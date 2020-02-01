Идеи подарков девушке и жене на день Валентина

Чтобы по-настоящему поразить свою любимую, надо знать о ней как можно больше.

Дилемма, что подарить жене на день Валентина, озадачивает ли не всех мужчин, ведь на это нужны время и финансы. Впрочем, подарками вы выражаете свои чувства. А если побеспокоиться заранее, день всех влюбленных запомнится только праздничным настроением, а не беготней по магазинам.

Что подарить девушке на день Валентина

Чтобы по-настоящему поразить свою любимую, надо знать о ней как можно больше, в частности о хобби. Если ваша девушка – творческая личность, для нее скорее всего понравятся принадлежности, необходимые для выполнения задач, например краски – для художниц, наборы специальных стержневых карандашей – для дизайнеров, или абонементы на покупку книг – для библиофилок.

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Если же ваша девушка постоянно занята на работе, 14 февраля – отличный день, чтобы успокоиться и отдохнуть. В таком случае подарите абонемент в СПА-салон или ориентируйтесь на покупку активного отдыха – совместного полета на воздушных шарах, похода на запланированный концерт, оперу или спектакль.

Что подарить жене на день святого Валентина

Романтическое настроение не помешает и более сдержанным, бытовым отношениям. Старайтесь в этот день всячески поддерживать спокойную атмосферу. Иногда важно отпраздновать день Валентина вдвоем в кафе или дома. Настроение улучшит и совместное приготовление ужина.

В то же время на день всех влюбленных магазины предлагают множество подарков, если перспектива интимного уединения вас не интересует. На подарок жене 14 февраля можете приобрести сладости, парфюмерию или косметику.

Также есть немало предложений относительно одежды. В таком случае ориентируйтесь на весеннее наряды, легкие платьица или куртки.

В любом случае вы сможете найти массу предложений, что подарить девушке на день Валентина, в объявлениях интернет-магазинов или на сайтах по продаже билетов на события.

На день Валентина 2020 идеи подарков не обязательно должны быть традиционными. Дилемму, что подарить на день Валентина, могут решить и совсем неожиданные вызовы. Например, у вас нет времени. И вы наскоро покупаете дешевые цветы, которые, впрочем, могут понравиться любимой гораздо больше, чем дорогой букет роз.

Кроме того, вы всегда сможете собственноручно изготовить подарки на 14 февраля: открытки или свечи, забавные календари, альбомы с совместными фотографиями и др.

Подарок жене на 14 февраля, так же как и подарок девушке на 14 февраля, должен быть искренним. Поэтому вместе с сюрпризом не забудьте приготовить и текст поздравления.