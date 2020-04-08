С Днем Аллы: лучшие поздравления в картинках, стихах и открытках
Именины Аллы по церковному календарю установлены в день памяти мученицы Аллы Готфской. 8 апреля звучат лучшие поздравления с Днем ангела Аллы.
Когда именины у Аллы
Хотя это имя имеет древнюю историю, в православных святцах всего один день в году, когда официально отмечают день ангела Аллы (8 апреля). В этот день православная церковь почитает память мученицы, пострадавшей за свою веру еще в четвертом веке нашей эры, т. е. во время гонений христиан. Святая Алла Готфская была мирянкой.
Значение имени Алла
Обычно в традиционном толковании придерживаются точки зрения о праиндоевропейском происхождении имени. В ряде языков (в том числе в готском) «алла» значило «всё». В связи с этим, считается, что значение этого имени – «умеющая все», «всеобъемлющая». А в семитских или арабских языках это имя означает «богиня», что также имеет корни в индоевропейском праязыке.
.День ангела Аллы: поздравления
Алла с арабского значит «богиня»,
И не простое совсем это имя.
Очень хозяйственна и креативна.
Ну и, конечно, по жизни активна.
Если у Аллы любовь — с головою,
В жизни так просто не сдастся без боя,
Преданность и доброта ее вечны.
Жизнь пусть ей дарит тепло бесконечно.
***
Тебе от души пожелать хочу, Алла,
Чтоб жизнь была яркой и без суеты,
Чтобы от счастья всегда ты сияла,
Для всех идеалом была красоты!
Пускай будет много чудесных моментов,
Желаю здоровья, добра и любви,
Приятных сюрпризов и комплиментов,
Сбываются пусть все желания твои!
***
Аллочка, я поздравляю!
Этот праздник — для тебя.
Будь всегда такой красивой,
Словно алая заря.
Жизнь твоя пусть будет ясной,
Словно солнце в небесах,
А любовь будет прекрасной,
Как цветы весной в садах.
***
Как проснулась наша Алла,
Тихо что-то напевала,
Приготовилась она
Слушать добрые слова.
Мы хотим ей пожелать
В настроении вставать,
Просыпаться, улыбаться,
Сложностям не поддаваться.
Руки Аллы золотые,
Пироги пекут любые,
Набивай и дальше руку,
Дашь и нам потом науку,
Ты большая молодец,
Поздравлению конец.
***
Поздравляю, дорогая Алла!
Очень я хочу, чтобы ты знала,
Как желаю счастья неземного,
И здоровья впрямь непробивного,
Чтобы жизнерадостной, успешной
Ты была, красивой бесконечно,
Все вершины чтобы покорила,
Чтоб была любима и любила.
Милая Аллочка, поздравляю тебя с твоим праздником! Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, задорного настроения и верных друзей, чистой и искренней любви, радостных событий и осуществления заветной мечты.
Прекрасную Аллочку поздравляю с праздником. Пусть удача будет верным спутником по жизни, пусть взаимной и крепкой будет любовь, пусть счастье никогда не покидает твой дом, пусть на душе будет весело и радостно.
Поздравляю тебя, чудесная и милая Алла. Желаю тебе в этот прекрасный и великолепный день всегда оставаться чудной дивой, невероятно красивой и счастливой женщиной, искренне добрым и чутким человеком.