Выбрать новогодний подарок мужу на первый взгляд просто, но в то же время это и непростой процесс.

Все меньше времени остается до наступления Нового 2021 года. Как и каждый год, в этот день хочется сделать своим родным людям что-то особенно приятное. Конечно же, у жен возникает вопрос – что же такого положить любимому мужу под елку?

Читайте такжеПодарки на Новый 2021 год: креативные и милые идеи презентов для всехКазалось бы, выбрать подарок мужу довольно просто, ведь вы живете бок о бок с этим человеком, знаете его интересы и увлечения. Однако данный процесс может осложниться тем, что за время супружеской вы уже подарили друг другу все, что возможно, и удивить любимого весьма сложно.

УНИАН сделал подборку классических и оригинальных подарков мужу на любой вкус и кошелек.

Классические подарки на Новый год мужу

Такие презенты являются довольно традиционными, однако не совсем новогодними. Эти вещи нужны мужьям, но их сложно назвать необычными. Сюда можно отнести:

пижама, домашний халат;

духи, аксессуары для бритья;

свитер, модная рубашка, обувь;

галстук, ремень, кошелек, перчатки, сумка;

телефоны, планшеты, ноутбуки – если об этом прямо не намекают.

Популярные новогодние подарки мужу

Выбирая подарок для второй половинки, жены демонстрируют по-настоящему женский подход, проявляя свои лучшие качества как жены – заботу и радость. Возможными вариантами новогоднего подарка будут:

совместная фотосессия в новогодних декорациях;

парные футболки, футболка с персональной надписью;

настольные игры;

электронная книга;

флешка и похожие мелочи

портативное зарядное устройство;

новая мышка или наушники;

сумка для ноутбука;

удобный дневник.

Новогодний сюрприз для мужа

Отличным выбором для любимого мужа будет подарок, который его приятно удивит и вызовет невероятные эмоции. Можно присмотреть какой-то оригинальный презент из данного списка:

романтический ужин при свечах;

вы в необычном виде – красивом белье или тематическом костюме;

особый коллекционный алкоголь;

профессиональное тату;

поход на каток, в цирк, на премьеру кино или спектакля;

билеты на спортивный матч с любимой командой;

Новый год в гостиничном номере или загородном домике;

поездка в места, с которыми связаны приятные воспоминания.

Креативные и экстремальные подарки на Новый год для мужа

Можно удивить своего мужа, например, необычным подарочным сертификатом. На выбор:

дегустация вин или более крепких напитков;

посещение пивоварни;

полет-экскурсия на самолете или вертолете;

катание на квадроциклах;

курсы экстремального вождения;

мастер-класс по боулингу;

день в какой-то экзотической бане;

уроки игры на гитаре или ударных инструментах.

Новогодние презенты по хобби и увлечениям мужа

Когда у мужа есть какое-то увлечение, разобраться с подарком гораздо проще. Особенно азартные натуры могут говорить о своих заинтересованностях постоянно, более сдержанны – вспоминать изредка. Стоит только внимательно прислушаться или же самой подумать, чем можно поздравить мужа, чтобы потешить его самолюбие. На что стоит обратить внимание:

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органайзер в багажник или бардачок, массажная накидка на кресло, чайник или кружка с подогревом от прикуривателя, минимойка – для автолюбителя;

мангал, походный нож, фляга, набор для пикника, рюкзак, многофункциональный фонарь – любителю отдохнуть на природе;

набор "Полевая кухня", раскладное кресло, рация – охотнику и рыбаку;

подставка под ноутбук, набор компьютерных аксессуаров, объявления на двери кабинета – программисту (айтишнику);

смарт-браслеты, фитнес-трекеры, беспроводные наушники, смарт-часы, спортивная экипировка, стильная бутылка для воды – мужу-спортсмену;

набор керамических ножей, специальная доска для разделки мяса, оригинальный фартук – домашнему кулинару.

В общем любой новогодний подарок для близкого человека будет приятным, если он выражает заботу, любовь и уважение.

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Автор: УНИАН