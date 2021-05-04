4 мая - 124-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 241 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 4 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день пожарных, День рождения складного зонтика, Всемирный день дарения, День «Звездных войн», Международный день уважения кур, Всемирный день борьбы с астмой, День стиха на подушке, День борьбы с буллингом.

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыВ США - День Дэйва Брубека, День независимости Род-Айленда, День обновления взаимоотношений, День учителя, День осведомленности о детской депрессии, День «маленьких и гордых», День метеорологических наблюдений, День концерта, День детей, нуждающихся в подгузниках, День апельсинового сока, День птиц, День засахаренной апельсиновой корки, в Японии - День зелени, на Фиджи - День молодежи, в Китае - Праздник «Небесной императрицы Мацзу», День молодежи, в Тайване - День литературы, в Польше - День пожарного, в Замбии - День труда, в Таиланде - День коронации, в Латвии - День восстановления независимости, в Таджикистане - День работников налогового органа, в Тонга - День наследного принца, в Намибии - День битвы при Кассинге, в Нидерландах - День поминовения, в Австрии - День святого Флориана, в Словакии - День памяти Милана Ростислава Штефаника, в Туркменистане - День работников гражданской авиации.

Памятные даты 4 мая, годовщины и события

В 1113 году Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

В 1715 году в Париже был произведен первый складной зонтик.

В 1776 году была провозглашена независимость острова Род-Айленд - ныне штат США.

В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи великого украинского поэта Тараса Шевченко.

В 1878 году Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф – предшественник граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». В течение 1878 года фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекли внимание широкой публики. Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Остроумно высказался Бисмарк: «Фонограф – опасная вещь для дипломатов, но он станет чрезвычайно хорошим, если дипломаты начнут говорить правду». Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию усовершенствования, на которые получил 80 патентов.

В 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты «Daily Mail».

В 1904 году началось строительство Панамского канала.

В 1904 году в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».

В 1927 году в США была создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар».

В 1953 году начало работу Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТУ ПВО).

В 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании. «Железная Леди», как ее называли, была признана самой влиятельной женщиной в мире в течение десяти лет. Свой пост она покинула в 1990 году. Скончалась на 88-м году жизни в Лондоне. Тогда пресс-секретарь экс-премьера лорд Тимоти Белл заявил со ссылкой на детей «Железной леди»: «Марк и Кэрол Тэтчер объявили, что их мать - баронесса Тэтчер - мирно скончалась после инсульта».

В 1986 году зона эвакуации вокруг Чернобыля была увеличена до 30 километров.

В 1990 году Верховный Совет Латвийской ССР резко осудил включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.

В 2000 году ряд предметов с затонувшего в 1912 году «Титаника» были проданы на аукционе «Сотбис» за 60 тысяч долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 мая чтит память мучеников Януария, Прокла, Фавста, Созия и других. В народе день назвали Проклов, или Ляльник.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться с близкими и кричать на окружающих.

Приметы на 4 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь с грозой – к хорошему урожаю;

- расцвела черемуха - лето будет жарким;

- нет цветов на черемухе - лето будет дождливым.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная