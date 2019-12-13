День святого Николая: когда отмечают в Украине и что подарить ребенку

Праздник Николая Чудотворца едва ли не самый любимый у детишек, ведь утром их ждет приятный презент.

Ежегодно в Украине в декабре отмечают День святого Николая Чудотворца. Этот праздник посвящен одному из самых почитаемых святых в христианстве.

Праздник Николая 2019 в Украине: дата

День святого Николая Чудотворца православные христиане в Украине отмечают 19 декабря. Праздник установлен в память о кончине святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

В народном календаре этот день получил название Николай зимний, ведь в церковном календаре это не единственный праздник, посвященный Николаю Чудотворцу.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец – лицо историческое. Он жил в III-IV гг. н.э. С детских лет он много читал и молился. Когда его состоятельные родители умерли, отдал все имущество нуждающимся. В дальнейшем ревностно защищал христианство и боролся с язычеством.

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Святитель Николай прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Он считается покровителем моряков, путешественников, обездоленных, сирот, заключенных, а также детей. Среди созданных им при жизни чудес – спасение города Мира от страшного голода, а также воскресения моряка во время шторма.

Как отмечают Николая: подарки и веселье

В Украине день Николая Чудотворца чтут давно. Его любят и дети, и взрослые. Дети просят у святого защиты и подарков, пишут ему письма с просьбой осуществить их мечты.

День Николая стоит начать с молитвы и службы в храме. Ведь считается, что святой помогает и поддерживает всех, кто его просит. Обязательно в этот праздник нужно помочь тем, кому это необходимо. И неважно – близкий это человек или просто незнакомец.

Праздник Николая открывает ряд рождественских и новогодних торжеств. Именно в этот день по всем городам Украины зажигают новогоднюю елку. Традиционно праздник отмечается с ярмарками и гуляньями, различными концертами и благотворительными мероприятиями.

В этот день детей угощают пряниками – николайчиками. Это медовые пряники, украшенные яркой глазурью. Чаще всего выпекают в форме дедушки в кожухе, но делают их также и в форме ангела, звезды, солнышка, полумесяца, а также петушков, лошадок.

Однако главной традицией на Николая, конечно же, являются подарки. Утром в день праздника дети находят их под подушкой.

Считается, что Николай Чудотворец ночью тихонько подкладывает подарки хорошим и послушным детям, а тем, кто плохо себя вел, кладет камни или розги. Поэтому дети верят в чудеса и особенно ждут этот праздник, стараясь не капризничать и хорошо себя вести, чтобы понравиться святому Николаю.

Идеи подарков от Николая для детей

Лакомства

Чаще всего святой Николай приносит детям в подарок различные сладости. Это могут быть конфеты, шоколад, шоколадные фигурки, пирожные, печенье, мармелад или киндер-сюрпризы.

Игрушки

Все дети любят игрушки. Девочки будут рады получить от Николая куклы, а мальчики –машинки, конструкторы. Также хорошим вариантом будет мягкая игрушка: мишка, собачка, котик или слоник.

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Полезный образовательный подарок

Хорошим подарком для малышей в день Святого Николая будет интересная книга или энциклопедия. Таким образом, родители смогут привить ребенку любовь к чтению.

Развивающие игры

Если родители стремятся развивать творческую жилку своего ребенка – хорошим вариантом подарка будут наборы для рисования и лепки, краски, раскраски, художественные творческие наборы и игры-пазлы.

Разные приятные мелочи

Как вариант девочкам еще можно, например, дарить серьги, кулон, шпильки, браслетики, чулочки, гетры. Мальчикам в подарок подойдут брелоки, часы или безделушки с изображениями любимого героя из мультфильма.

Одежда

Кроме более традиционных, также в подарок дети могут получить одежду, однако в таком случае уместно будет положить в карман конфеты – такая находка станет маленьким чудом для малыша.