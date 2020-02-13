Сретение Господне: история и особенности праздника

Праздник Сретения Господнего отмечают 2 или 15 февраля.

Сретение Господне - праздник, который 15 февраля будут отмечать христиане. Связан он с принесением в Иерусалимский храм дитя Иисуса. Произошло это спустя 40 дней после Рождества. Сретение относят к двунадесятым праздниками. Чем именно оно примечательно и как отмечается - читайте в нашем материале.

Сретение Господне: история праздника

Сретение (другими словами - встреча), как уже упоминалось, состоялось в храме Иерусалима. Там маленького Иисуса встретил старец Симеон для выполнения обряда посвящения. Мария, которая вместе с Иосифом принесла Иисуса, отдала в качестве жертвоприношения горлиц. Это было признаком бедности семьи, поскольку богатые должны были приносить ягнят.

Взяв Иисуса на руки, Симеон произнес слова, которые впоследствии стали молитвой. Она получила название "Песнь Симеона Богоприимца". Симеона после этого принято считать одним из свидетелей Божественного происхождения младенца.

Духовное значение праздника

Сретение имеет в качестве главного посыла - наступление Нового мира, эпоху соприкосновения Старого и Нового Заветов. Православный мир празднует этот день 15 февраля, католики - на 13 дней раньше, 2-го. Сретение в православном мире имеет большее значение, чем в католическом. Впрочем, католики в этот день проводят обряды благословения свечей и процессии со свечами.

Что советуют сделать на Сретение

Каждый человек, верящий в Бога, старается в этот день посетить церковь для молитвы о восхвалении Иисуса. В храмах в этот день традиционно проводят праздничные богослужения.

Из церкви нужно взять освящённую свечу и воду, оставить их дома для защиты от невзгод. Многие в этот день устраивают праздничные обеды, зовут на них членов семьи для общей молитвы. Кто-то старается на Сретение помочь ближним, впрочем, делать это следует не раз в году, а ежедневно.

На Сретение советуют прощать обиды и проявлять к окружающим максимальное внимание, понимание и тепло.

Сретение-2020: что нельзя делать

Запреты в этот день схожи с другими религиозными праздниками. Так, на Сретение крайне не советуют выполнять тяжелый физический труд, сквернословить, ссориться. Считается, что это может повлечь негативные последствия в будущем.

Под табу на Сретение также дальняя дорога, уборка в доме, деньги на кухонных столах.

Видео: народные приметы на Сретение