День ангела Виктории – стихотворные поздравления и яркие открытки

Красивые и оригинальные поздравления с именинами для Виктории.

С Днем ангела сегодня, 13 февраля, можно поздравлять всех женщин, девушек и девочек, названных прекрасным именем Виктория.

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Происхождение у имени Виктория латинское. В переводе оно означает "победа", "победительница". И, действительно, Виктории часто идут победительницами по жизни, хоть успехи не всегда даются им легко.

В целом же свои именины Виктории отмечают несколько раз в год.

УНИАН собрал лучшие поздравления для всех Викторий с их именинами.

День ангела Виктории: стихотворные поздравления и открытки

***

Вика, с праздником! Блистай,

Словно роза, расцветай,

Радуйся, живи, дыши,

Жить на полную спеши.

Лишь приятного волненья

Я желаю, вдохновенья,

Исполнения желаний,

Сладких встреч и ожиданий.

***

Пожеланий море я

Подарю Виктории:

Будь всегда счастливою,

Самою красивою.

Серьезной – на работе,

Веселой – на природе.

Богатою морально...

Ну и материально!

Пускай всё получается,

Пусть все мечты сбываются,

Шагай прямо к удаче.

И к радости, и к счастью.

Ведь жизненное кредо

Виктории – победа.

***

Прими, Викуля, поздравленье!

Ты красоты и шарма идеал.

Пусть согревает душу вдохновенье,

Достаток будет пусть не мал.

Пусть на руках любимый носит,

Капризы исполняет на ура.

Пускай от счастья крышу сносит,

Пусть будет все прекрасно у тебя.

***

Поздравляю от души тебя, Викуся!

Оставайся всегда яркой и крутой,

И живи всегда шикарно и со вкусом,

Полон денег кошелек пусть будет твой!

Я желаю тебе быть в центре внимания,

Чтобы ты была любима и любила,

Пусть мужчина твой приложит все старания,

Чтобы стала ты воистину счастливой!

***

Викуся, жизнью наслаждайся,

Успех улыбкой привлекай.

В себе ничуть не сомневайся,

Ты все сумеешь, так и знай!

Не зря Виктория – "победа",

Удача, знай, в твоих руках.

Будь в счастье чудное одета,

Пусть радость носит на руках!

***

Всем Виктория взяла:

Ум, талант и красота.

Имя смысл нам открывает,

Ведь "победа" означает.

Первая всегда, во всём

Не уступишь ты ни в чём.

Ты привыкла не сгибаться,

Своей цели добиваться.

Вику все мы поздравляем.

Радости, любви желаем.

***

Виктория, шикарная принцесса,

Ты улыбнись, сегодня праздник твой,

Пусть станет жизнь весёлой и чудесной,

Душа поёт, как соловей весной!

Мечты твои, как в самой дивной сказке,

Исполнятся, лишь стоит пожелать,

Судьба-плутовка в радостные краски

Все будни твои станет рисовать!

***

Виктория, Вика, тебя поздравляю,

В жизни тебе побед я желаю.

Чтоб бонусы были, подарки, сюрпризы,

Мужчины твои исполняли капризы.

Ковровой дорожкой дороги стелили,

Тебя на руках чтобы носили.

Улыбка тебя чтоб не покидала,

И самой счастливой в жизни ты стала.

***

Виктория, в праздничный день

Любви я тебе пожелаю,

И счастье придёт, только верь,

И радость закружит большая!

И рыбка в златой чешуе

Мечты твои ловко исполнит,

Прибавится денег вдвойне,

И дни все удача заполнит!

***

Виктория, Вика, Викуля, победа,

Всегда оставайся такой боевой.

Будь в счастье стабильное в жизни одета,

Будь чьей-то находкой, любимой, судьбой!

Живи улыбаясь, открыто и честно,

Пусть все, что желаешь, дается легко.

А если проблемы – решатся пусть быстро,

А те, что достали – уйдут далеко!

***

Виктория, значит, победа,

И это твой лозунг по жизни,

Успех за тобой бежит следом,

И сердце полно оптимизма!

Всегда оставайся такою –

Весёлой, красивой, изящной

И женственной, и озорною,

И взглядом с ума всех сводящей!

***

Везенье пускай станет другом верным

И принесет богатство и успех.

Кто сердцу мил, подарит непременно

Тебе любовь и радость больше всех.

Окно к возможностям откроется пусть шире,

Рядышком будут пускай лучшие друзья,

И станешь, Вика, ты счастливее всех в мире,

Яркими красками цветет пусть жизнь твоя.

***

Танцуют в окне солнца блики,

И, слов не желая терять,

Поздравить спешу тебя, Вика,

Здоровья, удач пожелать.

Пусть ждут тебя встречи, беседы,

Везенье, любовь. И еще...

Виктория – это победа!

Не знай поражений ни в чём!

***

Как же мало-то женщине нужно,

Чтоб светиться улыбкой жемчужной:

Бурных чувств кипяток, шуб шикарных пяток,

Штампик в паспорте — статус замужней,

Знать подруг и соседей секреты,

Не толстеть, евши ночью конфеты,

И скупать все подряд, не считая деньжат –

Будет, Вик, в твоей жизни пусть это!

И желаю еще, дорогая,

Чтоб жила ты, грустинок не зная.

Ослепляй красотой, будь всегда молодой

Среди счастья, Викуля, без края!

Поздравление с именинами для Викторий в прозе и картинках

***

Виктория, ты – победительница по жизни. С именинами тебя, и пусть все, чего ты жаждешь, оказывается в твоих руках. Пусть удача не изменяет тебе, а упорный труд всегда вознаграждается. Пусть близкие люди в любой ситуации остаются на твоей стороне, а враги исчезают из твоей жизни так быстро, как это вообще возможно.

***

Поздравляю добрую и милую, непобедимую и самую красивую Викторию. Я тебе хочу пожелать быть по жизни всегда победительницей, добиваться любой цели, стремиться к своей мечте и идеалу, быть всегда прекрасной и неповторимой, жить с искренним счастьем в душе и любовью в сердце.

***

С Днем ангела, Викуля! Желаю всегда оставаться волевой, интересной, красивой, талантливой, обворожительной, роскошной, удивительной, яркой девушкой, которая легко добьется своего и не упустит ни одной возможности быть счастливой.

***

Виктория, в одном только имени сколько сильной и светлой энергии! Желаю купаться в реках радости, море любви и океане счастья! Пусть источники вдохновения будут неисчерпаемы, озера смеха полные и достижимые вершины успеха!

***

Девушку-победу, прекрасную Викторию поздравляю с праздником. Желаю всегда быть гордой и непобедимой, успешной и целеустремленной, веселой и радостной, счастливой и любимой, яркой личностью и хорошим человеком.

***

Милая Виктория, от души поздравляю тебя. Чудесных дней, интересных событий, красивых историй, трепетных чувств, волшебной красоты, разносторонних увлечений, настоящих побед, ясных горизонтов впереди. Пусть удача и любовь всегда остаются твоими неизменными спутниками по жизни.