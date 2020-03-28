С днем ангела Тимофея - поздравления в стихах, картинках и открытках
Именины Тимофея 2020, согласно календарю именин на март 2020, отмечаются 28 марта.
Тимофей: значение имени и характеристика
Имя Тимофей происходит от греческого "почитающий Бога".
Детство для Тима – сложный период, так как они сильно подвержены влиянию матерей. В принципе, и в жены они выбирают женщин, похожих на их мам.
По-настоящему открыты Тимофеи только в кругу семьи и близких людей.
Имя Тимофей лучше всего подходит Рыбам, Девам и Ракам.
Хорошая сочетаемость имени с обладателями имени: Елена, Марианна, Наталья, Светлана; сложные – Евдокия, Марина, Ольга и Рената.
Поздравление с днем ангела Тимофея
Тима, Тима, Тимофей,
Принимай же поскорей,
Поздравления слова,
Именины у тебя,
Так что на грусть рукой махни,
Пожелания прочти:
Будь по жизни оптимистом,
Там где надо, там артистом,
Горя никому не делай,
Дела оканчивай с победой,
И Ангела благодари,
Ведь он исполнит все мечты!
***
Именины праздник святой,
Тимофей, ты о нём не забудь,
Этот день, он действительно твой,
В пожеланиях моих звучит суть,
Я желаю чтоб в жизни твоей,
Было больше святого добра,
Чтоб семья любила сильней,
Чтоб предать не сумели друзья,
А один друг точно на век,
С тобой связан и в помощь тебе,
Святой Ангел, его ближе нет,
Он на небе и на земле!
***
Желаю я тебе Тимоша,
Чтобы всегда был на коне,
Чтоб жизнь твоя была пригожа,
Буквально словно в каждом дне,
А этот праздник самый светлый,
Ты от других уж не таи,
День Ангела, праздник приветный,
Гости ты лучше пригласи,
И за столом, за караваем,
Ты тосты смело принимай,
Тебя сегодня все мы славим,
И уважаем очень, знай!
***
Вам бы центром стать внимания,
Вам не избежать компаний,
Вы - душа любой толпы,
Где есть музыка, там Вы.
Но друзья вам скажут дружно:
Вы излишне малодушны,
Пропасть комплексов у Вас,
Тимофей, не прячьте глаз,
Просто Вы без сожаленья
Прогоните прочь сомненья.