Сретение Господне: приметы и поздравления в стихах, картинках и открытках

Сретение Господне в 2020 году, как и ежегодно, мы отмечаем 15 февраля. Предлагаем самые душевные смс, стихи и открытки, которыми ты можешь поздравить близких со Сретением Господним.

Ежегодно христиане 15 февраля отмечают праздник Сретения Господня, который относится к двенадцати важнейшим праздникам в церковном календаре. В 2020 году Сретение Господне приходится на субботу.

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Со старославянского языка название Сретения означает "радость" и "встреча". Именно в этот день новорожденный Иисус встретился с праведником Симеоном, когда Дева Мария с Иосифом пришли на сороковой день после его рождения в Иерусалимский храм.

Во время церковного богослужения необходимо освящать свечи. После этого их раздают прихожанам. По одному из поверий, освященные в этот день свечи уберегут дом от бурь, людей – от болезней и сглазов, а посевы – от града и сильных ветров. Такие свечи хранились дома и зажигались только при непогоде, природных катаклизмах, во время сложных родов или же при смерти человека.

Если на улице страшная непогода, то хозяева дома должны зажечь свечу и прочитать молитву. Зажигать Сретенскую свечу можно также в иных случаях:

если в мире происходят природные катаклизмы;

если недалеко от дома начался пожар;

если во время родов у роженицы возникают проблемы;

если человек умирает, то зажигают свечу, чтобы тот мог спокойно покинуть этот мир.

Также на Сретение освящают воду, которая обладает целебными свойствами. Сретенской водой натирают больное место и верят, что целебная вода поможет. Эту воду также пьют, если внутри что-то болит. По поверью, сретенская вода помогает от "сглаза", ею окропляют и поят скот, чтобы не болел, а также окропляют ее во время первого выгона на пастбище.

Народные приметы на Сретение

Сильный ветер на Сретение Господне — плохой знак для урожая.

Ясная и тихая погода сулит хороший год для пасечников.

Если ночь перед праздником выдалась ясной, значит будет в этом году большой урожай фруктов.

Те, кто отправляются в дальнюю дорогу на праздник, могут не скоро вернуться домой.

Если на Сретение Господне будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.

Что нельзя делать на Сретение Господне

В этот праздник нельзя скучать, поскольку издревле верили в то, что во время него нужно веселиться.

Нельзя в этот день заниматься тяжелой работой, кроме той, что делается на благо других людей.

Не стоит на Сретение Господне класть деньги на кухонный стол, иначе удача может уйти из вашего дома.

Поздравления со Сретением Господним

В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

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Красиво, торжественно звенят колокола. В прекрасном настроении идут прихожане в Божий храм. Ведь сегодня большой православный праздник Сретение. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши деянья. Пускай будут здоровыми все Ваши родные и близкие. Пусть удача и успех всегда сопутствуют Вам. Пусть этот праздник подарит Вам прекрасное настроение. Всех земных благ, достатка и семейного тепла. Будьте счастливы и храни Вас Господь.

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Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

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В праздник Сретения Господня желаю всегда чувствовать защиту и поддержку, пусть надежда, как сретенская свеча, освещает дорогу в темные времена и дает силу.

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Желаю, чтоб на Сретенье Господне

в душе добавилось и света, и тепла.

И пусть Господь хранит тебя и близких

Вознаграждает добрые дела.

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Со Сретением Господним

Я вас поздравляю.

Мира в душах ваших светлых

В этот день желаю.

Снизойдет пускай сегодня

На вас Божия благодать,

Чтоб Его большую силу

Вы смогли бы увидать.

Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.

***

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

***

Со сретением Господнем,

Веры Вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Берегите, уважайте,

Близких вам оберегайте,

Не печальтесь никогда,

Бог поможет Вам тогда.

Сретение Господне в 2020 году: видео