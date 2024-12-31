Именины - это особенная дата в жизни верующего, когда церковь чтит святого с нашим именем. В такой день можно обратиться к святому тезке с любой молитвой, и он обязательно ответит. А воцерковленные родители могут подобрать имя для малыша из списка именин в дату рождения ребенка.
Мы рассказали, кто отмечает День ангела сегодня по новому и старому церковным календарям. А также собрали красивые поздравления для близких именинников.
У кого День ангела 31 декабря по новому стилю
Михаил - древнееврейское имя, которое означает "никто не равен Богу".
Петр - современная форма древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый".
Мелания - образовано от древнегреческого имени Мелайна - "черная", "темная".
У кого именины сегодня 31 декабря по старому стилю
Виктор - в переводе с латинского - "победа".
Владимир - имя древнеславянского происхождения, которое значит "повелитель мира".
Иван - от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Илья - от древнееврейского имени Элияху, то есть "мой Бог - Яхве".
Марк - произошло от латинского слова маркус - "молоток".
Михаил - древнееврейское имя, которое означает "никто не равен Богу".
Николай - от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".
Семен - от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Сергей - современный вариант древнеримского Сергиус - "знатный", "высокого происхождения".
Вера - имя, образованное в честь одной из главных христианских добродетелей.
Зоя - от древнегреческого имени Зоэ - "жизнь".