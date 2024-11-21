21 ноября по новому стилю верующие отмечают большой праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

21 ноября по новому календарю - торжественный день для всех православных. Мы подготовили поздравления в прозе и стихах и авторские открытки - Введение во храм Пресвятой Богородицы наполняет сердца людей надеждой и возвещает о скором Рождестве Спасителя. Пожелайте в праздник Божьей благодати, крепкой веры и долгожданного мира - "Пресвятая Дева Мария, моли Бога о нас"!

Поздравления Введение во храм Пресвятой Богородицы

С праздником! Сегодня дома и в храмах звучат молитвы и песнопения в честь Божией Матери, наполняя сердца радостью. Пусть в жизни каждого из нас будет место для чудес и веры в доброту. Счастья и мира!

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Видео дня

В церкви песнопения,

В сердце благодать -

В храм вошла сегодня

Пресвятая Мать.

Всем любви и веры,

Добра и процветания.

Пусть детишки радуют,

А семьям - понимания.

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Пусть в этот светлый праздник душа наполнится светом и терпением. Пусть Бог пошлет милосердие и благие вести. Желаю семье процветания, веры и любви. Пусть молитвы будут всегда услышаны. С праздником!

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Пусть вера не покинет,

А сердце будет щедрым.

Введение встречаем!

Желаю всем тепла!

Пусть образ Божией Матери.

Всегда вас сохраняет.

От горестей и грусти.

Желаю всем добра!

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В этот день говорят, что надо жить так, чтобы вся жизнь была как Введение в храм. С праздником! Пусть традиции сохраняются в ваших домах. Любви и понимания!

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В праздник Введения

Дарю поздравления

Всем, кто хранит

Души чистоту!

Будьте здоровы,

Щедры, милосердны,

Чтобы добра

Было больше вокруг!

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Поздравляю с замечательным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом море добрых новостей, счастья и тепла. Всего вам самого лучшего!

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В день Введения во храм

От души желаем Вам

В доме мира и тепла,

Искренности и добра.

Богородица Святая

Вас пускай оберегает,

Всё плохое отведет,

Счастье, радость принесет.

Открытки Введение во храм Пресвятой Богородицы

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