем Анны в прозе и картинках

***

Анна, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе ощущения легкого головокружения от полноты достатка и добрых событий. Пусть мир приносит тебе приятные сюрпризы и радости. Здоровья, терпимости, любви, искренности и оправданных надежд!

***

Анечка, прими мои поздравления. Желаю бодрой быть и смелой, непредсказуемой и загадочной, целеустремлённой и настойчивой, удивительной и потрясающей, постоянно счастливой и всегда любимой. Будь благородной Анной для окружающих и милой Анечкой для близких людей.

***

Милая Анюта, от чистого сердца поздравляю тебя и пожелать хочу чудесной погоды и радостного настроения, великих возможностей и больших достижений в жизни, отменного здоровья и бравой удачи, неугасаемого счастья жизни и верной любви.

***

Дорогая наша Анна, ты самая прекрасная и чудесная, не позволяй себе в этом сомневаться. С днем ангела тебя! И пусть все, чего ты желаешь, будет в твоих руках, все чего ждешь - сбудется, а успех сопровождает тебя всегда и во всем. Куда бы ты ни пошла и за что бы ни взялась.

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Автор: УНИАН