В этом году Черная пятница пройдет в условиях карантина.

Черная пятница - это пятница после Дня благодарения, когда магазины и торговые центры проводят распродажи с большими скидками. Этот день открывает большой период рождественских праздников в США. Традиция проводить черную пятницу распространилась за пределы Америки во многие страны мира.

Черная пятница - дата в Украине

Черная пятница отмечается на следующий день после Дня благодарения в США, который припадает на четвертый четверг ноября. Соответственно, четвертая пятница месяца называет Черной. Дата праздника варьируется с 23 по 29 ноября. В этом году Черная пятница в Украине и мире отмечается 27 ноября.

Черная пятница - история праздника

Распродажи после Дня благодарения были популярны ещё в 17 веке, но ранее для них не было названия. А "Черной пятницей" называли пятницу 13-го числа, которая считается несчастливым днем. С 70-ых годов день после Дня благодарения стали называть Черной пятницей из-за огромных пробок на дорогах и больших очередей в магазинах - люди торопились купить подарки к Рождеству.

Читайте такжеВ Украине ввели "приоритетные часы" для пенсионеров: когда они будут действовать и зачемВ 1980-х газеты штата Пенсильвания стали регулярно называть в своих заметках день после Дня благодарения "Черной пятницей". Название появилось из-за больших пробок на дорогах и из-за того, что магазины в этот день работают до поздней ночи, чтобы обслужить как можно больше клиентов.

Лишь в начале 21 века магазины стали проводить большие распродажи в этот день, чтобы получить больше прибыли. В Америке люди выстраиваются в очереди у магазинов ещё с ночи четверга, а в пятницу магазины переполнены толпами. Нередко между людьми возникают драки за товар.

Как пройдет Черная пятница 2020

В 2020 году Черная пятница во всем мире пройдет в условиях пандемии коронавируса. Поскольку многие магазины пережили кризис из-за пандемии, даже самые небольшие торговые точки попытаются заработать на распродажах. Чтобы люди могли не посещать магазины во время карантина, магазины по всему миру будут проводить онлайн-распродажи.

Интересные факты о Черной пятнице

Черная пятница - это не только способ получить товар по дешевой цене, но и большое поле для обмана. В преддверии черной пятницы мошенники часто создают сайты несуществующих магазинов и исчезают после получения предоплат от покупателей.

Первый понедельник после Черной пятницы называется Киберпонедельником. В этот день онлайн-магазины предлагают товар с большими скидками, и проводят распродажи.

За все дни Черных пятниц в США погибло больше людей, чем от нападения акул. Люди погибают в драках за товары или под натиском толпы. К примеру, 2008 году в одном из супермаркетов США толпа покупателей затоптала насмерть сотрудника торговой точки.

Самый продаваемый товар в этот день в США - это ювелирные изделия и пижамы. В Украине на первом месте по популярности находятся смартфоны и компьютеры.

Вдовцы и разведенные люди покупают товары на Черную пятницу в полтора раза чаще, чем одинокие люди.

Средний американец в День благодарения и Черную пятницу тратит 335 долларов.

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Автор: Екатерина Пулатова