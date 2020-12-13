Все меньше времени остается до наступления Нового 2021 года. Как и каждый год, в этот день хочется сделать своим родным людям что-то особенно приятное. Конечно же, у жен возникает вопрос – что же такого положить любимому мужу под елку?
Читайте такжеПодарки на Новый 2021 год: креативные и милые идеи презентов для всехКазалось бы, выбрать подарок мужу довольно просто, ведь вы живете бок о бок с этим человеком, знаете его интересы и увлечения. Однако данный процесс может осложниться тем, что за время супружеской вы уже подарили друг другу все, что возможно, и удивить любимого весьма сложно.
УНИАН сделал подборку классических и оригинальных подарков мужу на любой вкус и кошелек.
Классические подарки на Новый год мужу
Такие презенты являются довольно традиционными, однако не совсем новогодними. Эти вещи нужны мужьям, но их сложно назвать необычными. Сюда можно отнести:
- пижама, домашний халат;
- духи, аксессуары для бритья;
- свитер, модная рубашка, обувь;
- галстук, ремень, кошелек, перчатки, сумка;
- телефоны, планшеты, ноутбуки – если об этом прямо не намекают.
Популярные новогодние подарки мужу
Выбирая подарок для второй половинки, жены демонстрируют по-настоящему женский подход, проявляя свои лучшие качества как жены – заботу и радость. Возможными вариантами новогоднего подарка будут:
- совместная фотосессия в новогодних декорациях;
- парные футболки, футболка с персональной надписью;
- настольные игры;
- электронная книга;
- флешка и похожие мелочи
- портативное зарядное устройство;
- новая мышка или наушники;
- сумка для ноутбука;
- удобный дневник.
Новогодний сюрприз для мужа
Отличным выбором для любимого мужа будет подарок, который его приятно удивит и вызовет невероятные эмоции. Можно присмотреть какой-то оригинальный презент из данного списка:
- романтический ужин при свечах;
- вы в необычном виде – красивом белье или тематическом костюме;
- особый коллекционный алкоголь;
- профессиональное тату;
- поход на каток, в цирк, на премьеру кино или спектакля;
- билеты на спортивный матч с любимой командой;
- Новый год в гостиничном номере или загородном домике;
- поездка в места, с которыми связаны приятные воспоминания.
Креативные и экстремальные подарки на Новый год для мужа
Можно удивить своего мужа, например, необычным подарочным сертификатом. На выбор:
- дегустация вин или более крепких напитков;
- посещение пивоварни;
- полет-экскурсия на самолете или вертолете;
- катание на квадроциклах;
- курсы экстремального вождения;
- мастер-класс по боулингу;
- день в какой-то экзотической бане;
- уроки игры на гитаре или ударных инструментах.
Новогодние презенты по хобби и увлечениям мужа
Когда у мужа есть какое-то увлечение, разобраться с подарком гораздо проще. Особенно азартные натуры могут говорить о своих заинтересованностях постоянно, более сдержанны – вспоминать изредка. Стоит только внимательно прислушаться или же самой подумать, чем можно поздравить мужа, чтобы потешить его самолюбие. На что стоит обратить внимание:
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- органайзер в багажник или бардачок, массажная накидка на кресло, чайник или кружка с подогревом от прикуривателя, минимойка – для автолюбителя;
- мангал, походный нож, фляга, набор для пикника, рюкзак, многофункциональный фонарь – любителю отдохнуть на природе;
- набор "Полевая кухня", раскладное кресло, рация – охотнику и рыбаку;
- подставка под ноутбук, набор компьютерных аксессуаров, объявления на двери кабинета – программисту (айтишнику);
- смарт-браслеты, фитнес-трекеры, беспроводные наушники, смарт-часы, спортивная экипировка, стильная бутылка для воды – мужу-спортсмену;
- набор керамических ножей, специальная доска для разделки мяса, оригинальный фартук – домашнему кулинару.
В общем любой новогодний подарок для близкого человека будет приятным, если он выражает заботу, любовь и уважение.
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