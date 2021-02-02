14 февраля девушки ждут романтических презентов от своих мужчин.

День святого Валентина - это долгожданный праздник для всех влюбленных парочек. Многие девушки с нетерпением ждут этого праздника, чтобы получить презент от своей половинки. Подарок на 14 февраля должен быть романтичным, особенным и демонстрировать чувства. УНИАН собрал для вас лучшие идеи подарков на 14 февраля, которые точно порадуют любимую.

Набор сладостей

Если ваша девушка является поклонницей сладкого, можно подарить ей набор любимых лакомств. Порадуйте любимую тематическим тортом в форме валентинки, букетом из шоколадок или набором импортных сладостей. Подарок должен подходить к теме праздника. Украсьте его красной лентой или валентинкой.

Наборы по уходу за телом

Хорошим выражением любви и заботы станет подарочный набор уходовой косметики для тела и лица. В такие наборы могут входить молочко или масло для тела, пиллинг для душа, спрей для волос. Хорошим подарком также станет щетка для массажа или духи с её любимым ароматом.

Подарок для уюта и тепла

Симпатичные и уютные подарки будут радовать вашу избранницу зимними вечерами. Подарите девушке оригинальный банный халат, смешные тапочки, большой теплый плед или ароматические свечи. Хорошим презентом также будет милая плюшевая игрушка, новая пижама или удобное нижнее белье.

Подарочный сертификат

Это хороший подарок для пар, которые встречаются недолго. Если вы не знаете, какой подарок нужен вашей половинке, купите для неё подарочный сертификат для её хобби. Это может быть сертификат в спа-салон, на обучающие курсы, на фотосессию или в книжный магазин. Также вы можете купить девушке абонемент в фитнес-клуб. Помните - подарок должен соответствовать её интересам.

Техника

Многие девушки будут рады новому гаджету или полезной технике. Подарите девушке вещь, которая может быть ей полезна. Несколько идей подобных подарков: аккумулятор для телефона, фитнес-часы, электронная книга, кухонный комбайн.

Украшения

Украшения и ювелирные изделия являются универсальным женским подарком по любому поводу. Но в день Валентина этот подарок приобретает особый смысл. Выразите свои чувства к девушке, подарив ей подвеску, красивое ожерелье, кулон или сережки. Необязательно выбирать дорогое украшение - главное, чтобы оно было подарено от души.

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Автор: Екатерина Пулатова