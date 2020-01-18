Китайский Новый 2020 год: дата и традиции

Китайский Новый год - Чунь Цзе издревле является самым главным и продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии.

Весь мир уже отпраздновал приход Нового 2020 года, года Крысы. Хотя на самом деле год Крысы еще не наступил. Почему? УНИАН расскажет вам об этом.

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Когда наступит китайский новый год

Все дело в том, что ко китайской традиции дата встречи нового года плавающая. А все потому, что он отмечается по лунному календарю. Первый день празднования приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть после 21 декабря. Поэтому, в 2020 году Китайский Новый год начнется 25 января 2020 года. Празднование продлится с 24 по 30 января.

Отметим, что следующий 2021 год по китайскому календарю наступит 12 февраля.

История китайского нового года

Согласно сказаниям и легендам история китайского Нового года (которой, к слову, уже более 3 тысяч лет) началась с борьбы против мифического чудовища, прозванного «Нянь» (Год). «Нянь» выглядел как бык с головой льва и обитал в морских глубинах. В ночь перед Новым годом «Нянь» выбирался на землю и вредил людям, животным и похищал богатства. Как-то раз люди обнаружили, что «Нянь» боится красного цвета, огня и громких звуков. Так, чтобы защитить себя от грозного «Нянь», у людей сформировался обычай приклеивать красные парные надписи Дуйлянь перед входом в дом, запускать фейерверки и развешивать красные фонари в конце года.

Как отмечают китайский новый год

Китайцы начинают подготовку к празднованию вплоть за неделю до новогодней ночи. В первую очередь они проводят уборку в доме. Для китайцев этот момент очень важен, они считают, что наводя порядок в жилище, хозяева очищают свою жизнь от неудач и освобождают место для счастья.

Преподношение жертв предкам показывает уважение и благочестие. Также китайцы верят, что духи предков защищают своих потомков и могут сделать их более процветающими.

Дети и неженатые члены семьи получают красные конверты с деньгами от главы семьи. Некоторые люди посещают храмы в надежде на то, что удача будет сопровождать их весь год.

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Существует красивый обычай – незамужние женщины привязывают бумажки с номерами своих телефонов к цитрусовым и отправляют последние вниз по реке. Мужчины вылавливают эти «кораблики любви» и, если пожелают, могут позвонить прекрасной незнакомке.

Обязательным является ужин в кругу семьи. И неважно как далеко находится человек, на Новый год каждый должен вернуться в дом своих родителей и поужинать в кругу семьи в новогоднюю ночь.

Помимо этого накануне праздника китайцы активно шопятся. Люди покупают самые лучшие продукты и вкусные закуски, новогодние украшения и красивую одежду для встречи Нового года. Китайцы считают, что встреча Нового года в новой одежде принесёт им новую удачу. Например, в этом году стилисты советуют избегать яркой одежды. Мужчинам подойдет простой домашний наряд: свитер, или рубашка, брюки, или джинсы. Прекрасному полу рекомендуется длинное вечернее платье в светлых тонах без ярких и выделяющихся элементов. К нему можно подобрать украшения, сумочку, и туфли, чтобы смотрелось максимально гармонично.

Неотъемлемым атрибутом празднования Нового года являются салюты и хлопушки. Китайцы верят, что чем громче будут разрываться хлопушки и взрываться фейерверки, тем лучше и удачнее пойдут дела в Новом году и тем лучше будет урожай.

Новогоднее поздравление на китайском звучит как «гунси» (恭喜), что в переводе с китайского означает «желаю радости».

Ночь под Новый год китайцы называют «ночью встречи после разлуки». Для них это самый важный момент года. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается обилием и разнообразием блюд.

На севере Китая на новый год принято кушать пельмени (цзяоцзы), а на юге — «няньгао» (ломтики, приготовленные из клейкого риса).

Во время китайского Нового года проводятся массовые гулянья. Китайцы переодеваются в драконов, а также устраивают свои знаменитые выступления в громоздких костюмах и на ходулях.

После новогодней ночи принято ходить в гости к родственникам. Так, супружеские пары должны навестить родителей жены во второй день Нового года. В последующие дни принято посещать других родственников, приносить подарки и красные конверты, чтобы выразить заботу, любовь и сделать добрые пожелания. Сытные застолья переходят из одного дома в другой. Люди кушают вкусную новогоднюю еду и пьют напитки, общаются, смеются, а иногда играют в маджонг для развлечения.