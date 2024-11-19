19 ноября отмечается много мужских и женских именин - мы собрали красивые поздравления для именинников.

Именины или день ангела - это дата, когда церковь чтит память святого с нашим именем. В такой день можно помолиться своему святому тезке. А родители могут выбрать имя ребенку из списка именин в день рождения или крещения малыша.

Мы рассказали, у кого сегодня День ангела, и назвали значение имени каждого именинника. Напомним, что в сентябре 2023 года ПЦУ перешла на новый церковный календарь, поэтому мы публикуем два списка - по новому и старому стилю.

День ангела 19 ноября по новому стилю

Александр - современная форма древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".

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Валентин - форма римского родового имени Valens - "здоровый", "сильный", "крепкий".

Геннадий - в переводе от древнегреческого слова геннадас - "благородный, высокорожденный".

Денис - имя греческого происхождения, которое происходит от имени бога растительности и виноделия Диониса.

Дмитрий - произошло от имени древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.

Иван - от древнеиудейского Иоанн, что переводится как "помилованный Богом".

Константин - произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Леонид - форма древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "сын льва".

Михаил - древнееврейское имя, что в переводе значит "кто как Бог?", "никто не равен Богу".

Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Семен - образовано от древнееврейского имени Шимон, то есть "Бог услышал".

Сергей - видоизмененная форма римского имени Sergius - "знатный", "высокий".

Федор - имя созвучное с греческим Теодорос - "Божий дар".

Яков - от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".

У кого именины сегодня по старому стилю

Анатолий - имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "рассвет", "восточный", "восток".

Арсений - от греческого слова арсен - "мужественный", "зрелый".

Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Виктор - в переводе с латинского означает "победитель".

Гавриил - украинская форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Константин - произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Никита - образовано от древнегреческого имени Никетас, что означает "победитель".

Николай - от древнегреческого имени Николаос, то есть "победитель народов".

Павел - имя римского происхождения, которое означает "младший", "скромный", "малый".

Александра - женская форма мужского имени Александр - "защитница людей".

Ефросинья - от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".

Клавдия - женская форма от Клавдий, которое образовано от латинского слова claudus - "хромать".

Нина - имя неясной этимологии; по самой распространенной версии произошло от шумерского слова нин - "госпожа", "царица".

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