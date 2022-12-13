Что желают на Андрея и как лучше всего поздравить близких - узнайте в материале УНИАН.

День Андрея Первозванного в 2022 году отмечается верующими 13 декабря. В эту дату христиане чтут память одного из самых важных святых апостолов, вспоминают его подвиг, а также придерживаются народных традиций, которые были популярными еще у наших предков.

Ранее мы говорили о том, какие гадания на День Андрея можно провести, чтобы узнать свое будущее.

Сегодня День Андрея Первозванного - открытки и пожелания

Пусть принесет Андрей святой

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Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты

И всё, чего душа желает!

Пусть будут помыслы чисты,

Любовь пусть сердце наполняет!

Поздравляю тебя, Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель - Андрей Первозванный - станет помощником в любом деле, поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.

В день Андрея Первозванного

Вам успеха долгожданного,

Чтоб сбывалось всё желанное,

И достатка постоянного!

Пусть апостол дарит радость,

Жизнь семейную хранит,

Гонит прочь печаль и гадость,

Все недуги исцелит!

В светлый праздник апостола Андрея Первозванного сердечно поздравляем всех! Дай вам Бог здоровья, сил и терпения, крепости духа! Желаем мудрости в поступках и пусть ваши молитвы будут услышаны!

Пусть принесет Святой Андрей

Здоровье, силы и терпение,

Чтоб все мечты сбылись скорей,

Надежды, планы и стремления!

Желаю верить и любить,

Шагать вперед своим путем

И всем вокруг добро дарить,

И наслаждаться каждым днем!

В День Андрея Первозванного от всей души хочу пожелать простой и доброй жизни, непобедимых сил и крепкой веры, неутомимого желания творить добро и помогать нуждающимся, не отступать от своих целей и стремлений, постигать любовь родных и озарять этот мир добротой души.

Хочу поздравить с Днем Андрея!

И пожелать спешу скорей

Здоровья крепкого, идею,

Чтоб никогда ты не старел.

Чтоб мира, счастья полон дом,

Улыбок, денег миллион.

И чашу полную любви,

Тепла, добра и красоты.

Желаю светлой радости, взаимной любви, крепкой веры и неумирающей надежды в светлый праздник, День Андрея Первозванного. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы - исполнены. Благословения вам и процветания!

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