Рецепты вкусных салатов с ананасами на Рождество 2020

Подборка самых вкусных рецептов новогодних салатов с ананасами.

Новый год совсем близко. Если вы еще не придумали салат, который бы стал украшением вашего новогоднего стала, мы вам поможем. На этот раз УНИАН собрал рецепты самых вкусных салатов с ананасами.

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Салат "Кусочек сыра"

Отварные яйца — 5 шт

Ананас (консервированный) — 5 колец

Сыр твердый — 200 г

Чеснок — 3 зуб.

Майонез

Салат укладывать слоями, промазывая майонезом и не забывая посолить по вкусу.

1 слой - белки яиц на крупной терке

2 слой - ананас

3 слой - сыр и чеснок на мелкой терке

4 слой - желтки на мелкой терке

Салат "Шанхай"

Курица (копченая) — 400 г

Шампиньоны — 400 г

Лук репчатый — 1 шт

Орехи грецкие — 200 г

Сыр твердый (лучше всего маасдам) — 400 г

Кукуруза — 1 банка

Ананас — 1 банка

Майонез, соль

Грибы обжарить с луком. Сыр натереть на терке. Остальные ингредиенты нарезать кубиками. Смешать, заправить майонезом.

Салат "777"

Курица отварная — 200 г

Ветчина — 200 г

Огурец — 1 шт

Помидор — 1 шт

Перец болгарский — 1 шт

Ананас — 4 ломтика

Маслины без косточек — 0.5 бан.

Яйцо куриное вареное — 2 шт

Сыр твердый — 100 г

Майонез

Ингредиенты нарезать крупными кусочками по 1,5 см. Укладывать послойно в прозрачные креманки, промазывая тонкой сеточкой майонеза.

Салат с ананасами и куриными сердечками

Сердечки куриные отварные — 200 г

Ананас консервированный — 100 г

Огурец свежий — 1 шт

Лук репчатый (маринованный) — 1 шт

Петрушка

Морковь по-корейски — 100 г

Майонез, соль

Сердечки нарезать колечками, ананас и огурец - кубиками. Все смешать и заправить майонезом.

Салат с говядиной, сыром и ананасами

Говядина — 200 г

Ананас — 200 г

Яйцо куриное — 3 шт

Орехи грецкие — 100 г

Сыр полутвердый — 100 г

Для соуса:

Сметана — 150 г

Желток яичный — 2 шт

Горчица — 1 ч. л.

Сок лимонный — 1 ч. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Натереть сыр на крупной терке. Грецкие орехи предварительно прокалить на сухой сковороде или в духовке. Порубить не очень мелко. Отварную или запеченную говядину и ананасы нарезать мелким кубиком. Яйца порубить.

Соус: взбить в комбайне два вареных яичных желтка, чайную ложку горчицы, лимонный сок, оливковое масло, посолить по вкусу. Добавить сметану.

Салат из курицы с ананасами без майонеза

ананас консервированный - 200г

отварное куриное филе - 200г

яблоки - 200г

сыр твердый - 170г

уксус бальзамический - 40г

Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками. Сыр, курятину и ананасы также нарезать кубиками. Перед подачей заправить бальзамическим уксусом.

Фруктовый салат в ананасе

ананас свежий - 1 шт.

груша - 1 шт.

слива - 2-3 шт.

банан - 1 шт.

виноград (без косточек) - по вкусу

орехи грецкие - 30г

мед

сок 1/2 лимона

Из ананаса вынуть мякоть, нарезать ее кубиками. Нарезать остальные фрукты. Заправить их медом и лимонным соском. Можно добавить ванильный сахар. Подавать в половинках ананасов.