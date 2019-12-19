С Днем адвоката 2019: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

Каждый год 19 декабря адвокаты празднуют профессиональный праздник – День адвокатуры Украины.

День адвокатуры ежегодно отмечается в Украине 19 декабря.

День адвоката в Украине

День адвокатуры установлен в декабре 2002 года Указом Президента страны № 1121/2002.

Согласно Закону Украины «Об адвокатуре», который был введен в действие постановлением Верховной Рады от 19 декабря 1992 года (поэтому этот день и был выбран в качестве даты праздника), адвокатура Украины «является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным, согласно Конституции Украины, содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им иную юридическую помощь».

Поздравления с Днем адвоката

Какая важная сегодня дата,

Серьёзный день — день адвоката!

Творить, судить и защищать —

Здесь очень много нужно знать!

Желаю, в жизни счастья много,

Успеха, радости, побед.

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где боли, горя нет!

Решений правильных, здоровья,

Поддержки крепкой от друзей.

Любви, взаимности во многом

И самых прибыльных идей!

***

Для побед не нужен меч

И мускулатура —

Сила вся твоя в уме.

С Днем адвокатуры!

В красноречии тебе

Равных не отыщешь.

Будь удачлив, не робей

Никогда, дружище!

Ждут тебя пускай всегда

Щедрые клиенты,

Чтоб весомее в судах

Стали аргументы...

Не болей! Добра, любви!

Деньги чтоб водились!

И услуги мне твои

Чтоб не пригодились...

***

Адвокаты, адвокаты,

Цвет юристов всех времен,

Те, кто был судьбой когда-то

Честным словом заклеймен,

Кто умен, хитер и ловок,

Знает выход где и вход,

Кто без всяких заготовок

Прокурора заклюет —

Вот о них сегодня вспомним,

Пожелаем долго жить,

И Фемиде беззаветно

И ответственно служить!

***

Адвокат ты безупречный, —

Комплимент от сердца мой.

На процессе не сравниться

В знаниях никто с тобой.

В праздник твой хочу успехов

Пожелать во всех делах,

Быть востребованным в деле,

Твердо на ногах стоять.

***

Адвокат ты просто классный,

Спец в делах своих прекрасный,

Будет рад всегда клиент,

Помогаешь ведь в момент!

С твоим праздником, дружище!

Пусть тебя удача ищет

И находит в день любой,

Чтоб успех лишь был с тобой!

***

В День украинского адвоката

Соблюдение законов пусть будет свято.

Верных решений, успешных процессов,

Развития и расширения интересов.

Порядочных партнеров, энергичности,

Достатка, впечатлений и практичности,

Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,

На дела добрые и счастье сподвигала!

С Днем адвокатуры! Желаем Вам удачных громких дел, чтоб Вы всегда их выигрывали. Чтобы клиенты сами Вас искали и были уверенны в положительном решении своих вопросов.

Поздравляю с Днем украинской адвокатуры и желаю стойко и верно стоять на защите невиновных граждан, всегда находить ответы даже на самые каверзные вопросы, никогда не сдаваться и не сомневаться в своём адвокатском таланте. Только успеха, только победы, только добра!

Уважение к вашей профессии берет начало в глубокой древности, когда было немного людей, обладающих силой убеждения, логикой и доказательностью суждений. Желаем вам успешной большой карьеры, удачных и полных доказательств, прекрасной личной жизни.

Картинки с Днем адвоката