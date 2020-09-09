9 сентября - 252-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 113 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 9 сентября 2020

В этот день мир отмечает Международный день красоты, День изобретения новых привычек, День тестировщика, Международный день судоку, День дизайнера-графика, День распространения информации о фетальном алкогольном синдроме.

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В Украине – День тестировщика, День дизайнера-графика, в США – День прекрасного чудака, День плюшевого мишки, День венского шницеля, в Японии – Праздник хризантем, в Коста-Рике – День детей, в Таджикистане – День независимости, в Британии – День экстренных служб, в Афганистане – День мучеников, в Словакии – День жертв холокоста и преступлений на расовой почве, в Бразилии – День администраторов и менеджеров, в Молдове – День работников государственной безопасности, в Турции – День освобождения Измира.

Памятные даты 9 сентября, годовщины и события

В 1776 году Континентальный конгресс утвердил новое название Америки – «Соединенные Штаты Америки» (вместо названия «Объединенные колонии Америки», принятого конгрессом 7 июня 1775 года). В 1770-е годы конфликт Англии со своими колониями на восточном побережье Атлантики перешел в активную фазу. К весне 1776 года большинство американских колоний высказалось за независимость от метрополии. В связи с этим была образована комиссия для подготовки Декларации Независимости, а в июле 1776 года она была принята на Континентальном конгрессе. Декларация провозгласила образование 13 суверенных государств на Атлантическом побережье Северной Америки. Первоначально это были самостоятельные, необъединенные в федеративный союз штаты – Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Делавэр, Мериленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания. В Декларации Независимости впервые было использовано название «Соединенные Штаты». Считается, что оно было предложено Томасом Пейном, общественным и политическим деятелем США и Великобритании. Именно такая форма и более краткая – «Штаты» – употреблялись в протоколах Континентального конгресса. Аббревиатура «U.S.» встречается в документах Джорджа Вашингтона в 1791 году, а аббревиатура «U.S.A.» впервые появилась в 1795 году. Но еще в течение двух лет после провозглашения независимости официально употреблялось название «Соединенные Штаты Северной Америки», слово «Северной» было исключено из названия решением Континентального конгресса в 1778 году. Континентальный конгресс, прошедший в 1777 году в Филадельфии, принял резолюцию, устанавливающую вид американского флага, на котором было 13 белых и красных полос, а также 13 звезд – по количеству первых объединившихся колоний. В последствии было решено навсегда оставить число полос неизменным, а в честь каждого нового штата добавлять еще одну звезду, которых сейчас уже 50.

В 1886 году в столице Швейцарии Берне была подписана Конвенция об охране литературных и художественных произведений - первое международное соглашение в области авторского права.

В 1893 году в Германии был создан футбольный клуб «Штутгарт».

В 1911 году в Англии начала действовать авиапочта.

В 1956 году легендарный певец Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении США.

В 1969 году в Канаде вступил в действие «Языковой Акт», провозглашавший английский и французский языки официальными на всей территории страны.

В 2001 году в 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года - именно с этого момента Unix-системы отсчитывают «внутреннее» время.

9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли в ней мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле, и ученая Грейс Хоппер произнесла слово «bug» («жук»), ставшее позднее термином, обозначающим компьютерную ошибку. Извлеченное насекомое было вклеено в технический дневник с сопроводительной надписью: «First actual case of bug being found» («первый случай в практике, когда был обнаружен жучок»). Этот забавный факт положил начало использованию слова «баг» в значении «ошибка». В итоге, процесс выявления и устранения причин сбоя в работе компьютера получил название debugging (дебаггинг, «отладка», дословно: избавление от жуков). А само название профессии тестировщик возникло от английского слова test, то есть испытание.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 сентября чтит память Преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского. В народе отмечается праздник Два Пимена. В этот день славили рябину, поэтому праздник получил еще одно название – «Рябинник». Рябину наши предки считали символом плодородия, благополучия и процветания. Кроме того, рябина почиталась как мощнейший оберег от нечистой силы и злых чар. Поэтому эти деревья часто высаживались у ворот дворовых участков и даже у крыльца самого дома.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ничего поднимать с перекрестка. Не занимайте никому деньги - их вернут вам нескоро. Не совершайте больших покупок – радости они вам не принесут. Нельзя в этот день свататься – к распаду пары.

Приметы на 9 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме;

- гром - тепло продержится еще долго;

- много желудей - к суровой зиме.

9 сентября именины

Именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана и Степана.

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Автор: Нана Черная