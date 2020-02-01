1 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

1 февраля - 32-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 333 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 января Юлианского календаря.

Какой праздник 1 февраля 2020

В мире отмечается Международный день десерта и Всемирный день хиджаба, День Робинзона Крузо, Международный день коктейля «Писко сауэр», Имболк - праздник огней и факелов, стартует Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.

В США празднуют День мороженого на завтрак, День свободы, День кейк-поп, День змеи, День вставания и День пирога «Запеченная Аляска», на Маврикии - День отмены рабства, во Франции - Фестиваль фиалок в Тулузе, в Алжире - День эвакуации, в Раунде - День героев, в Ирландии - День святой Бригитты, в Никарагуа - День военно-воздушных сил, в Малайзии - День федеральных территорий, в Венгрии - День провозглашения республики, в Индии -День береговой охраны.

Памятные даты 1 февраля, годовщины и события

Читайте такжеДень сурка-2020: когда отмечают, история и традиции

В 1587 году стоялось подписание английской королевой Елизаветой I смертного приговора Марии Стюарт.

В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

В 1790 году в Нью-Йорке впервые собрался Верховный суд.

В 1814 году произошло катастрофическое извержение вулкана Майон на острове Лусон, в результате которого поток лавы полностью уничтожил город Сагзава, погибли свыше 1200 человек.

В 1865 году было отменено рабство в США.

В 1884 году было опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.

В 1893 году Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон - «Черная Мария».

В 1920 году была образована Королевская канадская конная полиция - федеральная полиция, отвечающая за государственную безопасность.

В 1930 году «Таймс» опубликовал первый кроссворд.

В 1949 году фирма RCA выпустила первую виниловую пластинку на 45 об/мин.

В 1958 году был запущен в космос первый американский спутник.

В 1971 году федеральное исследование в США засвидетельствовало, что каждый третий студент курит марихуану.

В 1994 году вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.

В 1996 году Эритрея перешла на Григорианский календарь.

В 2009 году Йоханна Сигурдардоттир стала первой женщиной на посту премьер-министра Исландии. Она также первая глава правительства в мировой истории, вступившая в официальный однополый брак.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 февраля чтит память святого Макария Великого (Макария Египетского). Инок-отшельник стал настоятелем монастыря, являя собой пример христианской кротости, благочестия и смирения. Его чудотворные мощи находятся в итальянском Амальфи. Чаепитие на Макария позволит избавиться от боли в животе. Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей. А если начать заниматься новым делом в этот день, то оно будет успешным.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется на Макария заниматься тяжелым физическим трудом.

Приметы на 1 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

• метель – весну долго ждать;

• морозный день – к жаркому лету;

• завируха – Масленица будет с вьюгами;

• безоблачная погода – к ранней и теплой весне;

• капель – скоро наступят весенние дни;

• день солнечный – весна придет рано.

1 февраля именины

Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Фёдора, Януария, Астины и Екатерины.