День Андрея 2019 - традиции, поздравления, открытки

День святого Андрея отмечается 13 декабря и является одним из праздников в цикле зимних православных праздников.

День Андрея, который отмечается 13 декабря, один из наиболее важных христианских праздников не только на протяжении зимы, но и всего года. УНИАН расскажет об истории и традициях праздника, а также поделится лучшими поздравлениями, подарками и напомнит молитву на День Андрея.

День святого Андрея Первозванного - история праздника

Праздник Святого Андрея зародился еще в дохристианские времена и принял современные очертания во времена раннего Средневековья. Посвящен святому Андрею Первозванному - одному из апостолов Иисуса Христа, который был на месте, на котором впоследствии возник Киев.

День святого Андрея отмечается 13 декабря и является одним из праздников в цикле зимних православных праздников, отмечаемых в ходе Рождественского поста. К примеру, в католической традиции, день святого Андрея знаменует старт предрождественского поста.

Приметы на День Андрея Первозванного

Приметы на День Андрея были связаны преимущественно с предсказанием погоды.

- если 13 декабря идет снег, считается, что зима будет достаточно затяжной и холодной;

- если же снег не выпал до Дня Андрея, стоит надеяться на теплую зиму;

- тучи низко плывут по небу – к будущим холодам;

- если кошка в этот день особенно старательно умывается – погода будет ясной, но холодной;

- появление на небе яркого солнца сулит богатый урожай на будущий год.

Что нельзя делать в День Андрея

С Андреева дня до самого Нового года или Крещения нельзя заниматься прядением и ткачеством, чтобы не накликать беду. Все другие запреты на Андрея Первозванного раздаются со стороны церкви. И связаны они в основном с гаданием. С точки зрения церкви, на Андрея Первозванного нельзя гадать.

Что подарить Андрею на день ангела

Мужчины с именем Андрей, согласно астрологии, любят искусство, кино и театр, занимаются живописью или пением, кроме того, нередко увлекаются спортом – футболом или шахматами. Поэтому на День Андрея можно подарить: курс рисунка и живописи, мастер-класс по бильярду, роуп-джампинг, заезд на картинге, урок игры на гитаре или барабане.

Синоним Дня ангела - именины, поэтому уместно сделать подарок, связанный с именем: именной стакан для виски, полотенце или банный халат с персональной вышивкой, термокружка с принтом, именная флешка.

Гадания на Андрея

Именно в ночь на 13 декабря можно было гадать на суженного и не боятся гнева церкви. Считалось, что именно в эту ночь к девушкам приходит во снах ее будущий избранник. Также на праздник Андрея делали прогноз на всю зиму и определяли прогноз на холодное время года.

Одним из самых популярных является гадание на имя суженого:

- В ночь на 13 декабря положи под подушку мешочек с написанными на отдельных листках бумаги мужскими именами (11 имен по своему усмотрению, можешь выбирать из друзей-знакомых, а одну бумажку оставь пустой). Утром 13 декабря вытяни один из листков. Какое имя выпадет – так и будут звать твоего будущего мужа. Если тебе досталась "пустышка", значит - имя суженого пока остается тайной.

- Считают, что мужчина, который приснится девушке в ночь на 13-е декабря, станет ее мужем. Поэтому постарайся запомнить того, кого увидишь во сне. А чтобы суженый приснился наверняка, перед сном обязательно подумай о человеке, который дорог твоему сердцу.

- Возьми горсть конопляного семени, выйди в полночь на улицу, и три раза обойди вокруг дома, рассыпая семя и приговаривая "Я, святый Андрею, Конопельки cею! Дай-же, Боже, знать, с кем свадьбу играть". И жених тебе точно приснится!

День ангела Андрея поздравления

На проблемы все забей —

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал —

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

***

Поздравляю тебя, Андрей, с днем рождения. Желаю всех благ, успехов и любви. Пусть твои друзья всегда будут верными, пусть желания сбываются, а удача просто таки преследует тебя на каждом шагу. С праздником! Побольше тебе светлых дней, а неудачи пусть останутся просто дурным сном.

***

Пусть к тебе без тормозов

Счастье мчит на всех парах,

Будет жить в душе любовь,

Чтоб леталось в облаках.

Пусть всегда тебя, Андрей,

Добрый ангел бережёт,

Будет множество друзей,

И во всём удача ждёт!

Молитва Андрею Первозванному 13 декабря

Первозванне Апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю, всехвальный Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя и с Ним во веки пребываеши на небеси, идеже и любиши ны тоюжде любовию, еюже возлюбил еси нас, егда Духом Святым прозрел еси наше, еже ко Христу обращение, и не точию любиши, но и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако веруем и тако сию веру нашу исповедуем во храме, иже во имя твое, святый Андрее, преславно создася, идеже святыя мощи твоя почивают: верующе же, просим и молим Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да молитвами твоими, яже присно послушает и приемлет, подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие по гласу Господа, оставль мрежи своя, неуклонно Ему последовал еси, сице и кийждо от нас да ищет не своих си, но еже к созиданию ближняго и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом и во веки веков. Аминь.