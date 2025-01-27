День ангела сегодня, 27 января, празднует множество православных христиан. Это особая дата, в которую стоит поблагодарить своих святых заступников молитвой. Также можно отправить близким трогательные авторские открытки от УНИАН.
У кого именины по календарю нового стиля
Именины сегодня отмечают люди, чьи имена совпадают с теми, что в списке ниже.
Дмитрий - носители этого имени волевые, тактичные и добродушные. Они решают проблемы за один раз.
Иван (также по старому стилю) - это спокойные, ответственные люди, которые не любят подчиняться, но и власти не желают.
Петр - представители этого имени вспыльчивые, чувствительные и эмоционально уязвимые, любят порядок.
День ангела - старый календарь
Адам - мужчины с этим именем ранимые, упрямые и эмоционально неуравновешенные. В то же время они простые и открытые.
Андрей - это целеустремленные, мужественные мужчины, которые быстро становятся агрессивными, если их чем-то задеть.
Аристарх - носители этого имени решительные, терпеливые, старательные и зависят от чужих мыслей.
Вениамин - эти мужчины мечтательны, энергичны, недоверчивы, мягкие и тактичные.
Давид - мужчины с этим именем общительны, не держат обид и отходчивы.
Иеремий - представители этого имени имеют трезвый взгляд на жизнь, умеют слушать других и терпеливы.
Илья - это беззаботные, веселые и прагматичные, требовательные к себе люди.
Иосиф - эти мужчины высоконравственные, порядочные и всегда помогают близким.
Макар - носители этого имени очень честные, выносливые и рациональные.
Марк - мужчины с этим именем любят необычные вещи, простодушны и беззаботны.
Павел - они скромные, домашние люди, которые любят гостей.
Савва - это имя имеет теплую энергетику. Его представители осторожны, выбирают работу, которая не предусматривает работу в команде.
Сергей - эти мужчины доверчивые, настойчивые и всегда держатся за надежду.
Степан - это простые, не злопамятные мужчины. Они способны проявлять хладнокровие.
Ян - из этих мужчин получаются прирожденные руководители, хорошие хозяева и семьянины.
Нина - имеет грузинские корни. Значение имени Нино - "царица". Это самостоятельные перфекционистки. Они не стремятся к лидерству, не любят быть в центре внимания.