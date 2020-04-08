С Днем Аллы: лучшие поздравления в картинках, стихах и открытках

8 апреля звучат лучшие поздравления с Днем ангела Аллы.

Именины Аллы по церковному календарю установлены в день памяти мученицы Аллы Готфской. 8 апреля звучат лучшие поздравления с Днем ангела Аллы.

Когда именины у Аллы

Хотя это имя имеет древнюю историю, в православных святцах всего один день в году, когда официально отмечают день ангела Аллы (8 апреля). В этот день православная церковь почитает память мученицы, пострадавшей за свою веру еще в четвертом веке нашей эры, т. е. во время гонений христиан. Святая Алла Готфская была мирянкой.

Значение имени Алла

Обычно в традиционном толковании придерживаются точки зрения о праиндоевропейском происхождении имени. В ряде языков (в том числе в готском) «алла» значило «всё». В связи с этим, считается, что значение этого имени – «умеющая все», «всеобъемлющая». А в семитских или арабских языках это имя означает «богиня», что также имеет корни в индоевропейском праязыке.

.День ангела Аллы: поздравления

Алла с арабского значит «богиня»,

И не простое совсем это имя.

Очень хозяйственна и креативна.

Ну и, конечно, по жизни активна.

Если у Аллы любовь — с головою,

В жизни так просто не сдастся без боя,

Преданность и доброта ее вечны.

Жизнь пусть ей дарит тепло бесконечно.

***

Тебе от души пожелать хочу, Алла,

Чтоб жизнь была яркой и без суеты,

Чтобы от счастья всегда ты сияла,

Для всех идеалом была красоты!

Пускай будет много чудесных моментов,

Желаю здоровья, добра и любви,

Приятных сюрпризов и комплиментов,

Сбываются пусть все желания твои!

***

Аллочка, я поздравляю!

Этот праздник — для тебя.

Будь всегда такой красивой,

Словно алая заря.

Жизнь твоя пусть будет ясной,

Словно солнце в небесах,

А любовь будет прекрасной,

Как цветы весной в садах.

***

Как проснулась наша Алла,

Тихо что-то напевала,

Приготовилась она

Слушать добрые слова.

Мы хотим ей пожелать

В настроении вставать,

Просыпаться, улыбаться,

Сложностям не поддаваться.

Руки Аллы золотые,

Пироги пекут любые,

Набивай и дальше руку,

Дашь и нам потом науку,

Ты большая молодец,

Поздравлению конец.

***

Поздравляю, дорогая Алла!

Очень я хочу, чтобы ты знала,

Как желаю счастья неземного,

И здоровья впрямь непробивного,

Чтобы жизнерадостной, успешной

Ты была, красивой бесконечно,

Все вершины чтобы покорила,

Чтоб была любима и любила.

Милая Аллочка, поздравляю тебя с твоим праздником! Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.

Прекрасную Аллочку поздравляю с праздником. Пусть удача будет верным спутником по жизни, пусть взаимной и крепкой будет любовь, пусть счастье никогда не покидает твой дом, пусть на душе будет весело и радостно.

Поздравляю тебя, чудесная и милая Алла. Желаю тебе в этот прекрасный и великолепный день всегда оставаться чудной дивой, невероятно красивой и счастливой женщиной, искренне добрым и чутким человеком.

Лучшие картинки и открытки на день ангела Аллы