30 августа - 242-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 123 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 30 августа 2020

В этот день мир отмечает День рождения электрического пылесоса, День рождения компакт-кассеты, День доставленных посылок, Международный день жертв насильственных исчезновений, Международный день вина «Каберне Совиньон».

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В Украине - День шахтера, в США - День холистического метода лечения домашних животных, День топлес, День поджаренного зефира, День Франкенштейна, День пляжа, в Португалии - Винный фестиваль, в Тайване - День бабушек и дедушек, в Казахстане - День Конституции, в Армении - День озера Севан, в Турции - День победы, в Перу - День святой Розы Лимской, в Кыргызстане - День архивиста.

Памятные даты 30 августа, годовщины и события

В 1860 году был запущен первый британский трамвай - Birkenhead Street.

В 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа.

В 1877 году французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп - прародитель мультипликации.

В 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос. Бут обратил внимание на применявшееся в поездах устройство для сдувания пыли с сидений и решил, что было бы гораздо практичнее всасывать пыль. Для проверки идеи Бут положил платок на сиденье обеденного стула и попытался всосать ртом как можно больше пыли. Обнаружив, что пыль собралась на нижней части платка, он понял, что его идея работоспособна. Бут сконструировал большое устройство, известное как Puffing Billy, приводимое в движение сначала нефтяным, а потом электрическим мотором. Устройство перевозилось лошадьми и парковалось снаружи дома, а для чистки ковров использовался 30-метровый шланг, протягивавшийся через окно. Бут основал British Vacuum Cleaner Company. Среди клиентов Бута была королева Виктория, а также британское адмиралтейство: очистив от пыли бараки британских моряков, компания Бута положила конец эпидемии чумы. Интересен случай, происшедший с Бутом после чистки монетного двора: его задержала полиция, обвинив в краже золота. Дело в том, что Бут забыл выбросить пыль, и в его пылесосе скопилось большое количество золотого песка. В первые годы XX века в Британии даже вошли в моду vacuum cleaner parties: леди из высшего общества пили чай, наблюдая, как служащие Бута чистят ковры в доме.

В 1963 году, чтобы уменьшить риск «случайной» ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном была установлена «горячая линия».

В 1973 году в Кении была запрещена охота на слонов.

В 1995 году фон Течнер и Иварсей создали компанию Opera Software. Этот день разработчики браузера считают «днем рождения» Opera.

В 2002 году Генри Купрашвили в древнегрузинском военно-тренировочном стиле, связанный в четырех местах по рукам и ногам, первым в истории человечества переплыл пролив Дарданеллы, осилив 12 километров за 3 часа и 15 минут.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 августа чтит память святого Мирона. Другие названия праздника: «Мирон», «Вдовьи помочи». В этот день можете смело отправляться в поездки – они пройдут успешно.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя гадать и долго смотреть в зеркало – можно всю красоту оставить в зазеркалье.

Приметы на 30 августа

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на восходе солнца небо красное – погода будет ветреной;

- утром туман и роса - погода будет хорошая;

- солнце садится в тучу – в ближайшие дни будет дождливо.

30 августа именины

Именины у Дмитрия, Алексея, Алипия, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Фирса и Филиппа.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)