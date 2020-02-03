День ангела Максима: красивые поздравления в стихах и открытках

Лучшие и самые искренние стихотворные пожелания и яркие картинки для всех Максимов в день их именин.

Каждый год, и в 2020-м также, 3 февраля почитается память преподобного Максима Грека – религиозного публициста, писателя и переводчика.

Максим Грек (рожденный Михаил Триволис) появился на свет в 1475 году в греческом городе Арта. В юности он получил прекрасное, разностороннее образование. Максим путешествовал по Европе и побывал во многих странах.

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Впоследствии он приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Там, наблюдая социальную несправедливость российской жизни, которая противоречила его христианским идеалам, Максим Грек открыто выразил свое несогласие.

Ни церковная, ни светская власти не могли смотреть на такое поведение монаха сквозь пальцы. Поэтому в 1525 году Максима Грека бросили в тюрьму и выпустили оттуда только в 1551 году. Через несколько лет, в 1556-м, преподобный мирно почил во Христе.

Максим Грек считается покровителем названных так мужчин. Поэтому сегодня отмечают свои именины все мужчины, мальчики и юноши по имени Максим (лат. Maximus - "величайший").

УНИАН собрал лучшие поздравления для Максимов с их Днем ангела.

Поздравления с Днем ангела Максима в стихах и открытках

***

В именины я, Максим,

Только лучшего желаю,

Ты на всей земле – один,

Я других таких не знаю.

Пусть всегда тебе везет,

Только лучшее случится,

Ты же двигайся вперед,

Чтоб мечта сумела сбыться!

***

Максим, желаю счастья максимум,

Любви тебе и много радости,

Твоим желаньям - исполняться,

Твоей удаче – улыбаться.

Желаю счастья безграничного,

И поведения приличного,

Ведь твой день ангела пришел,

Пускай от яств ломится стол!

***

Наибольшего успеха,

Достижений без преград,

Распрекраснейшего смеха,

Удивительных наград

Мы тебе, Максим, желаем.

В мире будь счастливей всех!

Очень сильно мы мечтаем,

Чтобы жил ты без помех.

***

Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.

Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым – настроенье,

А нескончаемым – веселье.

***

И веселый, и задорный

Замечательный Максим.

Рады мы, что с ним знакомы,

Поболтать приятно с ним.

Максу мы желаем блага

И душевного тепла,

Чтоб родные окружали,

Чтоб удача с ним была!

***

Желаю в жизни наслажденья!

Максим, отбрось ты все сомненья!

Ведь именины наступили,

На счастье право подарили,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать,

Максим, всегда иди вперед,

Пускай тебя удача ждет!

***

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

***

День сегодня необычный,

Он вообще незаменим,

Потому что праздник личный

Отмечает наш Максим.

Счастья, долгих лет, здоровья.

Что еще тебе сказать?

Всех родных своей любовью

И заботой согревать!

***

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

***

Желаем мы тебе, Максим,

Чтоб не было на сердце зим,

Чтобы огонь горел внутри.

Печали, горести сотри.

Будь щедрым, добрым ко всем людям.

Икрой наполнится пусть блюдо,

А кошелек пестрит деньгами,

Ковры лежат пусть под ногами.

А в отпуск – в Турцию, Мальдивы,

Где солнце, пляж, напитки, дивы.

А дома радость и уют

Тебя, Максим, всегда пусть ждут.

Именины Максима: поздравления в прозе и картинках

***

Максим, желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

***

Поздравляю с Днем ангела, Макс! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!

***

В День твоего Ангела, Максим, хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом, и все в жизни складывается удачно.

***

Поздравляю, Максимка, пусть в этот день исполнится твое желание. Будь максимально счастлив, Максим, и пусть каждый день тебе дарит улыбку, достаток, веселье и вдохновение. Желаю шагать в ногу со временем, успехом и удачей, желаю иметь в жизни и любовь, и дружбу, и душевный позитив.