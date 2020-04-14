Радоница – день поминовения умерших, традиции украинцев

В советское время возникла традиция совершать у могил своего рода поминальную трапезу. На самом деле эта традиция является сугубо языческой и воскрешена была во времена СССР для того, чтобы подменить заупокойную церковную молитву.

Радоница – это день особого поминовения усопших. Само слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость». Православная Церковь призывает верующих не углубляться в скорбные переживания по поводу смерти усопших родственников и близких, но вспоминать пасхальную радость, памятовать о том, что Христос Воскрес, победил смерть, утвердив жизнь и всеобщее воскресение.

Когда Радоница 2020:

Радоница не имеет фиксированной даты. Каждый год она меняется. Радоница всегда приходится на 9-й день после Пасхи, в этом году это 28 апреля.

Что такое Радоница:

Радоница отмечался на христианских кладбищах еще с древних времен. Так, одно из свидетельств тому принадлежит перу святителя Иоанна Златоуста и датируется IV веком. В советское время возникла традиция совершать у могил своего рода поминальную трапезу. На самом деле эта традиция является сугубо языческой, дохристианской. Воскрешена она была во времена СССР для того, чтобы подменить заупокойную церковную молитву. Священники напоминают: на самом деле душам усопших близких нужна не подобная трапеза, а молитва. Поэтому Церковь призывает верующих, придя на кладбище, зажечь свечу, совершить молитву и вспомнить покойного. Прежде чем ехать на кладбище рекомендуется посетить богослужение в храме, подать записку с именем усопшего для поминовения. Церковь напоминает, что обычай сопровождать посещения могил пьянством, а также оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» – это недопустимое кощунство и обычай, не имеющий ничего общего с православием. Священники рекомендуют вспомнить благочестивый обычай и отдать пищу нищим и нуждающимся, вместо того чтобы оставлять еду на могиле.

Можно ли работать на Радоницу:

Работать на Радоницу можно. Работать можно даже в двунадесятые и великие церковные праздники, если есть такая необходимость, но при этом важно не забывать о значении праздничного дня.

Что можно делать на Радоницу:

На Радоницу можно и нужно молиться за покойных родных и друзей. На Радоницу принято посещать службу в храме, а также бывать на кладбище, где можно самостоятельно совершить литию (краткую панихиду) мирским чином. Если это не было сделано раньше (до Вербного воскресенья, так как в период с Вербного и до Радоницы у верующих не принято бывать на кладбище), нужно навести порядок на могиле. Но не нужно оставлять на могилах еду, крашеные яйца, стопку с водкой. Единственное, в чем они нуждаются, это память и молитва.

Что можно делать на Радоницу на кладбище:

На кладбище на Радоницу можно помолиться, убраться, вспомнить своих умерших близких. Молитва об усопших - это обязанность христианина. На Радоницу на кладбище можно пригласить священника, чтобы он отслужил на могиле панихиду, а можно самим совершить литию (краткую панихиду) мирским чином. Содержание могил в порядке - также обязанность христианина. А потому, на Радоницу можно навести порядок на кладбище, выкинуть мусор, посеять траву и цветы. Помнить тех, чей земной путь закончился, важно для верующего человека, ведь в церковном понимании жизнь души вечна. Но, к сожалению, часто смысл поминок сводится к выпивке. Выпивать и оставлять рюмку с водкой на могиле не нужно, как и не нужно оставлять на кладбище еду. Помянуть – это значит помолиться, вспомнить что-то хорошее о человеке, подумать и прочувствовать, что душа его жива и у всех нас есть надежда на встречу с нашими упокоившимися родными.