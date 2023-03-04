Подарок на 8 марта девушке должен быть оригинальным и полезным.

Приближается Международный женский день 8 марта, в который принято одаривать подарками мам, девушек и жен. Конечно, всегда можно обойтись стандартным букетом и коробкой конфет, но оригинальностью вы так точно не выделитесь. А некоторых девушек такие подарки могут оскорбить.

УНИАН рассказал, что можно подарить любимой девушке или подруге на 8 марта, чтобы её порадовать. А женщинам напоминаем, что мужчины тоже обрадуются подарку в Международный мужской день 19 ноября.

Книга

Увлекательная и познавательная книга - идеальный подарок для девушки, которая любит читать. Если вы не знаете, какие писатели и жанры ей нравятся - мы называли лучшие книги для женщин с разными вкусами.

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Настольные или карточные игры

Магазины подарков предлагают огромный выбор всевозможных карточных, настольных и интеллектуальных игр. Можно подарить игру для большой компании или только для вас двоих.

Рукоделие и творчество

Сделать что-то красивое своими руками всегда приятно. Рукоделие отлично расслабляет. Набор для изготовления свечей или мыла, алмазная мозаика, картина по номерам или набор для пэчворка - вот полезные и универсальные подарки.

Романтический подарок

Романтический ужин при свечах - хороший вариант того, что подарить любимой девушке на 8 марта. Также можно вместе сходить на природу или устроить совместную фотосессию. Более практичный вариант романтичного подарка - футболка или кружка с принтом с совместным фото.

Техника

Если позволяют финансы - подарите девушке полезную технику, которой у неё нет. Это может быть электрическая зубная щетка, 3D-очки, робот-пылесос, наушники или игровая приставка.

Поездка

Поездка поможет ей расслабиться и получить новые приятные эмоции. Но будьте осторожны с таким подарком - нужно заранее знать, какие места ей нравятся и в какие даты она будет свободна. Иначе такой подарок нарушит её планы.

Украшения

Хороший подарок, если вы знаете, что из украшений она носит. А если не знаете, то попросите консультанта подобрать что-то универсальное.

Спортивный подарок

Девушка с активным образом жизни обрадуется подарку, который поможет ей быть в форме. А ещё такой подарок полезен для здоровья и долголетия. Варианты спортивных подарков: спортивный костюм, кроссовки, треккинговые палки, ролики, самокат, велосипед.

Вино и штопор

Девушка, которая любит алкоголь, будет рада получить в подарок бутылку вина, автоматический штопор или красивые бокалы. Можно подарить и другие приспособления, например, аэратор для алкоголя, который наполняет напиток пузырьками.

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