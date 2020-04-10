Страстная пятница 2020 - что можно делать в этот день, традиции и обычаи украинцев

Страстная пятница - самый скорбный день Великого поста, который в 2020 году приходится на 17 апреля.

Страстная или Великая пятница это день последней недели Великого поста перед Пасхой. С давних времен в этот день вспоминались события, связанные с последними днями земной жизни Иисуса Христа.

Когда Страстная пятница 2020:

Страстной, или Великой называется пятница последней, шестой недели Великого поста, непосредственно перед Пасхой. Дата Страстной пятницы не фиксирована. Она всегда плавающая и зависит от даты, на которую припадает Пасха. Светлое Христово воскресенье в православии выпадает на 19 апреля. Соответственно, Страстной будет пятница накануне него, то есть 17 апреля.

Что такое Страстная пятница:

Страстная Пятница посвящена воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа. Именно в этот день своей мучительной смертью на Голгофе Иисус Христос принес жертву, искупая ею все грехи человеческие. В этот день Иисус Христос, приговоренный к распятию, с терновым венком на голове нес свой крест на Голгофу, где в последствии на нем же был распят. Согласно преданиям, Иисус провисел на кресте около шести часов. Последними его словами были: "Свершилось… Отче! В руки Твои предаю дух Мой". Чтобы убедиться в смерти распятого, один из воинов пронзил его ребро, из которого вытекли кровь и вода, – по одному из толкований, символы будущих таинств Евхаристии и Крещения.

Что можно делать в Страстную пятницу:

сходить в церковь на службу и принести домой 12 свечей, зажечь и обойти все углы дома, а затем дать им до конца догореть;

готовить пасхальные куличи;

посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.



А вот работать в Стратстную пятницу категорически запрещено.

Страстная пятница приметы:

Приметы погоды:

День выдался солнечным - к урожаю хлеба

Пятница перед Пасхой теплая и ясная - к такой же весне

Пасмурно - на огородах весь год жди много сорняков

Дождь пошел - весна тоже будет сырой и дождливой

Приметы на будущее:

Существовали приметы, которые позволяли предсказать не только погоду, но и личное будущее. Для этого, проснувшись, сразу бежали к окну. Что первое увидишь, того и в будущем году жди.

Птица - к приятным знакомствам и хорошим новостям

Кошка - к достатку

Собака - к печали

Молодой мужчина - к здоровью

Молодая женщина - к благополучию

Целая семья - к взаимопониманию с родными

Пожилой человек - к болезням

Страстная пятница суеверия:

Считается, что в этот день нельзя стричься, заплетать и красить волосы, иначе можно лишиться своего здоровья.

Зола, которую выгребали из печки в этот день, считалась целебной. Она помогала в лечении алкоголизма, сглаза и уныния.

Чтобы весь год здоровье не подводило, кусочек кулича, выпеченного в Страстную пятницу, нужно было хранить за иконами в углу до следующей Великой недели.

Принесенные в этот день из церкви 12 свечей привлекут в дом материальное благополучие. Их нужно расставить по жилищу и дать полностью сгореть. Также приветствуется помощь нуждающимся - доброе дело, совершенное от чистого сердца, обязательно откликнется в будущем.

Определить, есть ли в доме порча и сглаз, можно именно в этот день. Для этого шли на утреннюю службу. Отстоять ее нужно было от начала до конца, держа в руке свечу. Затем огарок этой свечки приносили домой и вновь зажигали, обходя с ней все комнаты. Если рядом с какой-то вещью свеча начинала трещать и испускать черный дым, значит эта вещь «порченая».