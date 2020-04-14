Великий вторник перед Пасхой: что можно и что нельзя делать

Последний вторник перед празднованием Пасхи называется Великим.

Великий вторник перед Пасхой символизирует время, когда Иисус Христос обучал своих учеников в храме на горе.

Великий вторник: что нужно делать

Читайте такжеСегодня католики отмечают Пасху, а православные - Вербное воскресеньеПо существующим традициям, в Великий вторник заканчивают все мелкие домашние дела.

Особое внимание следует уделить наряду, который человек выбрал для празднования Пасхи – его следует окончательно привести в порядок и отложить до праздника.

Этот день следует провести в строгом воздержании – как в еде, так и в поведении.

Страстная неделя призвана напомнить о последних днях жизни Иисуса на земле вплоть до чудесного воскрешения. Поэтому верующим так важно каждый день уделять внимание молитвам.

Великий вторник: что нельзя делать

Под запретом в этот день – веселье, танцы, праздники и пение. Следует провести этот день тихо и за работой.

В первой половине дня стоит завершить все дела, а вечером – не брать в руки острые предметы – ночницы, иголки и прочее.