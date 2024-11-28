День ангела - это день памяти святого, которого считают покровителем человека с таким же именем.

День ангела у каждого бывает лишь раз в году. Такой датой считается день, который ближе всего ко дню рождения.

28 ноября день ангела отмечают Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Анна.

По старому стилю именины празднуют Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.

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День ангела сегодня, 28 ноября - значение имен

Андрей - греческое имя, трактуется как "мужественный, храбрый". Андреи обычно - общительные и трудолюбивые мужчины. За работу берутся осмотрительно, любят достигать поставленных целей. Легко адаптируются к окружению, но в то же время спокойно переносят одиночество.

Василий - имя греческого происхождения. Переводится как "царский, царственный". Василиев знают как общительных и умных мужчин, у них есть лидерские задатки. Также они надежны и честны, поэтому друзья дорожат ими.

Григорий - также имеет греческое происхождение, переводится как "бодрствую". Григории известны как очень старательные мужчины, добрые, но принципиальные. В обществе пользуются уважением.

Даниил - имя библейского происхождения, восходит к древнееврейскому‬ Даниэль, переводится как "Бог - мой судья", "Бог есть судья". Даниилы - это обычно справедливые и рассудительные мужчины, которые любят активный образ жизни. Они общительны, имеют ораторские способности.

Иван - с иврита переводится как "Яхве (Бог) смилостивился", имя к нам попало из греческого языка. Иваны - это порядочные, добрые мужчины. С ними легко и просто в общении. Иногда бывают амбициозны и идут к своей цели любыми путями.

Константин – имя латинского происхождения, означает "постоянный", "стойкий". Это веселые и оригинальные мужчины, обычно очень общительные. Обладают большим терпением, но, когда оно лопает, становятся агрессивными.

Николай – греческое имя, переводится как "побеждать народ". Николаи – это обычно энергичные и общительные люди, честные, преданные и целеустремленные.

Алексей – имя греческого происхождения - "защищать", "отражать", "предотвращать". У Алексеев твердый характер, и они стараются быть первым во всем. На пути к своему лидерству обязательно помогут другим.

Павел - по происхождению латинское имя, означает "малый". Стало популярным благодаря апостолу Павлу. Павлы - добрые и отзывчивые мужчины, легкие в общении и принципиальны. Но характер их может быть противоречив, а сами они - очень эмоциональны, поэтому иногда переступают через собственные ценности.

Петр - имя родом из Греции, означает "камень". Петры - люди верные и добрые. Также такие мужчины довольно энергичны - типичные холерики. Иногда в их характере могут сочетаться абсолютно противоположные черты – например, практичность и мечтательность, радикальность и консервативность.

Сергей - имеет латинские корни, означает "знатный". Еще по одной версии имя происходит от слова "servi dei" - "слуга Бога". Сергеи обычно порядочны, упорны, но порой могут зависеть от чужого мнения. Добрые и надежные, никогда не идут наперекор своей совести.

Степан - это также греческое имя. Имеет очень красивое значение - "диадема". Степаны относятся к тем, кто обычно на позитиве. Они любят, чтобы все было стабильно, но если нужно выйти из зоны комфорта, то делают это с легкостью. Популярны в обществе и трудолюбивы.

Анна - одно из самых любимых женских имен. Имеет еврейские корни, в оригинале звучит как Ханна, что значит "быть милостивым" или "оказывать милость". Таким образом, основное значение имени Анна - "милость" или "благодать". Анны обычно милые, добрые и женственные, эмпаты. Коммуникабельны и часто становятся лидерами в своем кругу.

Дмитрий - имя из Древней Греции, означает "посвященный богине Деметре". Греческие земледельцы, которые поклонялись богине, называли в честь нее своих сыновей. Дмитрии - настойчивы, успешны, любознательны. Умеют падать и взлетать после падений, популярны в обществе.

Никита - имеет древнегреческое происхождение, переводится как "победитель". Это умные по природе мужчины. Они также практичные и общительные, имеют таланты, но бывают эгоистами. Способны на великие дела, но их нужно все время подталкивать и направлять. За близких людей будут стоять горой.

Филипп - по происхождению греческое имя, переводится как "любящий жизнь. Это целеустремленные, обаятельные мужчины. Справедливые по натуре, что иногда играет им не на руку. С ними порой нелегко ужиться, но при этом многие хотят с Филиппами дружить.

День ангела - картинки с пожеланиями

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