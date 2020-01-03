Рецепты вкусных салатов с ананасами на Рождество 2020
Новый год совсем близко. Если вы еще не придумали салат, который бы стал украшением вашего новогоднего стала, мы вам поможем. На этот раз УНИАН собрал рецепты самых вкусных салатов с ананасами.
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Салат "Кусочек сыра"
Отварные яйца — 5 шт
Ананас (консервированный) — 5 колец
Сыр твердый — 200 г
Чеснок — 3 зуб.
Майонез
Салат укладывать слоями, промазывая майонезом и не забывая посолить по вкусу.
1 слой - белки яиц на крупной терке
2 слой - ананас
3 слой - сыр и чеснок на мелкой терке
4 слой - желтки на мелкой терке
Салат "Шанхай"
Курица (копченая) — 400 г
Шампиньоны — 400 г
Лук репчатый — 1 шт
Орехи грецкие — 200 г
Сыр твердый (лучше всего маасдам) — 400 г
Кукуруза — 1 банка
Ананас — 1 банка
Майонез, соль
Грибы обжарить с луком. Сыр натереть на терке. Остальные ингредиенты нарезать кубиками. Смешать, заправить майонезом.
Салат "777"
Курица отварная — 200 г
Ветчина — 200 г
Огурец — 1 шт
Помидор — 1 шт
Перец болгарский — 1 шт
Ананас — 4 ломтика
Маслины без косточек — 0.5 бан.
Яйцо куриное вареное — 2 шт
Сыр твердый — 100 г
Майонез
Ингредиенты нарезать крупными кусочками по 1,5 см. Укладывать послойно в прозрачные креманки, промазывая тонкой сеточкой майонеза.
Салат с ананасами и куриными сердечками
Сердечки куриные отварные — 200 г
Ананас консервированный — 100 г
Огурец свежий — 1 шт
Лук репчатый (маринованный) — 1 шт
Петрушка
Морковь по-корейски — 100 г
Майонез, соль
Сердечки нарезать колечками, ананас и огурец - кубиками. Все смешать и заправить майонезом.
Салат с говядиной, сыром и ананасами
Говядина — 200 г
Ананас — 200 г
Яйцо куриное — 3 шт
Орехи грецкие — 100 г
Сыр полутвердый — 100 г
Для соуса:
Сметана — 150 г
Желток яичный — 2 шт
Горчица — 1 ч. л.
Сок лимонный — 1 ч. л.
Масло оливковое — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Натереть сыр на крупной терке. Грецкие орехи предварительно прокалить на сухой сковороде или в духовке. Порубить не очень мелко. Отварную или запеченную говядину и ананасы нарезать мелким кубиком. Яйца порубить.
Соус: взбить в комбайне два вареных яичных желтка, чайную ложку горчицы, лимонный сок, оливковое масло, посолить по вкусу. Добавить сметану.
Салат из курицы с ананасами без майонеза
ананас консервированный - 200г
отварное куриное филе - 200г
яблоки - 200г
сыр твердый - 170г
уксус бальзамический - 40г
Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками. Сыр, курятину и ананасы также нарезать кубиками. Перед подачей заправить бальзамическим уксусом.
Фруктовый салат в ананасе
ананас свежий - 1 шт.
груша - 1 шт.
слива - 2-3 шт.
банан - 1 шт.
виноград (без косточек) - по вкусу
орехи грецкие - 30г
мед
сок 1/2 лимона
Из ананаса вынуть мякоть, нарезать ее кубиками. Нарезать остальные фрукты. Заправить их медом и лимонным соском. Можно добавить ванильный сахар. Подавать в половинках ананасов.