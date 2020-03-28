С днем ангела Тимофея - поздравления в стихах, картинках и открытках

Именины Тимофея по православному календарю отмечаются 28 марта.

Именины Тимофея 2020, согласно календарю именин на март 2020, отмечаются 28 марта.

Тимофей: значение имени и характеристика

Имя Тимофей происходит от греческого "почитающий Бога".

Детство для Тима – сложный период, так как они сильно подвержены влиянию матерей. В принципе, и в жены они выбирают женщин, похожих на их мам.

По-настоящему открыты Тимофеи только в кругу семьи и близких людей.

Имя Тимофей лучше всего подходит Рыбам, Девам и Ракам.

Хорошая сочетаемость имени с обладателями имени: Елена, Марианна, Наталья, Светлана; сложные – Евдокия, Марина, Ольга и Рената.

Поздравление с днем ангела Тимофея

Тима, Тима, Тимофей,

Принимай же поскорей,

Поздравления слова,

Именины у тебя,

Так что на грусть рукой махни,

Пожелания прочти:

Будь по жизни оптимистом,

Там где надо, там артистом,

Горя никому не делай,

Дела оканчивай с победой,

И Ангела благодари,

Ведь он исполнит все мечты!

***

Именины праздник святой,

Тимофей, ты о нём не забудь,

Этот день, он действительно твой,

В пожеланиях моих звучит суть,

Я желаю чтоб в жизни твоей,

Было больше святого добра,

Чтоб семья любила сильней,

Чтоб предать не сумели друзья,

А один друг точно на век,

С тобой связан и в помощь тебе,

Святой Ангел, его ближе нет,

Он на небе и на земле!

***

Желаю я тебе Тимоша,

Чтобы всегда был на коне,

Чтоб жизнь твоя была пригожа,

Буквально словно в каждом дне,

А этот праздник самый светлый,

Ты от других уж не таи,

День Ангела, праздник приветный,

Гости ты лучше пригласи,

И за столом, за караваем,

Ты тосты смело принимай,

Тебя сегодня все мы славим,

И уважаем очень, знай!

***

Вам бы центром стать внимания,

Вам не избежать компаний,

Вы - душа любой толпы,

Где есть музыка, там Вы.

Но друзья вам скажут дружно:

Вы излишне малодушны,

Пропасть комплексов у Вас,

Тимофей, не прячьте глаз,

Просто Вы без сожаленья

Прогоните прочь сомненья.

Картинки и открытки в день ангела Тимофея