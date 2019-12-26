Поздравления с Новым годом коллегам: картинки, открытки, стихи
Уже совсем скоро наступит Новый год 2020. А пока во многих компаниях и организациях в разгаре время корпоративов. Коллеги по работе уже во всю ищут для вас оригинальные поздравления. Поэтому советуем вам не отставать, а так же подобрать интересные и веселые поздравления с Новым годом для своих друзей по рабочему цеху.
УНИАН собрал несколько веселых и простых примеров поздравлений с Новым годом для своих коллег. Выбирайте самые оригинальные тексты, открытки и картинки с Новым годом 2020.
Поздравления с Новым годом коллегам в прозе
С Новым 2020 годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Вас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты!
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От всей души поздравляю тебя с Новым годом, который пройдет под знаком Крысы. Эти грызуны — известные вредители. Я желаю, чтобы хозяйка года навредила твоим проблемам, напакостила неприятностям и хорошенько насолила неурядицам. В общем, дала бой всему плохому, и привлекла в твою жизнь радость, счастье и достаток!
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Пусть светлый новогодний праздник войдет в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюбленными в жизнь!
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С наступающим Новым годом! Желаю успеть избавиться от ненужных вещей и чувств, желаю с трепетом души ждать новых приключений, полных счастья и веселья. И пусть, когда Новый год вступит в свои права, в твоей жизни произойдет настоящее чудо, пусть исполнится твоё самое заветное желание.
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Поздравлю с наступающим Новым годом, с ожиданием чуда и волшебства. Желаю подготовить хорошее настроение, вкусный стол, весёлую компанию и светлые надежды для встречи праздника. Пусть этот новый год подарит сбывшуюся мечту, любовь родных и неприступную крепость для осуществления твоего счастья.
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Дорогие коллеги! Вот и подошел еще один год к концу! Немного жаль, потому что в прошлое уходят те замечательные события, которые сплотили наш коллектив. Но не расстраивайтесь, ведь впереди еще много нового, которое нам предстоит пережить вместе! Пусть все, что наступит в Новом году, принесет нашему коллективу только перемены к лучшему, благополучие и рост доходов! С Новым годом, дорогие друзья!
Поздравления с Новым годом 2020 коллегам в стихах
Желаю нам в Новом Году
Не перегореть на работе,
Быть всегда в почете!
Удавались чтоб дела,
Чтобы зарплата подросла,
Клиенты только уважали,
Все партнеры обожали!
И скорей чтоб в коллектив
Был финансовый прилив!
***
На год наступающий Новый
Коллегам пора пожелать
Поменьше работы тяжелой,
Побольше приятных зарплат!
Клиенты пусть станут умнее,
Сотрудники будут милы,
Начальство пусть просто лелеет –
И жизнь станет слаще халвы!
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***
Я желаю вам больших побед!
Пусть радость с успехом
Примчится к нам быстро
И жизнь станет слаще,
Чем тонна конфет!
Подарков вам, сюрпризов,
Хороших добрых дней,
Премий еженедельных,
И жизни ярче, веселей!
***
Пусть проблемы все уходят,
С ними – боль и безнадега!
Вместе со счастьем у ворот,
К нам стучится – Новый год!
Планы новые, идеи,
Достигаем новой цели!
Много разных достижений,
Только грамотных решений!
И доходов Вам больших,
Дней хороших, трудовых!
Дома – радости, тепла,
Много всякого добра!
***
Коллеги, в этот Новый год,
Желаю Вам больших высот,
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.
Стабильно пусть растет зарплата,
Чтобы гребли ее лопатой,
Корпоративы были чаще,
А жизнь была добрей и слаще!
Пусть будет то, что нужно Вам,
Сопутствует успех делам,
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил!
***
Новый год — хорошая пора!
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам — радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимет планку настроенья!