С Днем адвоката 2019: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
День адвокатуры ежегодно отмечается в Украине 19 декабря.
День адвоката в Украине
День адвокатуры установлен в декабре 2002 года Указом Президента страны № 1121/2002.
Согласно Закону Украины «Об адвокатуре», который был введен в действие постановлением Верховной Рады от 19 декабря 1992 года (поэтому этот день и был выбран в качестве даты праздника), адвокатура Украины «является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным, согласно Конституции Украины, содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им иную юридическую помощь».
Поздравления с Днем адвоката
Какая важная сегодня дата,
Серьёзный день — день адвоката!
Творить, судить и защищать —
Здесь очень много нужно знать!
Желаю, в жизни счастья много,
Успеха, радости, побед.
Пускай ведет тебя дорога
Туда, где боли, горя нет!
Решений правильных, здоровья,
Поддержки крепкой от друзей.
Любви, взаимности во многом
И самых прибыльных идей!
***
Для побед не нужен меч
И мускулатура —
Сила вся твоя в уме.
С Днем адвокатуры!
В красноречии тебе
Равных не отыщешь.
Будь удачлив, не робей
Никогда, дружище!
Ждут тебя пускай всегда
Щедрые клиенты,
Чтоб весомее в судах
Стали аргументы...
Не болей! Добра, любви!
Деньги чтоб водились!
И услуги мне твои
Чтоб не пригодились...
***
Адвокаты, адвокаты,
Цвет юристов всех времен,
Те, кто был судьбой когда-то
Честным словом заклеймен,
Кто умен, хитер и ловок,
Знает выход где и вход,
Кто без всяких заготовок
Прокурора заклюет —
Вот о них сегодня вспомним,
Пожелаем долго жить,
И Фемиде беззаветно
И ответственно служить!
***
Адвокат ты безупречный, —
Комплимент от сердца мой.
На процессе не сравниться
В знаниях никто с тобой.
В праздник твой хочу успехов
Пожелать во всех делах,
Быть востребованным в деле,
Твердо на ногах стоять.
***
Адвокат ты просто классный,
Спец в делах своих прекрасный,
Будет рад всегда клиент,
Помогаешь ведь в момент!
С твоим праздником, дружище!
Пусть тебя удача ищет
И находит в день любой,
Чтоб успех лишь был с тобой!
***
В День украинского адвоката
Соблюдение законов пусть будет свято.
Верных решений, успешных процессов,
Развития и расширения интересов.
Порядочных партнеров, энергичности,
Достатка, впечатлений и практичности,
Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,
На дела добрые и счастье сподвигала!
С Днем адвокатуры! Желаем Вам удачных громких дел, чтоб Вы всегда их выигрывали. Чтобы клиенты сами Вас искали и были уверенны в положительном решении своих вопросов.
Поздравляю с Днем украинской адвокатуры и желаю стойко и верно стоять на защите невиновных граждан, всегда находить ответы даже на самые каверзные вопросы, никогда не сдаваться и не сомневаться в своём адвокатском таланте. Только успеха, только победы, только добра!
Уважение к вашей профессии берет начало в глубокой древности, когда было немного людей, обладающих силой убеждения, логикой и доказательностью суждений. Желаем вам успешной большой карьеры, удачных и полных доказательств, прекрасной личной жизни.