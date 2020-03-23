Благовещение 2020: традиции праздника, чего нельзя делать

Православные ежегодно отмечают этот праздник 7 апреля.

Уже через пару недель украинские православные будут отмечать один из самых важных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

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В этот день верующие чтят память о том, как Архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарет и возвестил, что ей предстоит зачать от Духа Святого и родить младенца. Ребенок наречется Сыном Бога и станет Спасителем человечества. Мария покорно приняла божью волю.

Праздник Благовещения посвящен тому, как Бог снизошел к падшему человечеству и дал ему шанс на спасение.

С днем Благовещения в народной памяти связано множество традиций, поверий и примет.

Когда Благовещение - 2020

Благовещение входит в число двунадесятых непереходящих праздников. Это значит, что его дата фиксирована и не смещается от года к году. Благовещение в 2020 году отмечается 7 апреля, как и всегда в церквях восточного обряда.

Католическая церковь ежегодно отмечает Благовещение 25 марта.

Благовещение – традиции праздника

На Благовещение церковь проводит праздничное богослужение, которое начинает всенощным бдением. В этом году, однако, походу в церковь может помешать эпидемия коронавируса.

В этот день священнослужители вплоть до патриархов церквей выпускают в небо белых голубей. Эта традиция вероятно восходит к дохристианским обрядам встречи весны, однако была «воцерковлена». Согласно священному писанию, Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в виде белого голубя.

Наши предки на Благовещение украшали свои дома первыми весенними цветами, которые символизируют непорочность и новую жизнь.

Благовещение считалось удачным днем для сбора лекарственных трав, ведь этот день считался днем расцвета всего живого.

Женщины в этот день исполняли ритуалы на счастье в доме. В частности, если 40 раз назвать мужа «милым», это могло, как считалось, принести в дом счастье на целый год.

Великий пост на Благовещение является менее строгим: постящимся разрешено есть рыбу, растительное масло и выпить немного вина.

Погода на Благовещение могла, как считалось, указать, победила ли весна зиму, и скоро ли ожидать летней жары.

Благовещение - что нельзя делать