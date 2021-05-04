Какой праздник 4 мая 2021
В этот день в мире отмечаются Международный день пожарных, День рождения складного зонтика, Всемирный день дарения, День «Звездных войн», Международный день уважения кур, Всемирный день борьбы с астмой, День стиха на подушке, День борьбы с буллингом.
Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыВ США - День Дэйва Брубека, День независимости Род-Айленда, День обновления взаимоотношений, День учителя, День осведомленности о детской депрессии, День «маленьких и гордых», День метеорологических наблюдений, День концерта, День детей, нуждающихся в подгузниках, День апельсинового сока, День птиц, День засахаренной апельсиновой корки, в Японии - День зелени, на Фиджи - День молодежи, в Китае - Праздник «Небесной императрицы Мацзу», День молодежи, в Тайване - День литературы, в Польше - День пожарного, в Замбии - День труда, в Таиланде - День коронации, в Латвии - День восстановления независимости, в Таджикистане - День работников налогового органа, в Тонга - День наследного принца, в Намибии - День битвы при Кассинге, в Нидерландах - День поминовения, в Австрии - День святого Флориана, в Словакии - День памяти Милана Ростислава Штефаника, в Туркменистане - День работников гражданской авиации.
Памятные даты 4 мая, годовщины и события
В 1113 году Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.
В 1715 году в Париже был произведен первый складной зонтик.
В 1776 году была провозглашена независимость острова Род-Айленд - ныне штат США.
В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи великого украинского поэта Тараса Шевченко.
В 1878 году Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф – предшественник граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». В течение 1878 года фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекли внимание широкой публики. Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Остроумно высказался Бисмарк: «Фонограф – опасная вещь для дипломатов, но он станет чрезвычайно хорошим, если дипломаты начнут говорить правду». Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию усовершенствования, на которые получил 80 патентов.
В 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты «Daily Mail».
В 1904 году началось строительство Панамского канала.
В 1904 году в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».
В 1927 году в США была создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар».
В 1953 году начало работу Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТУ ПВО).
В 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании. «Железная Леди», как ее называли, была признана самой влиятельной женщиной в мире в течение десяти лет. Свой пост она покинула в 1990 году. Скончалась на 88-м году жизни в Лондоне. Тогда пресс-секретарь экс-премьера лорд Тимоти Белл заявил со ссылкой на детей «Железной леди»: «Марк и Кэрол Тэтчер объявили, что их мать - баронесса Тэтчер - мирно скончалась после инсульта».
В 1986 году зона эвакуации вокруг Чернобыля была увеличена до 30 километров.
В 1990 году Верховный Совет Латвийской ССР резко осудил включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.
В 2000 году ряд предметов с затонувшего в 1912 году «Титаника» были проданы на аукционе «Сотбис» за 60 тысяч долларов.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 4 мая чтит память мучеников Януария, Прокла, Фавста, Созия и других. В народе день назвали Проклов, или Ляльник.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя ругаться с близкими и кричать на окружающих.
Приметы на 4 мая
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- дождь с грозой – к хорошему урожаю;
- расцвела черемуха - лето будет жарким;
- нет цветов на черемухе - лето будет дождливым.
Вас также может заинтересовать:
- Майские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцы
- День матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздника
- Именины в мае 2021 года: кто отмечает Дни ангела в этом месяце
- Праздники в мае: какие события и знаменательные даты будем отмечать в третий месяц весны
- Церковные праздники в мае: православный календарь на месяц
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram