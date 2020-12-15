Определитесь с подарком для возлюбленной заранее.

Приближается время новогодних праздников, поэтому пора составить список покупок с подарками для родным. Определиться с презентом для девушки лучше заранее, чтобы не проводить последние дни перед праздником в подборе и покупке нужной вещи. Выбирать подарок нужно ориентируясь на вкусы и предпочтения девушки.

Косметика

Это не совсем новогодний, но всегда нужный подарок для девушки. Выбирайте вещь, которой ваша девушка точно будет пользоваться - подарок должен быть для нее полезным. Если она любит делать макияж на глазах - хорошим подарком для неё будет палетка теней или карандаш для стрелок. Любительнице помад понравится новый цвет или хорошая водостойкая жидкая помада. Универсальным подарком станет набор кисточек для макияжа или домашний маникюрный набор.

Аксессуары

Стильные женские вещи - универсальный подарок на любое торжество. Сделать такой сюрприз можно и на Новый год. Постарайтесь подобрать такую вещь, которая впишется в стиль девушки и подчеркнет её образ. Это могут быть солнцезащитные очки, новый кошелек или женская сумочка, часы или набор аксессуаров для волос. Хорошей идеей будет подарить вещь для здорового сна - пижаму или маску для сна.

Подарок для ухода за телом

Ароматная пена для ванны или очищающий скраб для тела никогда не будут лишними и точно пригодятся любой девушке. Средства для гигиены будут уместным подарком для возлюбленной. Лучший вариант такого подарка - любой хороший подарочный набор для ванны и душа.

Для расслабления

Любому человеку нужно иногда расслабляться и отдыхать. Подарите девушке вещь, которая поможет ей расслабиться после тяжелого дня - так вы проявите свою заботу о ней. Это может быть теплый плед, массажная подушка, набор ароматических свечей, электрический массажёр или бомбочки для ванн.

Для активной жизни

Если девушка занимается спортом или много времени проводит за тренировками - можно сделать ей спортивный подарок. Её обрадует набор резинок для фитнеса, треккинговые ботинки или гимнастический коврик с гантелями. Очень полезным, но достаточно дорогим подарком, являются умные часы, которые позволяют составить собственную программу тренировок.

Для творчества и увлечений

Подарок, связанный с творчеством, отлично развлечет девушку и позволит ей проявить фантазию. Презент должен соответствовать увлечениям возлюбленной. Будьте внимательны, чтобы не подарить вещь, которая уже имеется у девушки. Вот идеи для подарка: антистрессовые раскраски, наборы карандашей и фломастеров, картины для рисования по номерам, крутые блокноты для скетчей, наборы для вышивания, новая книга или набор комиксов.

Съедобный подарок

Подарите девушке вкусный сюрприз, который порадует её желудок. Таким подарком может стать набор сладостей, деликатесов или сыров, конфеты, необычный шоколад ручной работы или корзина тропических фруктов.

Как выбрать подарок для девушки: советы

Если вы встречаетесь недавно, расспросите об интересах и желаниях девушки её друзей, или изучите её профиль в соцсетях - так можно узнать больше о её увлечениях.

Если вам известны увлечения девушки, но вы не знаете, что именно ей подарить - вручите ей подарочный сертификат на покупку любимых товаров.

Сюрприз не обязательно должен быть материальным. Романтическая прогулка по новому красивому месту, поездка в другой город или поход на природу также могут обрадовать девушку.

Заверните подарок в красивую аккуратную упаковку и продумайте поздравление заранее - это произведет дополнительное впечатление.

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Автор: Екатерина Пулатова