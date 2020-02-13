День ангела Виктории – стихотворные поздравления и яркие открытки
С Днем ангела сегодня, 13 февраля, можно поздравлять всех женщин, девушек и девочек, названных прекрасным именем Виктория.
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Происхождение у имени Виктория латинское. В переводе оно означает "победа", "победительница". И, действительно, Виктории часто идут победительницами по жизни, хоть успехи не всегда даются им легко.
В целом же свои именины Виктории отмечают несколько раз в год.
УНИАН собрал лучшие поздравления для всех Викторий с их именинами.
День ангела Виктории: стихотворные поздравления и открытки
***
Вика, с праздником! Блистай,
Словно роза, расцветай,
Радуйся, живи, дыши,
Жить на полную спеши.
Лишь приятного волненья
Я желаю, вдохновенья,
Исполнения желаний,
Сладких встреч и ожиданий.
***
Пожеланий море я
Подарю Виктории:
Будь всегда счастливою,
Самою красивою.
Серьезной – на работе,
Веселой – на природе.
Богатою морально...
Ну и материально!
Пускай всё получается,
Пусть все мечты сбываются,
Шагай прямо к удаче.
И к радости, и к счастью.
Ведь жизненное кредо
Виктории – победа.
***
Прими, Викуля, поздравленье!
Ты красоты и шарма идеал.
Пусть согревает душу вдохновенье,
Достаток будет пусть не мал.
Пусть на руках любимый носит,
Капризы исполняет на ура.
Пускай от счастья крышу сносит,
Пусть будет все прекрасно у тебя.
***
Поздравляю от души тебя, Викуся!
Оставайся всегда яркой и крутой,
И живи всегда шикарно и со вкусом,
Полон денег кошелек пусть будет твой!
Я желаю тебе быть в центре внимания,
Чтобы ты была любима и любила,
Пусть мужчина твой приложит все старания,
Чтобы стала ты воистину счастливой!
***
Викуся, жизнью наслаждайся,
Успех улыбкой привлекай.
В себе ничуть не сомневайся,
Ты все сумеешь, так и знай!
Не зря Виктория – "победа",
Удача, знай, в твоих руках.
Будь в счастье чудное одета,
Пусть радость носит на руках!
***
Всем Виктория взяла:
Ум, талант и красота.
Имя смысл нам открывает,
Ведь "победа" означает.
Первая всегда, во всём
Не уступишь ты ни в чём.
Ты привыкла не сгибаться,
Своей цели добиваться.
Вику все мы поздравляем.
Радости, любви желаем.
***
Виктория, шикарная принцесса,
Ты улыбнись, сегодня праздник твой,
Пусть станет жизнь весёлой и чудесной,
Душа поёт, как соловей весной!
Мечты твои, как в самой дивной сказке,
Исполнятся, лишь стоит пожелать,
Судьба-плутовка в радостные краски
Все будни твои станет рисовать!
***
Виктория, Вика, тебя поздравляю,
В жизни тебе побед я желаю.
Чтоб бонусы были, подарки, сюрпризы,
Мужчины твои исполняли капризы.
Ковровой дорожкой дороги стелили,
Тебя на руках чтобы носили.
Улыбка тебя чтоб не покидала,
И самой счастливой в жизни ты стала.
***
Виктория, в праздничный день
Любви я тебе пожелаю,
И счастье придёт, только верь,
И радость закружит большая!
И рыбка в златой чешуе
Мечты твои ловко исполнит,
Прибавится денег вдвойне,
И дни все удача заполнит!
***
Виктория, Вика, Викуля, победа,
Всегда оставайся такой боевой.
Будь в счастье стабильное в жизни одета,
Будь чьей-то находкой, любимой, судьбой!
Живи улыбаясь, открыто и честно,
Пусть все, что желаешь, дается легко.
А если проблемы – решатся пусть быстро,
А те, что достали – уйдут далеко!
***
Виктория, значит, победа,
И это твой лозунг по жизни,
Успех за тобой бежит следом,
И сердце полно оптимизма!
Всегда оставайся такою –
Весёлой, красивой, изящной
И женственной, и озорною,
И взглядом с ума всех сводящей!
***
Везенье пускай станет другом верным
И принесет богатство и успех.
Кто сердцу мил, подарит непременно
Тебе любовь и радость больше всех.
Окно к возможностям откроется пусть шире,
Рядышком будут пускай лучшие друзья,
И станешь, Вика, ты счастливее всех в мире,
Яркими красками цветет пусть жизнь твоя.
***
Танцуют в окне солнца блики,
И, слов не желая терять,
Поздравить спешу тебя, Вика,
Здоровья, удач пожелать.
Пусть ждут тебя встречи, беседы,
Везенье, любовь. И еще...
Виктория – это победа!
Не знай поражений ни в чём!
***
Как же мало-то женщине нужно,
Чтоб светиться улыбкой жемчужной:
Бурных чувств кипяток, шуб шикарных пяток,
Штампик в паспорте — статус замужней,
Знать подруг и соседей секреты,
Не толстеть, евши ночью конфеты,
И скупать все подряд, не считая деньжат –
Будет, Вик, в твоей жизни пусть это!
И желаю еще, дорогая,
Чтоб жила ты, грустинок не зная.
Ослепляй красотой, будь всегда молодой
Среди счастья, Викуля, без края!
Поздравление с именинами для Викторий в прозе и картинках
***
Виктория, ты – победительница по жизни. С именинами тебя, и пусть все, чего ты жаждешь, оказывается в твоих руках. Пусть удача не изменяет тебе, а упорный труд всегда вознаграждается. Пусть близкие люди в любой ситуации остаются на твоей стороне, а враги исчезают из твоей жизни так быстро, как это вообще возможно.
***
Поздравляю добрую и милую, непобедимую и самую красивую Викторию. Я тебе хочу пожелать быть по жизни всегда победительницей, добиваться любой цели, стремиться к своей мечте и идеалу, быть всегда прекрасной и неповторимой, жить с искренним счастьем в душе и любовью в сердце.
***
С Днем ангела, Викуля! Желаю всегда оставаться волевой, интересной, красивой, талантливой, обворожительной, роскошной, удивительной, яркой девушкой, которая легко добьется своего и не упустит ни одной возможности быть счастливой.
***
Виктория, в одном только имени сколько сильной и светлой энергии! Желаю купаться в реках радости, море любви и океане счастья! Пусть источники вдохновения будут неисчерпаемы, озера смеха полные и достижимые вершины успеха!
***
Девушку-победу, прекрасную Викторию поздравляю с праздником. Желаю всегда быть гордой и непобедимой, успешной и целеустремленной, веселой и радостной, счастливой и любимой, яркой личностью и хорошим человеком.
***
Милая Виктория, от души поздравляю тебя. Чудесных дней, интересных событий, красивых историй, трепетных чувств, волшебной красоты, разносторонних увлечений, настоящих побед, ясных горизонтов впереди. Пусть удача и любовь всегда остаются твоими неизменными спутниками по жизни.