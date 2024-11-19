Именины или день ангела - это дата, когда церковь чтит память святого с нашим именем. В такой день можно помолиться своему святому тезке. А родители могут выбрать имя ребенку из списка именин в день рождения или крещения малыша.
Мы рассказали, у кого сегодня День ангела, и назвали значение имени каждого именинника. Напомним, что в сентябре 2023 года ПЦУ перешла на новый церковный календарь, поэтому мы публикуем два списка - по новому и старому стилю.
День ангела 19 ноября по новому стилю
Александр - современная форма древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".
Валентин - форма римского родового имени Valens - "здоровый", "сильный", "крепкий".
Геннадий - в переводе от древнегреческого слова геннадас - "благородный, высокорожденный".
Денис - имя греческого происхождения, которое происходит от имени бога растительности и виноделия Диониса.
Дмитрий - произошло от имени древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.
Иван - от древнеиудейского Иоанн, что переводится как "помилованный Богом".
Константин - произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Леонид - форма древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "сын льва".
Михаил - древнееврейское имя, что в переводе значит "кто как Бог?", "никто не равен Богу".
Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Семен - образовано от древнееврейского имени Шимон, то есть "Бог услышал".
Сергей - видоизмененная форма римского имени Sergius - "знатный", "высокий".
Федор - имя созвучное с греческим Теодорос - "Божий дар".
Яков - от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".
У кого именины сегодня по старому стилю
Анатолий - имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "рассвет", "восточный", "восток".
Арсений - от греческого слова арсен - "мужественный", "зрелый".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Виктор - в переводе с латинского означает "победитель".
Гавриил - украинская форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Константин - произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Никита - образовано от древнегреческого имени Никетас, что означает "победитель".
Николай - от древнегреческого имени Николаос, то есть "победитель народов".
Павел - имя римского происхождения, которое означает "младший", "скромный", "малый".
Александра - женская форма мужского имени Александр - "защитница людей".
Ефросинья - от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".
Клавдия - женская форма от Клавдий, которое образовано от латинского слова claudus - "хромать".
Нина - имя неясной этимологии; по самой распространенной версии произошло от шумерского слова нин - "госпожа", "царица".