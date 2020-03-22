40 святых 2020 - история праздника, приметы на сорок святых

В народе существует и множество примет о погоде на 40 святых

Православные 22 марта отмечают праздник 40 святых в честь памяти Сорока Севастийских мучеников, принявших жестокую смерть во имя христианской веры. Память Сорока мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников. В этот день ослабляется Великий пост.

40 святых - история праздника

По церковному календарю 22 марта праздник Сорока мучеников Севастийских, пострадавших за веру во время гонения на христиан.

История праздника отсылает в 320 год, когда 40 воинов римского легиона - лучшие воины древнеримского императора Ликиния, который был язычником и жестоким гонителем христианства, близ города Севастия (ныне - турецкий г. Сивас) отказались отречься от христианства и погибли мученической смертью на Севастийском озере.

Обычаи и традиции в праздник 40 святых

Некоторые традиции имеют языческие корни. 22 марта девушкам нужно сломать сорок деревянных плашек, разорвать сорок веревочек – это прогонит злых духов, которые сковали морозом нашу землю. Если этот ритуал соблюсти, то зима непременно убежит, и мир наполнится светлыми духами, которые обязательно проложат весне дорогу, чтобы она спокойно могла вступить в свои законные права.

В некоторых деревнях сохранилась традиция 22 марта качаться на качелях – чем сильнее раскачаться и выше взлететь, тем урожайнее будет год, а люди станут счастливее.

Хорошая традиция в праздник весны – наряжать дерево бумажными, или тряпочными цветами, яркими ленточками, колокольчиками. Весна непременно увидит такое чудо и обязательно прилетит к нам, прогонит надоевшую зиму и вступит в свои права. Дерево проносят по деревне и устанавливают в том месте, где решили накликать весну. Вокруг дерева водят хороводы, поют песни о весне.

Приметы на праздник 40 святых

В народе существует и множество примет о погоде.

Если на 22 марта зима не поспешит убраться подальше и выпадет снег, то и святая Пасхальная неделя ожидается холодной, не весенней, но если погода порадует теплом, то можно считать, что Весна победила, и прогнала стужу, ветры, и снегопады.

Если прилетевшие птахи начнут вить гнезда на солнечной стороне, то это предсказывает очень холодное лето.

Если посчастливится увидеть 22 марта скворца, то можно успокоиться – лето будет теплым, а урожай хорошим.

Ну и конечно, нужно подгадать к прилету этих милых птах – смастерить заранее симпатичные скворечники, чтобы скворцы именно к нашему дому прилетели первыми и порадовали нас своим волшебным пением.

40 святых погода

Считается – если погода на 22 марта порадовала, то еще сорок дней мы можем не переживать о том, что нас ждет. А вот если в день «Сороки» погодка подвела, то и в последующие сорок дней весна с зимушкой будут бороться – то тепло, то снег и слякоть.

Праздник весеннего равноденствия помогает нам справиться с зимней хандрой, и если верить в хорошее, то оно обязательно произойдет, а 22 марта мы просто поможем Весне быстрее до нас добраться – с помощью веры, добрых традиций и отличного, теплого настроения!