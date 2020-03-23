Благовещение 2020: традиции праздника, чего нельзя делать
Уже через пару недель украинские православные будут отмечать один из самых важных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
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В этот день верующие чтят память о том, как Архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарет и возвестил, что ей предстоит зачать от Духа Святого и родить младенца. Ребенок наречется Сыном Бога и станет Спасителем человечества. Мария покорно приняла божью волю.
Праздник Благовещения посвящен тому, как Бог снизошел к падшему человечеству и дал ему шанс на спасение.
С днем Благовещения в народной памяти связано множество традиций, поверий и примет.
Когда Благовещение - 2020
Благовещение входит в число двунадесятых непереходящих праздников. Это значит, что его дата фиксирована и не смещается от года к году. Благовещение в 2020 году отмечается 7 апреля, как и всегда в церквях восточного обряда.
Католическая церковь ежегодно отмечает Благовещение 25 марта.
Благовещение – традиции праздника
На Благовещение церковь проводит праздничное богослужение, которое начинает всенощным бдением. В этом году, однако, походу в церковь может помешать эпидемия коронавируса.
В этот день священнослужители вплоть до патриархов церквей выпускают в небо белых голубей. Эта традиция вероятно восходит к дохристианским обрядам встречи весны, однако была «воцерковлена». Согласно священному писанию, Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в виде белого голубя.
Наши предки на Благовещение украшали свои дома первыми весенними цветами, которые символизируют непорочность и новую жизнь.
Благовещение считалось удачным днем для сбора лекарственных трав, ведь этот день считался днем расцвета всего живого.
Женщины в этот день исполняли ритуалы на счастье в доме. В частности, если 40 раз назвать мужа «милым», это могло, как считалось, принести в дом счастье на целый год.
Великий пост на Благовещение является менее строгим: постящимся разрешено есть рыбу, растительное масло и выпить немного вина.
Погода на Благовещение могла, как считалось, указать, победила ли весна зиму, и скоро ли ожидать летней жары.
Благовещение - что нельзя делать
- В день Благовещения предписано отказаться от тяжелого труда и хлопот по хозяйству, не заниматься шитьем, полевыми работами;
- На Благовещение не принято было давать в долг, не одалживали даже соль и перец – считалось, что это принесет неудачу.
- Девушки в этот день не заплетали косы, делать прическу было и наряжаться также было не принято.
- В Благовещение соблюдается Великий пост – мясо и молочные продукты в эти дни не употребляются.
- На Благовещение заупокойные службы и моления не совершаются.