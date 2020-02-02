Сегодня отмечают День сурка: история праздника и прогноз для жителей Украины

Обычай прогнозировать приход весны по поведению сурка существует уже более 130 лет. Каждый год это происходит в начале февраля.

День сурка (Groundhog Day) – традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. По-другому этот веселый и любимый среди американцев и канадцев праздник еще можно назвать днем четвероногих и пушистых метеорологов. Так, основываясь на поведении сурка, в этот день составляют прогноз касаемо прихода весны.

День сурка: история появления

Зародилась традиция прогнозировать погоду по поведению зверька более 130 лет назад. Так, в 1886 году в штате Пенсильвания впервые разбудили спящего зимой сурка, заставив его сделать прогноз погоды. Празднование прижилось и превратилось в народный праздник, а Пенсильвания стала местом, куда 2 февраля стекаются толпы туристов.

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Самый первый и наиболее знаменитый официальный сурок-метеоролог Фил живет в городке Панксатони на Индюшачьей Горке (штат Пенсильвания). Считается, что Фил делает прогнозы с 1886 года, хотя жить животные в неволе могут не более 10-15 лет. Члены Клуба сурка утверждают, что секрет его долголетия в специальном эликсире.

В наши дни насчитывается семь наиболее известных в мире сурков-метеорологов: Фил, Вилли, Чак, Сэм, Билли, Джимми и Генерал Ли.

Как празднуют День сурка

Главные мероприятия проходят, конечно же, в небольшом городе Панксатони в штате Пенсильвания, где живет официальный сурок-метеоролог. Празднования длятся обычно 3 дня.

Рано утром 2 февраля на эту Горку приходят джентльмены в смокингах и цилиндрах – члены Клуба сурка. Один из них должен совершить главный ритуал – разбудить сурка Фила и вытащить его из норки, чтобы тот своим поведением спрогнозировал, когда придет весна.

Согласно поверью, если животное покинуло свою нору – зима скоро закончится и стоит ждать раннюю весну. Если же сурок прячется обратно в нору – значит впереди еще 6 недель зимы.

В честь этого события в штате проводится ежегодный фестиваль. Веселые и праздничные гуляния проходят в местах проживания всех наиболее известных сурков-метеорологов и являются очень привлекательными для туристов.

Интересно, что о Дне сурка во всем мире узнали после выхода в 1993 году одноименного фильма с Биллом Мюрреем в главной роли. В киноленте события происходят в городе Панксатони 2 февраля во время празднования Дня сурка.

Точность предсказаний сурка-синоптика

За всю историю существования праздника прогнозы не всегда были правдивыми. Часто случаются также ситуации, что животные из разных городов делают разные прогнозы. Однако, несмотря на это, все американцы и канадцы, каждый год обязательно следят за поведением природного синоптика.

По подсчетам американских климатологов, точность предсказаний Фила составляет 39%. Однако его поклонники и некоторые исследователи праздника утверждают о точности от 75% до 90%.

День сурка в Украине

Свои сурки-синоптики есть также и в Украине. Их у нас два – в Харькове и во Львове.

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Так, на Слобожанщине популярным является четвероногий синоптик – сурок Тимка. Он живет в Харькове. Свой прогноз на весну Тимка III сделал накануне, 1 февраля. Четвероногий синоптик, в частности, спрогнозировал, что весна придет через 6 недель.

Второй пушистый синоптик – галицкая бабачиха Маруся – живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре. Свои обязанности Маруся исполняет с 2016 года после того, как сменила на этом "посту" предшественников. Однако, в отличие от Тимки, Марусю будят 15 февраля – на Сретение Господне.