Поздравьте сегодня с Днем ангела обладателей имен Вера, Владимир и ещё нескольких.

Именины - это особенная дата в жизни верующего, когда церковь чтит святого с нашим именем. В такой день можно обратиться к святому тезке с любой молитвой, и он обязательно ответит. А воцерковленные родители могут подобрать имя для малыша из списка именин в дату рождения ребенка.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела сегодня по новому и старому церковным календарям. А также собрали красивые поздравления для близких именинников.

У кого День ангела 31 декабря по новому стилю

Михаил - древнееврейское имя, которое означает "никто не равен Богу".

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Петр - современная форма древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый".

Мелания - образовано от древнегреческого имени Мелайна - "черная", "темная".

У кого именины сегодня 31 декабря по старому стилю

Виктор - в переводе с латинского - "победа".

Владимир - имя древнеславянского происхождения, которое значит "повелитель мира".

Иван - от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Илья - от древнееврейского имени Элияху, то есть "мой Бог - Яхве".

Марк - произошло от латинского слова маркус - "молоток".

Михаил - древнееврейское имя, которое означает "никто не равен Богу".

Николай - от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Семен - от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Сергей - современный вариант древнеримского Сергиус - "знатный", "высокого происхождения".

Вера - имя, образованное в честь одной из главных христианских добродетелей.

Зоя - от древнегреческого имени Зоэ - "жизнь".

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