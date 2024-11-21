21 ноября по новому календарю - торжественный день для всех православных. Мы подготовили поздравления в прозе и стихах и авторские открытки - Введение во храм Пресвятой Богородицы наполняет сердца людей надеждой и возвещает о скором Рождестве Спасителя. Пожелайте в праздник Божьей благодати, крепкой веры и долгожданного мира - "Пресвятая Дева Мария, моли Бога о нас"!
Поздравления Введение во храм Пресвятой Богородицы
С праздником! Сегодня дома и в храмах звучат молитвы и песнопения в честь Божией Матери, наполняя сердца радостью. Пусть в жизни каждого из нас будет место для чудес и веры в доброту. Счастья и мира!
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В церкви песнопения,
В сердце благодать -
В храм вошла сегодня
Пресвятая Мать.
Всем любви и веры,
Добра и процветания.
Пусть детишки радуют,
А семьям - понимания.
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Пусть в этот светлый праздник душа наполнится светом и терпением. Пусть Бог пошлет милосердие и благие вести. Желаю семье процветания, веры и любви. Пусть молитвы будут всегда услышаны. С праздником!
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Пусть вера не покинет,
А сердце будет щедрым.
Введение встречаем!
Желаю всем тепла!
Пусть образ Божией Матери.
Всегда вас сохраняет.
От горестей и грусти.
Желаю всем добра!
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В этот день говорят, что надо жить так, чтобы вся жизнь была как Введение в храм. С праздником! Пусть традиции сохраняются в ваших домах. Любви и понимания!
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В праздник Введения
Дарю поздравления
Всем, кто хранит
Души чистоту!
Будьте здоровы,
Щедры, милосердны,
Чтобы добра
Было больше вокруг!
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Поздравляю с замечательным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом море добрых новостей, счастья и тепла. Всего вам самого лучшего!
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В день Введения во храм
От души желаем Вам
В доме мира и тепла,
Искренности и добра.
Богородица Святая
Вас пускай оберегает,
Всё плохое отведет,
Счастье, радость принесет.
Открытки Введение во храм Пресвятой Богородицы
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