С Днем Никиты: лучшие поздравления в стихах, картинках, открытках

Сегодня все Никиты празднуют свой день ангела. УНИАН собрал лучшие поздравления с именинами мальчиков по имени Никита.

Имя Никита в переводе с греческого языка означает "победитель".

В Западной Европе можно услышать и женский вариант этого имени, он идентичен мужскому звучанию – Никита. Женское имя Никита (с ударением на последний слог) появилось после известного фильма Люка Бессона "Никита" ("Nikita", "La Femme Nikita"), где главная героиня взяла себе этот псевдоним.

Уменьшительно-ласкательное обращение Ника также является обращением к другим именам (Николай, Вероника, Моника, Никодим, Шушаника, Германик, Нина и другим) и самостоятельным именем. Имя Ник также приобрело статут независимого имени, хотя продолжает употребляться и как краткое обращение.

Никита жизнерадостный и упорный мальчик. Благодаря его фантазиям у него развиваются творческие способности. С возрастом Никита находит себе профессию, связанную с творчеством или искусством. Возможно, он сможет воплотить себя в таких профессиях, где нужен нестандартный подход к видению проблемы или к новым решениям. Но Никите не будет даваться все легко и просто. Больших успехов он сможет достичь только упорным трудом.

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Его любознательность и обаяние привлекают к нему людей. Никита без труда находит общий язык с другими людьми и даже может найти почитателей, так как умеет красиво и грамотно выражать свои мысли. Стать вроде кумира для тех, кто не уверен в своих собственных силах. Никите стоит быть осторожней в выборе друзей, потому что, привыкнув к такому вниманию, ему будет уже сложнее отличить истинную похвалу от лести.

В семейной жизни Никита не будет обычен. Ему нравится изменять свою жизнь под свои фантазии. Это может выразиться или в частых переездах, или в перемене обстановки в доме, или же в смене имиджа. Его жене нужно будет успевать замечать и вновь настраиваться на волну мужа. Если Никита встретит сопротивление со стороны любимой, то вначале он постарается договориться, но если это будет не возможно, то может просто сменить музу. Он не ветреный мужчина, но мужчина, не желающий расставаться со своими желаниями.

Именины Никиты по церковному календарю

Православные именины Никиты отмечаются:

3 января – священномученик, епископ Белевский Никита Прибытков;

13 февраля – затворник, епископ Новгородский Никита Печерский;

4 марта – священномученик Никита Новый;

2 апреля – исповедник, архиепископ Никита Аполлониадский;

16 апреля – исповедник, игумен Никита Мидикийский;

17 апреля – Афонский священномученик Никита Славянин;

13 мая – затворник, епископ Новгородский Никита Печерский;

17 мая – преподобный Никита (Нифонт) Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;

27 мая – затворник, епископ Новгородский Никита Печерский;

2 июня – преподобный Никита Хиосский;

6 июня – преподобный Никита Столпник, Переяславский;

30 июня – преподобный Никита (Нифонт) Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;

4 июля – мученик Никита Ниросский;

7 июля – епископ Ремесианский Никита;

22 сентября – письмоводитель Никита Константинопольский, Хартуларий;

28 сентября – великомученик Никита Готфский, Константинопольский;

26 октября – исповедник и преподобный Никита Константинопольский;

19 ноября – священномученик, епископ Орехово-Зуевский Никита Делекторский;

28 ноября – священномученик, протодиакон Никита Алмазов;

30 декабря – мученик Никита.

С днем Никиты: поздравления

Пусть не будет в твоей жизни

Понимания дефицита.

Будь в гармонии с собой

И с людьми всегда, Никита.

Совести своей не лги,

Оставайся честным парнем,

Будет пусть размах идей

Безразмерным и глобальным.

Вера в силы не покинет

И настойчивость пускай,

Настоящим будь мужчиной,

Двигайся и побеждай.

***

Поздравляем мы Никиту

С Днем Рождения сейчас

Пусть всем будет не обидно

Никита во всем мастер, ас!

Он своим мужским задором

Согревает всех друзей,

Он товарищ, он психолог

Он заменит сто друзей.

Пусть сегодня в этот вечер

Сбудутся мечты

Пусть любовью будешь встречен

Счастье — это ты!

***

Мы Никиту поздравляем,

Пожелать ему хотим,

Чтоб скорей он стал счастливым,

Счастьем радовал своим!

Он отличный друг-товарищ

И прекрасный семьянин,

На работе ценный кадр,

Он такой всего один.

***

Сила духа в тебе скрыта,

Ум и совесть, доброта.

Славный малый ты, Никита.

Это редкая черта.

Мы тебе желаем счастья,

Смелым, сильным будь всегда.

Без советов твоих дельных

Нам, друзьям, ну никуда.

***

Сейчас же, здесь тебе желаю,

Чтоб никогда ты не скучал,

И чтобы чаще ты, Никита,

Добрейших из людей встречал.

Чтобы карьера вверх стремилась,

А все препятствия пусть вниз,

Чтоб теплым светом озарилась

Твоя размеренная жизнь.

***

Никитка милый, поздравляю!

От всей души приветствую тебя,

Здоровья найкрепчайшего желаю,

Сбылась скорее чтоб заветная мечта.

Чтоб на душе любовь, беспечность

Царили в окружении тепла.

Пусть счастье будет словно вечность

Без края и, конечно, без конца.

***

Желаю роста быстрого в карьере,

Финансовым чтоб был ты королем.

Роскошная пускай же мисс Удача

Сопутствует тебе везде, во всем.

Сдаваться не привыкший, победитель,

Настойчивым таким же будь всегда.

Добра желаю, мира, процветанья

Тебе, Никит, на долгие года.

***

Поздравляю, Никита, сегодня тебя,

Ты в жизни счастья достоин,

Ты защитник семьи, опора друзьям,

Настоящий мужчина и воин.

Пусть тебя не коснется

Тревога крылом,

Пусть тебя не оставит удача,

Пусть любовь никогда

Не покинет твой дом,

Жизнь твоя пусть

***

Дорогой Никита, я тебя поздравляю. Желаю быть человеком удачи и везения, личностью больших успехов и знатных дел. Никита, пусть любая твоя дорога ведет тебя к счастью и реализации мечты, пусть рядом всегда будут любимые люди.

День ангела Никиты: видео