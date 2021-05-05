Третий месяц весны обычно богат на праздничные и выходные дни. В этом году в мае украинцы получат особенно много дней для отдыха.
Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаТак, в начале месяца в Украине было несколько подряд выходных дней благодаря Дню труда и Пасхе. Вскоре украинцев ждет еще один уик-энд, ведь 9 мая традиционно отмечается День победы.
9 мая в этом году приходится на воскресенье. Соответственно, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего, то есть – 10 мая. Таким образом, 8, 9 и 10 мая будут выходными.
В целом же в третий месяц весны 2021 года украинцам придется работать 18 дней, зато они получат 13 выходных.
Основные праздники и памятные даты мая 2021
- 1 мая - День труда
- 2 мая - Пасха
- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)
- 7 мая - День радио
- 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
- 8 мая - Международный день Красного Креста
- 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)
- 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
- 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
- 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая - Международный день музеев
- 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога
- 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая - Международный день биологического разнообразия
- 23 мая - Праздник Героев
- 24 мая - День славянской письменности и культуры
- 25 мая - День филолога
- 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
- 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 30 мая - День химика, День Киева
- 31 мая - Всемирный день без табака
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