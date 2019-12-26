Поздравления с Новым годом коллегам: картинки, открытки, стихи

В канун 2020 года Крысы не забудьте подготовить поздравления коллегам с Новым годом.

Уже совсем скоро наступит Новый год 2020. А пока во многих компаниях и организациях в разгаре время корпоративов. Коллеги по работе уже во всю ищут для вас оригинальные поздравления. Поэтому советуем вам не отставать, а так же подобрать интересные и веселые поздравления с Новым годом для своих друзей по рабочему цеху.

УНИАН собрал несколько веселых и простых примеров поздравлений с Новым годом для своих коллег. Выбирайте самые оригинальные тексты, открытки и картинки с Новым годом 2020.

Поздравления с Новым годом коллегам в прозе

С Новым 2020 годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Вас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты!

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От всей души поздравляю тебя с Новым годом, который пройдет под знаком Крысы. Эти грызуны — известные вредители. Я желаю, чтобы хозяйка года навредила твоим проблемам, напакостила неприятностям и хорошенько насолила неурядицам. В общем, дала бой всему плохому, и привлекла в твою жизнь радость, счастье и достаток!

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Пусть светлый новогодний праздник войдет в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюбленными в жизнь!

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С наступающим Новым годом! Желаю успеть избавиться от ненужных вещей и чувств, желаю с трепетом души ждать новых приключений, полных счастья и веселья. И пусть, когда Новый год вступит в свои права, в твоей жизни произойдет настоящее чудо, пусть исполнится твоё самое заветное желание.

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Поздравлю с наступающим Новым годом, с ожиданием чуда и волшебства. Желаю подготовить хорошее настроение, вкусный стол, весёлую компанию и светлые надежды для встречи праздника. Пусть этот новый год подарит сбывшуюся мечту, любовь родных и неприступную крепость для осуществления твоего счастья.

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Дорогие коллеги! Вот и подошел еще один год к концу! Немного жаль, потому что в прошлое уходят те замечательные события, которые сплотили наш коллектив. Но не расстраивайтесь, ведь впереди еще много нового, которое нам предстоит пережить вместе! Пусть все, что наступит в Новом году, принесет нашему коллективу только перемены к лучшему, благополучие и рост доходов! С Новым годом, дорогие друзья!

Поздравления с Новым годом 2020 коллегам в стихах

Желаю нам в Новом Году

Не перегореть на работе,

Быть всегда в почете!

Удавались чтоб дела,

Чтобы зарплата подросла,

Клиенты только уважали,

Все партнеры обожали!

И скорей чтоб в коллектив

Был финансовый прилив!

***

На год наступающий Новый

Коллегам пора пожелать

Поменьше работы тяжелой,

Побольше приятных зарплат!

Клиенты пусть станут умнее,

Сотрудники будут милы,

Начальство пусть просто лелеет –

И жизнь станет слаще халвы!

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***

Я желаю вам больших побед!

Пусть радость с успехом

Примчится к нам быстро

И жизнь станет слаще,

Чем тонна конфет!

Подарков вам, сюрпризов,

Хороших добрых дней,

Премий еженедельных,

И жизни ярче, веселей!

***

Пусть проблемы все уходят,

С ними – боль и безнадега!

Вместе со счастьем у ворот,

К нам стучится – Новый год!

Планы новые, идеи,

Достигаем новой цели!

Много разных достижений,

Только грамотных решений!

И доходов Вам больших,

Дней хороших, трудовых!

Дома – радости, тепла,

Много всякого добра!

***

Коллеги, в этот Новый год,

Желаю Вам больших высот,

Побольше прибыльных идей,

Поменьше грустных новостей.

Стабильно пусть растет зарплата,

Чтобы гребли ее лопатой,

Корпоративы были чаще,

А жизнь была добрей и слаще!

Пусть будет то, что нужно Вам,

Сопутствует успех делам,

Чтоб коллектив наш дружно жил

И чтоб начальник нас хвалил!

***

Новый год — хорошая пора!

Новый старт и новые свершенья!

Всем коллегам — радости, добра,

Сил, здоровья, бодрости, везенья!

В доме пусть царит всегда уют,

А душа не знает огорчений!

Новогодний праздничный салют

Пусть поднимет планку настроенья!

Поздравления с Новым годом коллегам: видео