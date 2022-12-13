День Андрея Первозванного в 2022 году отмечается верующими 13 декабря. В эту дату христиане чтут память одного из самых важных святых апостолов, вспоминают его подвиг, а также придерживаются народных традиций, которые были популярными еще у наших предков.
Ранее мы говорили о том, какие гадания на День Андрея можно провести, чтобы узнать свое будущее.
Сегодня День Андрея Первозванного - открытки и пожелания
Пусть принесет Андрей святой
Здоровья много, сил, удачи,
Наполнит мир твой добротой,
Чтоб стала жизнь светлей и ярче!
Пускай исполнятся мечты
И всё, чего душа желает!
Пусть будут помыслы чисты,
Любовь пусть сердце наполняет!
Поздравляю тебя, Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель - Андрей Первозванный - станет помощником в любом деле, поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.
В день Андрея Первозванного
Вам успеха долгожданного,
Чтоб сбывалось всё желанное,
И достатка постоянного!
Пусть апостол дарит радость,
Жизнь семейную хранит,
Гонит прочь печаль и гадость,
Все недуги исцелит!
В светлый праздник апостола Андрея Первозванного сердечно поздравляем всех! Дай вам Бог здоровья, сил и терпения, крепости духа! Желаем мудрости в поступках и пусть ваши молитвы будут услышаны!
Пусть принесет Святой Андрей
Здоровье, силы и терпение,
Чтоб все мечты сбылись скорей,
Надежды, планы и стремления!
Желаю верить и любить,
Шагать вперед своим путем
И всем вокруг добро дарить,
И наслаждаться каждым днем!
В День Андрея Первозванного от всей души хочу пожелать простой и доброй жизни, непобедимых сил и крепкой веры, неутомимого желания творить добро и помогать нуждающимся, не отступать от своих целей и стремлений, постигать любовь родных и озарять этот мир добротой души.
Хочу поздравить с Днем Андрея!
И пожелать спешу скорей
Здоровья крепкого, идею,
Чтоб никогда ты не старел.
Чтоб мира, счастья полон дом,
Улыбок, денег миллион.
И чашу полную любви,
Тепла, добра и красоты.
Желаю светлой радости, взаимной любви, крепкой веры и неумирающей надежды в светлый праздник, День Андрея Первозванного. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы - исполнены. Благословения вам и процветания!