Праздник Марии Египетской: жизнь преподобной, о чем молиться и традиции дня

Преподобная Мария Египетская провела почти 50 лет в пустыне в молитве и покаянии. Она считается помощницей в покаянии грехов.

Ежегодно 14 апреля православная церковь чтит память преподобной Марии Египетской. Святая по праву считается помощницей в покаянии грехов, она помогает получению истинного прощения у Господа.

Мария Египетская: путь от греховности к святости

Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в Александрии в V-VI вв. В 12 лет она ушла из дома родителей и стала вести порочной жизни, всей душой полюбив одну из сильнейших человеческих страстей – разврат.

Читайте такжеВкуснейший кулич на Пасху – как приготовить нежную и аппетитную сдобу: пошаговые рецепты

Такой образ жизни Мария вела 17 лет, а путь ее раскаяния начался с поездки в Иерусалим. Однако не для паломничества она поплыла на Святую Землю, а ради интереса и новых ощущений. В Иерусалиме Мария, вместе с другими паломниками, решила ради интереса войти в церковь, но не смогла – какая-то невидимая сила не пустила ее внутрь.

Осознав, что в храм ее не пускают грехи, Мария расплакалась. Увидев икону Божией Матери, Мария стала просить не отвергать ее, после чего почувствовала некоторое облегчение и смогла войти в церковь. Перед иконой Богородицы Мария попросила наставить ее на путь спасения. Тогда она услышала голос: "Иди за Иордан и там найдешь покой для души твоей!". Из храма она вышла совсем другим человеком.

Послушавшись голоса, Мария направилась к реке Иордан, переправилась на другую ее сторону и поселилась в пустыне. Почти 50 лет Мария провела в Иорданской пустыне в полном уединении, посте и молитве. Незадолго до смерти там ее встретил святой Зосима. Ему преподобная поведала о своей жизни.

Так из великой грешницы преподобная Мария стала великой святой и оставила яркий пример покаяния.

Традиции и приметы дня

14 апреля в народе называют "Мария – пустые щи", ведь ранее до этого дня у селян заканчивались запасы продуктов. Не было даже кислой капусты, поэтому щи варили жидкие. У них обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.

Считалось, что день Марии Египетской нужно проводить в ограничении в еде. Из уважения к великой подвижнице Христовой в этот день не следует есть ничего, кроме пустых щей.

Наблюдали на праздник Марии Египетской за погодой, пытаясь правильно определить начало посевной и объемы урожая:

если разливалось много воды – то луга будут зелеными и буйными;

если ночью небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день;

если домашние животные проявляли тревогу и страх – означало ухудшение погоды.

Когда и как молиться Марии Египетской

Преподобная Мария Египетская, как покаявшаяся грешница, помогает и другим обрести истинное прощение. Перед иконой святой молятся о выборе правильного пути в жизни, избавлении от дурных пристрастий и пагубных привычек.

Читайте такжеЧистый четверг: красивые открытки и лучшие поздравления с праздником

Женщины просят Марию Египетскую о даровании христианской мудрости, защите от греха прелюбодеяния и о благословении верности и целомудрия. Преподобная считается покровительницей кающихся женщин.

Молитва

"О великая Христова угодница, преподобная мати Марие! Услыши недостойную молитву нас, грешных (имена), избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия печали и находяшия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла, в час же разлучения души от тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь".