День Святого Ипатия Чудотворца: особенности и традиции праздника

Православный мир почитает Ипатия Чудотворца 13 апреля.

Сегодня, 13 апреля, православный мир отмечает День Святого Ипатия Чудотворца. Чем известен этот святой и как принято отмечать день в память о нем - читайте ниже.

День Святого Ипатия Чудотворца: дата

Память Святого Ипатия Чудотворца принято почитать ежегодно 13 апреля (по новому стилю) или 31 марта - по старому.

Кто такой Ипатий Чудотворец

Святой Ипатий Чудотворец являлся епископом Гагры - города в Павлагонии (Малая Азия), один из 18 святых отцов, которые участвовали в Первом Вселенском Соборе в Никее. Согласно преданию, возвращаясь с Собора, Ипатий стал жертвой нападения раскольников, которые забили его до смерти и бросили в болото.

Смертельный удар святому нанесла женщина. Как утверждается в предании, после этого она сама потеряла рассудок и принялась бить себя тем же камнем, которым убила Ипатия. Исцеление ей удалось получить, побывав на могиле святого, который был похоронен жителями Гагры. Помимо данного случая исцеления, имели место множество других.

Принято считать, что молитвы Ипатию могут избавлять от бесплодия. Ему молятся с мольбами о пополнении в семействе, помощи роженицам. Кроме того, к святому обращаются с просьбами об изгнании бесов и защите жилища от домового.

Из-за своих целебных умений Ипатия прозвали Чудотворцем.

Традиции и поверья