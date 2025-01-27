Сегодня День ангела у Нины, Сергея, Павла и других.

День ангела сегодня, 27 января, празднует множество православных христиан. Это особая дата, в которую стоит поблагодарить своих святых заступников молитвой. Также можно отправить близким трогательные авторские открытки от УНИАН.

У кого именины по календарю нового стиля

Именины сегодня отмечают люди, чьи имена совпадают с теми, что в списке ниже.

Дмитрий - носители этого имени волевые, тактичные и добродушные. Они решают проблемы за один раз.

Видео дня

Иван (также по старому стилю) - это спокойные, ответственные люди, которые не любят подчиняться, но и власти не желают.

Петр - представители этого имени вспыльчивые, чувствительные и эмоционально уязвимые, любят порядок.

День ангела - старый календарь

Адам - мужчины с этим именем ранимые, упрямые и эмоционально неуравновешенные. В то же время они простые и открытые.

Андрей - это целеустремленные, мужественные мужчины, которые быстро становятся агрессивными, если их чем-то задеть.

Аристарх - носители этого имени решительные, терпеливые, старательные и зависят от чужих мыслей.

Вениамин - эти мужчины мечтательны, энергичны, недоверчивы, мягкие и тактичные.

Давид - мужчины с этим именем общительны, не держат обид и отходчивы.

Иеремий - представители этого имени имеют трезвый взгляд на жизнь, умеют слушать других и терпеливы.

Илья - это беззаботные, веселые и прагматичные, требовательные к себе люди.

Иосиф - эти мужчины высоконравственные, порядочные и всегда помогают близким.

Макар - носители этого имени очень честные, выносливые и рациональные.

Марк - мужчины с этим именем любят необычные вещи, простодушны и беззаботны.

Павел - они скромные, домашние люди, которые любят гостей.

Савва - это имя имеет теплую энергетику. Его представители осторожны, выбирают работу, которая не предусматривает работу в команде.

Сергей - эти мужчины доверчивые, настойчивые и всегда держатся за надежду.

Степан - это простые, не злопамятные мужчины. Они способны проявлять хладнокровие.

Ян - из этих мужчин получаются прирожденные руководители, хорошие хозяева и семьянины.

Нина - имеет грузинские корни. Значение имени Нино - "царица". Это самостоятельные перфекционистки. Они не стремятся к лидерству, не любят быть в центре внимания.

Вас также могут заинтересовать новости: