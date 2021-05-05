Нынешний май довольно щедрый на выходные дни.

Третий месяц весны обычно богат на праздничные и выходные дни. В этом году в мае украинцы получат особенно много дней для отдыха.

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаТак, в начале месяца в Украине было несколько подряд выходных дней благодаря Дню труда и Пасхе. Вскоре украинцев ждет еще один уик-энд, ведь 9 мая традиционно отмечается День победы.

9 мая в этом году приходится на воскресенье. Соответственно, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего, то есть – 10 мая. Таким образом, 8, 9 и 10 мая будут выходными.

В целом же в третий месяц весны 2021 года украинцам придется работать 18 дней, зато они получат 13 выходных.

Основные праздники и памятные даты мая 2021

1 мая - День труда

- День труда 2 мая - Пасха

- Пасха 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)

- Всемирный день свободы печати (прессы) 7 мая - День радио

- День радио 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

- Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 8 мая - Международный день Красного Креста

- Международный день Красного Креста 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)

- День Победы, День матери, День Европы (международный) 12 мая - Всемирный день медицинских сестер

- Всемирный день медицинских сестер 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки

16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа

- День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества

- Всемирный день электросвязи и информационного общества 18 мая - Международный день музеев

- Международный день музеев 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами

- Международный день борьбы с гепатитами 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога

- День банковских работников, Всемирный день метролога 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 22 мая - Международный день биологического разнообразия

- Международный день биологического разнообразия 23 мая - Праздник Героев

- Праздник Героев 24 мая - День славянской письменности и культуры

- День славянской письменности и культуры 25 мая - День филолога

- День филолога 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий

- Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

- Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения 30 мая - День химика, День Киева

- День химика, День Киева 31 мая - Всемирный день без табака

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Автор: Алина Вишневская