Выбор подарка для мамы – простой и одновременно сложный вопрос, ведь хочется подарить что-то душевное и незабываемое.

Уже совсем скоро будет отмечаться хороший семейный праздник – День матери. Посвящен он самому родному и самому близкому человеку, давшему жизнь своему ребенку.

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыТрадиционно День матери празднуется во второе воскресенье мая. В 2021 году он совпал с праздничным воскресеньем, 9 мая. День Победы, как известно, является официальным выходным днем в Украине. Благодаря этому украинцы смогут хорошо отпраздновать, ведь впереди длительные выходные – с 8 по 10 мая.

День матери является прекрасным поводом поздравить самого дорогого человека, сказать ему теплые слова и продемонстрировать свою любовь и заботу. УНИАН сделал подборку различных вариантов подарков для матерей в их праздник. Ведь даже самая маленькая безделушка, врученная в этот день, порадует женское сердце и поднимет настроение дорогому человеку.

Букет для мамочки

Цветы – это уже повод для радости. По достоинству будут оценены, в частности, любимые цветы матери. Если же мамочка предпочитает комнатные растения, можно подарить какой-то новый экземпляр в вазоне.

Креативным вариантом будет, например, букет из шоколадных конфет. Можно также собственноручно сделать цветы из бумаги или бисера. Для этого нужно лишь найти в интернете мастер-класс с описанием или видео и, добавив фантазию, сформировать милый букет.

Открытки ко Дню матери

Растрогать мамочку можно даже обычной открыткой. Купить ее в магазине или сделать своими руками – оба варианта будут хорошими. Конечно же, от себя стоит написать в поздравительной открытке, как вы любите и цените свою маму.

Различные безделушки, сделанные собственноручно

Это замечательная идея для подарка как для детишек, так и для взрослых. Можно, в частности, сшить прихватки для кухни, оригинально украсить рамочку для фотографий, красиво оформить фотоальбом, сделать красивую ароматизированную свечу. Дети могут нарисовать для мамы милую картину или вышить ее нитками, лентами или бисером.

Приготовленный торт, пирожные или любые другие вкусности – такой подарок мама обязательно оценит.

Положительные эмоции для мамы в подарок

Напомнить о себе в этот день – это уже маленький подарок. А, если к этому добавить, например, билет в театр, сертификат в СПА или салон красоты, поездку к морю, приглашение на выставку, совместный поход в ресторан или даже прогулку по парку – праздник для мамочки будет замечательным.

Яркая фотосессия

Красивые фотографии, сделанные в цветущих парках или в фотостудии, сохранят память о событии. Это может быть как индивидуальная съемка, так и всей семьей (что для мамы будет невероятно приятным!).

Украшения и аксессуары

Подобранная в соответствии со вкусом мамы подвеска, серьги или перстень – это красивая идея поздравить мать с праздником. К тому же сейчас можно сделать заказ, чтобы драгоценности были изготовлены по собственному эскизу, что будет эксклюзивнее.

Косметика и парфюмерия

Это один из тех пунктов, которые точно нужны каждой маме. Набор средств и кремов для ухода за кожей или волосами, различные милые безделушки для ванной – это все обязательно понравится. Идеальным вариантом станет также идеальный аромат, который подчеркнет особенность мамы.

Полезные подарки

Такой подарок никогда не помешает. Особенно актуальны нынче такие новинки, как мультиварка, мультипечь, аэрогриль, хлебопечка, электрическая мясорубка, стайлер, инновационный фен, LED-телевизор. Главное, чтобы это была нужная и востребованная вещь.

Гаджеты

Хорошим приобретением для матери будут, например, электронная книга, телефон, планшет или ноутбук. Бюджетным такой вариант сложно назвать, но, с другой стороны, День матери – чем не повод порадовать родного человека.

Книга в подарок

Это лучший подарок каждому. Главное правильно выбрать книгу, учитывая предпочтения матери. Новый роман любимого автора, коллекционное издание любимого произведения, сборник рецептов, образцов вышивок или советов для ухода за растениями – стоит лишь правильно выбрать книгу.

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Автор: Алина Вишневская